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19:20 - Le poids démographique et économique de Freneuse aux municipales Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Freneuse, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 4 299 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 264 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (79,85%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 303 résidents étrangers contribue à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 496 euros/mois, la ville défend une économie équilibrée malgré les défis. À Freneuse, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le RN en position de force à Freneuse pour la municipale 2026 Le RN restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Freneuse il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 28,51% des votes lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 47,03% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 28,52% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement lepéniste obtenait 49,17% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 38,81% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 41,02% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 50,41% le dimanche suivant, actant la victoire pour Dieynaba Diop.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Freneuse ? En parallèle de cette élection municipale 2026, le score de l'abstention pèsera définitivement sur les résultats de Freneuse. Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 56,05 % des électeurs, un score dans la norme alors que l'épidémie de Covid commençait à toucher le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 26,09 % des citoyens inscrits. Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux purement locaux, les législatives de 2022 et de 2024 constituent un point de comparaison tout à fait pertinent. L'abstention aux législatives, mesurée à 57,63 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 36,29 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 52,35 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Freneuse en 2024 Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient Laurent Morin (Rassemblement National) en tête du peloton avec 41,02% au premier tour, devant Dieynaba Diop (Union de la gauche) avec 30,41%. Le second round n'a pas changé grand chose, Laurent Morin culminant à 50,41% des votes sur place. Les élections européennes avant la dissolution à Freneuse avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,81%), devant Manon Aubry qui avait récolté 17,13% des votes. .

14:57 - Quels étaient les suffrages locaux de Freneuse il y a 4 ans ? Globalement, le paysage électoral fait de Freneuse une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Freneuse plaçait en effet Marine Le Pen devant avec 28,51% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 27,01%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 52,97%, contre 47,03% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Freneuse portaient leur choix sur Laurent Morin (RN) avec 28,52% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Bruno Millienne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,83% des voix.

12:58 - Constat clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts en hausse à Freneuse Pour ce qui est des contributions locales à Freneuse, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 780 euros en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 543 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 26,03 % en 2024 (contre près de 10,45 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 20 010 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 555 810 € récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 8,72 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Un résultat sans suspense pour les élections municipales 2020 à Freneuse Lors des élections municipales il y a 6 ans à Freneuse, les résultats ont offert un état des lieux précis des forces politiques en présence. Au terme du premier tour à l'époque, Ghislaine Haueter (Divers) a creusé l'écart en totalisant 41,44% des suffrages. Sur la seconde marche, Ephraïm Jouy (Divers) a capté 327 suffrages en sa faveur (26,89%). Le podium a été complété par Florence Ramirez (Divers droite), obtenant 308 suffrages (25,32%). Cet écart remarquable donnait suite à un avantage manifeste au soir du 1er tour. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Ghislaine Haueter l'a finalement emporté avec 45,61% des suffrages, face à Florence Ramirez qui a obtenu 386 électeurs (33,85%) et Ephraïm Jouy avec 20,52% des voix. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. En dépit du fait que Florence Ramirez a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 59 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté.