Résultat municipale 2026 à Freneuse (78840) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Freneuse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Freneuse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Freneuse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent RADET
Vincent RADET (21 élus) Demain Freneuse 		814 50,68%
  • Vincent RADET
  • Corinne MANGEL
  • Thierry GILBERT
  • Julie RAMIREZ
  • Patrice HAINE
  • Camille GOMES DE OLIVEIRA
  • Filipe LOPES
  • Rénia HADJ
  • Richard FLEURY
  • Annie BUSATA
  • Noël CRESTE
  • Audrey COMPAIN
  • Regis ROUSSEL
  • Maryse THOMAS
  • Ursyle MENDY
  • Lyla BELKESSA
  • Mickael PINI
  • Caroline HIMONT
  • Sîlan HADJ
  • Maryse VADIMON
  • Benoît LOUIS
Ghislaine HAUETER
Ghislaine HAUETER (4 élus) Freneuse, Poursuivons Ensemble ! 		456 28,39%
  • Ghislaine HAUETER
  • Patrice LEMAIRE
  • Mireille ROUSSEAU
  • Moussa SAHMOUDI
Ephraïm JOUY
Ephraïm JOUY (2 élus) FRENEUSE UNIR POUR REUSSIR 		336 20,92%
  • Ephraïm JOUY
  • Caroline ZARIC
Participation au scrutin Freneuse
Taux de participation 51,40%
Taux d'abstention 48,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 1 637

Source : ministère de l’Intérieur

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