Résultat de l'élection municipale 2026 à Frépillon : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Frépillon

Tête de listeListe
Martine Bernard
Martine Bernard Divers
Agir Pour Frépillon
  • Martine Bernard
  • Pascal Derche
  • Cécile Pallatin
  • Dominique Coudray
  • Christelle Ferré
  • Patrice Macquigneau
  • Marie-Claire Rumin
  • Christian Lambert
  • Letizia Legeard
  • Claude Bellenger
  • Laetitia Soulier
  • Florian Backes
  • Laure Foli
  • David Tomas
  • Amélie Muller
  • Philippe Jauset
  • Angélique Walczak
  • Giovanni Spagnuolo
  • Julia Rouget
  • Florian Sintes
  • Nathalie Martin
  • Khaled Amrat
  • Caroline Hamon
  • Thomas Davenne
  • Christelle Matias
Amandine Mamelin
Amandine Mamelin Divers
Frépillon Ensemble Pour Demain
  • Amandine Mamelin
  • Bastien Féra
  • Cyrielle Riffet
  • Joël Melo
  • Leïlla Ghernaout
  • Jérôme Crespi
  • Anissa Tahar
  • Didier Bocquet
  • Élise Desanti
  • Loïc Benoist
  • Sabria Keddar
  • Sahbi Amorri
  • Soline Riffard
  • Sébastien Grosset
  • Marie-Christine Mendes
  • Evan Da Silva
  • Audrey Gervais
  • Paul Bronner
  • Vania Carvalho
  • Jean-Michel Bevilacqua
  • Aline Boulay
  • Thierry Meunier
  • Monique Deparis
  • Yann Hurpy
  • Nathalie Lefol

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Tailly
Bernard Tailly (23 élus) Agir dans l'union 		634 100,00%
  • Bernard Tailly
  • Patricia Zeiss
  • Dominique Bernard
  • Chantal Walter
  • Sébastien Huart
  • Martine Bernard
  • Pascal Derche
  • Cécile Pallatin
  • Dominique Coudray
  • Monique Risch
  • Christian Lambert
  • Sylvie Cabezas
  • Camil Amrat
  • Evelyne Raguenet De Saint Albin
  • Sylvain Berthier
  • Christelle Ferre
  • Tony Bouvry
  • Marie Claire Rumin
  • Thomas Davenne
  • Nathalie Martin
  • Arnaud Guichet
  • Florence Persico
  • Philippe Jauset
Participation au scrutin Frépillon
Taux de participation 32,36%
Taux d'abstention 67,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 700

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Tailly
Bernard Tailly (23 élus) Agir dans l'union 		952 100,00%
  • Bernard Tailly
  • Patricia Zeiss
  • Dominique Bernard
  • Martine Bernard
  • Sébastien Huart
  • Chantal Walter
  • Bernard Pautet
  • Monique Risch
  • Raynald Beaufils
  • Evelyne Raguenet De Saint Albin
  • Pascal Derche
  • Géraldine Picault
  • Cédric Chevrollier
  • Estelle Gacina
  • Claude Gellé
  • Sylvie Cabezas
  • Thomas Mercier
  • Marie-Gabrielle Riccardi
  • Roger Mignot
  • Micheline Mainguet
  • Dominique Coudray
  • Cécile Pallatin
  • Serge Achard
Participation au scrutin Frépillon
Taux de participation 52,03%
Taux d'abstention 47,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 13,69%
Nombre de votants 1 103

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