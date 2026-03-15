Résultat de l'élection municipale 2026 à Frépillon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Frépillon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Frépillon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Frépillon.
L'actu des élections municipales 2026 à Frépillon
13:45 - La fiscalité locale à Frépillon, un enjeu électoral ?
Concernant la pression fiscale pesant sur Frépillon, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 1 202 euros en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 927 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 35,68 % en 2024 (contre environ 18,50 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 22 000 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 760 400 euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 13,00 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.
11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Frépillon
Il peut être intéressant de s'intéresser aux résultats du dernier scrutin municipal à Frépillon. Seule en lice, 'Agir dans l'union' menée par Bernard Tailly a naturellement obtenu 634 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Frépillon, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Le défi à l'occasion des résultats de ces élections municipales sera de voir si une véritable opposition se manifeste contre cette mainmise. La publication des candidatures donne déjà un élément de réponse significatif.
09:57 - Les municipales à Frépillon ont lieu aujourd'hui
Les 2 bureaux de vote de la commune de Frépillon fermeront à 20 heures. Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les 6 années à venir. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise du coronavirus. Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Frépillon. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Frépillon
|Tête de listeListe
|
Martine Bernard
Divers
Agir Pour Frépillon
|
|
Amandine Mamelin
Divers
Frépillon Ensemble Pour Demain
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Tailly (23 élus) Agir dans l'union
|634
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Frépillon
|Taux de participation
|32,36%
|Taux d'abstention
|67,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|700
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Tailly (23 élus) Agir dans l'union
|952
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Frépillon
|Taux de participation
|52,03%
|Taux d'abstention
|47,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|13,69%
|Nombre de votants
|1 103
Villes voisines de Frépillon
- Frépillon (95740)
- Ecole primaire à Frépillon
- Maternités à Frépillon
- Crèches et garderies à Frépillon
- Salaires à Frépillon
- Impôts à Frépillon
- Dette et budget de Frépillon
- Climat et historique météo de Frépillon
- Accidents à Frépillon
- Délinquance à Frépillon
- Inondations à Frépillon
- Nombre de médecins à Frépillon
- Pollution à Frépillon
- Entreprises à Frépillon
- Prix immobilier à Frépillon