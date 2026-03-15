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19:21 - Les défis socio-économiques de Frépillon et leurs implications électorales Quel impact auront les habitants de Frépillon sur le résultat des élections municipales ? Avec un pourcentage de 39% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,69%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Un salaire moyen mensuel net de 3 074 euros par mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1580 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,18%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,31%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (39,66%), témoignent d'une population instruite à Frépillon, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - Les derniers résultats du vote RN à Frépillon Le RN ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière élection municipale à Frépillon en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 23,70% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 42,25% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 24,60% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Frépillon comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 36,16% lors du scrutin européen. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 38,69% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 48,82% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 32,36 % de participation à Frépillon Pour rappel, la participation s'élevait à 32,36 % à Frépillon lors des municipales de 2020, un score en demi-teinte alors que le pays était impacté par le Covid. Il est pourtant communément admis que l'élection municipale reste, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les Français se rendent le plus aux urnes. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 79,28 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). La mobilisation aux législatives, chiffrée pour sa part à 52,49 % en 2022, a fortement progressé pour culminer à 73,52 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 58,38 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone assez participative. L'affluence dans les bureaux de vote de Frépillon sera quoi qu'il en soit un enjeu majeur pour ces élections municipales 2026.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Frépillon a-t-elle voté ? Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Kimberley Lelaidier (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 38,69% au premier tour, devant Emmanuel Maurel (Union de la gauche) avec 27,35%. C'est finalement Emmanuel Maurel (Union de la gauche) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 51,18% des suffrages exprimés. Lors du scrutin européen un peu plus de 20 jours plus tôt, les citoyens de Frépillon avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 36,16% des bulletins. La situation politique de Frépillon a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Frépillon apparaît comme une ville difficile à classer politiquement Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Frépillon portaient leur choix sur Carine Pelegrin (Nupes) avec 26,75% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Cécile Rilhac (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 55,17% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Frépillon votaient précédemment en priorité pour Emmanuel Macron (29,01%), devant Marine Le Pen crédité de 23,70%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en livrant 57,75% pour Emmanuel Macron, contre 42,25% pour de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune politiquement très disputée.

12:58 - La fiscalité locale à Frépillon, un enjeu électoral ? Concernant la pression fiscale pesant sur Frépillon, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 1 202 euros en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 927 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 35,68 % en 2024 (contre environ 18,50 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 22 000 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 760 400 euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 13,00 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Frépillon Il peut être intéressant de s'intéresser aux résultats du dernier scrutin municipal à Frépillon. Seule en lice, 'Agir dans l'union' menée par Bernard Tailly a naturellement obtenu 634 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Frépillon, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Le défi à l'occasion des résultats de ces élections municipales sera de voir si une véritable opposition se manifeste contre cette mainmise. La publication des candidatures donne déjà un élément de réponse significatif.