Résultat municipale 2026 à Frépillon (95740) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Frépillon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Frépillon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Frépillon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine BERNARD
Martine BERNARD (20 élus) Agir Pour Frépillon 		954 68,63%
  • Martine BERNARD
  • Pascal DERCHE
  • Cécile PALLATIN
  • Dominique COUDRAY
  • Christelle FERRÉ
  • Patrice MACQUIGNEAU
  • Marie-Claire RUMIN
  • Christian LAMBERT
  • Letizia LEGEARD
  • Claude BELLENGER
  • Laetitia SOULIER
  • Florian BACKES
  • Laure FOLI
  • David TOMAS
  • Amélie MULLER
  • Philippe JAUSET
  • Angélique WALCZAK
  • Giovanni SPAGNUOLO
  • Julia ROUGET
  • Florian SINTES
Amandine MAMELIN
Amandine MAMELIN (3 élus) Frépillon Ensemble Pour Demain 		436 31,37%
  • Amandine MAMELIN
  • Bastien FÉRA
  • Cyrielle RIFFET
Participation au scrutin Frépillon
Taux de participation 61,88%
Taux d'abstention 38,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 1 417

Source : ministère de l’Intérieur

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