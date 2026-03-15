Résultat de l'élection municipale 2026 à Fresnes : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fresnes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Fresnes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fresnes.
L'actu des élections municipales 2026 à Fresnes
13:10 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Fresnes Plus Juste Plus Proche Plus Verte" majoritaire à Fresnes
À Fresnes, lors des municipales précédentes, les résultats ont livré un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Au terme du premier tour, Marie Chavanon (Divers gauche) a pris les commandes en obtenant 2 188 soutiens (43,71%). Sur la seconde marche, Antoine Madelin (Divers droite) a capté 1 149 votes (22,95%). Une nette différence. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Marie Chavanon l'a finalement emporté avec 50,94% des bulletins, face à Antoine Madelin qui a obtenu 1 729 électeurs (37,27%) et Jean Jacques Um réunissant 546 électeurs (11,77%). L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Si Antoine Madelin a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 580 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. La candidate étiquetée Divers gauche a certainement tiré parti des voix des partisans des listes de gauche éliminées.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Fresnes
Les municipales sont l'occasion pour les votants de Fresnes de se faire entendre sur les défis qui concernent leur territoire. À Fresnes et ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Qui sera élu après Marie Chavanon, qui a remporté l'élection en 2020 au second tour ? Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche est affichée ci-dessous. A noter que les 15 bureaux de vote de l'agglomération de Fresnes ferment leurs portes à 20 h pour le dépouillement. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fresnes
|Tête de listeListe
|
Marie Chavanon
Liste d'union à gauche
FRESNES SOLIDAIRE VERTE ET VIVANTE
|
|
Jean-Jacques Bridey
Liste divers centre
FRESNES, JE M'ENGAGE
|
|
Marie Leclerc-Bruant
Liste Les Ecologistes
FRESNES ENSEMBLE
|
|
Jean-Jacques Um
Liste divers gauche
UNIS POUR FRESNES
|
|
Christophe Carlier
Liste des Républicains
MIEUX VIVRE A FRESNES AVEC CHRISTOPHE CARLIER
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie Chavanon (27 élus) Fresnes plus juste plus proche plus verte
|2 363
|50,94%
|
|Antoine Madelin (6 élus) Union citoyenne pour faire revivre fresnes
|1 729
|37,27%
|
|Jean Jacques Um (2 élus) Osons ensemble une histoire nouvelle pour fresnes
|546
|11,77%
|
|Participation au scrutin
|Fresnes
|Taux de participation
|31,77%
|Taux d'abstention
|68,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 754
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie Chavanon Fresnes plus juste plus proche plus verte
|2 188
|43,71%
|Antoine Madelin Donnons à fresnes un nouveau départ avec antoine madelin
|1 149
|22,95%
|Philippe Vafiadès Ensemble, faisons renaître fresnes !
|626
|12,50%
|Jean Jacques Um Osons ensemble une histoire nouvelle pour fresnes
|609
|12,16%
|Richard Domps Fresnes avec vous
|433
|8,65%
|Participation au scrutin
|Fresnes
|Taux de participation
|34,62%
|Taux d'abstention
|65,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 172
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques Bridey (25 élus) Fresnes, tout simplement
|3 010
|39,64%
|
|Frédérique Pradier (7 élus) Fresnes, notre ville, votre futur
|2 810
|37,00%
|
|Georges Kibong Amira (2 élus) Liste d'union et de rassemblement pour fresnes "ensemble vivre fresnes autrement"
|1 194
|15,72%
|
|Kaddour Metir (1 élu) Fresnes a venir
|579
|7,62%
|
|Participation au scrutin
|Fresnes
|Taux de participation
|51,20%
|Taux d'abstention
|48,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,93%
|Nombre de votants
|7 822
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques Bridey Fresnes, tout simplement
|2 709
|38,44%
|Frédérique Pradier Fresnes, notre ville, votre futur
|1 982
|28,12%
|Georges Kibong Amira Liste d'union et de rassemblement pour fresnes "ensemble vivre fresnes autrement"
|1 590
|22,56%
|Kaddour Metir Fresnes a venir
|766
|10,86%
|Participation au scrutin
|Fresnes
|Taux de participation
|48,44%
|Taux d'abstention
|51,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,77%
|Nombre de votants
|7 400
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