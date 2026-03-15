Résultat de l'élection municipale 2026 à Fresnes : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fresnes

Tête de listeListe
Marie Chavanon
Marie Chavanon Liste d'union à gauche
FRESNES SOLIDAIRE VERTE ET VIVANTE
  • Marie Chavanon
  • Christian Caristan
  • Rachida Sadane
  • Régis Oberhauser
  • Cécilia Vala
  • Olivier Guillotin
  • Estelle Leyssenne
  • Philippe Lecomte
  • Brigitte Tironneau
  • Victor Vala
  • Emilie Legros
  • Josselin Aubry
  • Shanaz Drissi Alami
  • Michel Hagège
  • Sabine Brunet-Dine
  • Arthur Mesmin
  • Maria Plaza Perrin
  • Nouredine Tliha
  • Rana Haydar
  • Michel Souillac
  • Elsa Iguedjtal
  • Henri Lu
  • Ghada El Deeb
  • Tanguy Vinclair
  • Michèle Gellert
  • Pierre Moreno
  • Fatima Alves
  • Henri Perrin
  • Michaëlle Dunon
  • Komi Dakey
  • Audrey Pinard
  • Léo Sallier
  • Nassira Berrahal
  • Hervé Bourdin
  • Monique de Baecque
Jean-Jacques Bridey
Jean-Jacques Bridey Liste divers centre
FRESNES, JE M'ENGAGE
  • Jean-Jacques Bridey
  • Betty Adda
  • Jean-Paul Plazannet
  • Fanta Dibassy
  • Moussa Soumare
  • Léa Meissonnier
  • Xavier de Ryck
  • Hawa Diaby
  • Christophe Rouvière
  • Kristell Malgorn
  • Boucif Bouanane
  • Myriam Dridi
  • Mohamed-Salah Garouachi
  • Marlene Neves Rocha
  • Rachid Zaarir
  • Sophie Perot
  • Stéphane Plazannet
  • Caroline Rauv
  • Sofian Khedimi
  • Lina Léger
  • Thavarajah Liyarthan
  • Najah Said
  • Loïc Jouanny
  • Marie-Christine Kateb
  • Yves Niquil
  • Iman Taboure
  • Léo Flatôt
  • Karine Renaut
  • Jacques Pauget
  • Liliane Thorot
  • Saïd Maoulana
  • Marie-Yvonne Lecomte
  • Robert Duminil
  • Marylène Joie
  • Moustapha Diallo
  • Jacqueline Millot
  • James Veston
Marie Leclerc-Bruant
Marie Leclerc-Bruant Liste Les Ecologistes
FRESNES ENSEMBLE
  • Marie Leclerc-Bruant
  • Kaddour Metir
  • Sandrine Chauvin-Brodin
  • Mamadou Dramé
  • Isabelle Dutronc
  • Dominique Bierra
  • Hanane Ajayhi
  • Jean-François Keller
  • Sonia Djerrah
  • Fabien Bellet
  • Gabrièle Silga Steinberg
  • Frédéric Dureuil
  • Ouarda Aït Taleb
  • Papa Saer Seck
  • Barbara Le Clerre
  • Michel Tendron
  • Camille Foicik
  • Gabriel Croci
  • Sherline Solage
  • Olvier Hurault
  • Hélène Lemonnier-Bluteau
  • Philippe Hurand
  • Nelly Papin
  • Emmanuel Tamtchoun Poka
  • Jayalatchoumy Kichenaradja
  • Dominique Croci
  • Julia Schulz
  • Adrien Asséré
  • Catherine Lucet
  • Chérif Charikhi
  • Muriel Netter
  • Marc-Henri Bourgeois
  • Claire Lefebvre
  • Guy Ruelle
  • Paule Frachon
Jean-Jacques Um
Jean-Jacques Um Liste divers gauche
UNIS POUR FRESNES
  • Jean-Jacques Um
  • Camille Desbuards
  • Cyril Gallon
  • Marie Giné
  • Youssef Jemaï
  • Mariette Guth
  • Christophe Marques Natario
  • Samantha Arilla
  • Jean-Baptiste Ahogny
  • Céline Petit
  • Noe Malukisa
  • Fatima Gonçalves Silva
  • Sami Ouali
  • Béatrice Benuffe
  • Eric Benevolo
  • Jessie Claude
  • Damien Damour
  • Chloé Revellin-Falcoz
  • Pierre Bachelier
  • Léa Bonneville
  • Arsen Sekulovic
  • Coumba Coulibaly
  • François Bodin
  • Samia Chilali
  • Christian Fischer
  • Sophie Aliouche
  • Laurent Thomas
  • Kirti Sardesai
  • Baptiste Gorel-Boulay
  • Sophia Louri
  • Carl-Alexandre Bourdin
  • Monique Vouadec
  • Stéphane Belili
  • Anabela Gomes de Sousa
  • Andy Youcef
  • Monique Le Saux
  • Pascal Petit
Christophe Carlier
Christophe Carlier Liste des Républicains
MIEUX VIVRE A FRESNES AVEC CHRISTOPHE CARLIER
  • Christophe Carlier
  • Sandrine Aubert
  • Jordan Verin-Galea
  • Muriel Ethève
  • Richard Domps
  • Lucie Brissonnet
  • Nicolas Vinci
  • Eveline Fournier
  • Christophe Aubert
  • Dalila Ouari
  • Laurent Hornsperger
  • Brigitte Lemoine
  • André Dioh
  • Marie-Line Thebaud
  • Jeremy Picard
  • Diane Durandal
  • Mostofa Sellak
  • Isabelle Mary
  • Guillaume Toujas
  • Sandra Graves Payet
  • Luc Gonzil
  • Caroline Guillot
  • Philippe Héraud
  • Christine Durand
  • Antoine Madelin
  • Anne Lefort
  • Gérard Zoui
  • Lucie Fargues
  • Vianney Duthoit
  • Laurence Xuereb
  • Claude Bordier
  • Fanny Liendli
  • Alain Walter
  • Jovennah Jonathan
  • Victor To
  • Nathalie Vincent
  • Henri Israel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie Chavanon
Marie Chavanon (27 élus) Fresnes plus juste plus proche plus verte 		2 363 50,94%
  • Marie Chavanon
  • Kaddour Metir
  • Marie Leclerc-Bruant
  • Josselin Aubry
  • Rachida Sadane
  • Frédéric Besnier
  • Laura Youkana
  • Régis Oberhauser
  • Cécilia Vala
  • Olivier Guillotin
  • Elsa Solvignon
  • Mamadou Drame
  • Véronique Vela-Rodriguez
  • Christian Caristan
  • Brigitte Gautier Tironneau
  • Benoît Legoêdec
  • Isabelle Dutronc
  • Yann Pirolli
  • Annette Perthuis
  • Philippe Lecomte
  • Emilie Legros
  • Philippe Pallier
  • Claire Lefebvre
  • Julien Baillergeau
  • Paule Frachon
  • Michel Souillac
  • Estelle Leyssenne
Antoine Madelin
Antoine Madelin (6 élus) Union citoyenne pour faire revivre fresnes 		1 729 37,27%
  • Antoine Madelin
  • Jessie Claude
  • Philippe Vafiadès
  • Aurélie Million
  • Richard Domps
  • Muriel Ethève
Jean Jacques Um
Jean Jacques Um (2 élus) Osons ensemble une histoire nouvelle pour fresnes 		546 11,77%
  • Jean Jacques Um
  • Marie Giné
Participation au scrutin Fresnes
Taux de participation 31,77%
Taux d'abstention 68,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 754

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie Chavanon
Marie Chavanon Fresnes plus juste plus proche plus verte 		2 188 43,71%
Antoine Madelin
Antoine Madelin Donnons à fresnes un nouveau départ avec antoine madelin 		1 149 22,95%
Philippe Vafiadès
Philippe Vafiadès Ensemble, faisons renaître fresnes ! 		626 12,50%
Jean Jacques Um
Jean Jacques Um Osons ensemble une histoire nouvelle pour fresnes 		609 12,16%
Richard Domps
Richard Domps Fresnes avec vous 		433 8,65%
Participation au scrutin Fresnes
Taux de participation 34,62%
Taux d'abstention 65,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 172

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques Bridey
Jean-Jacques Bridey (25 élus) Fresnes, tout simplement 		3 010 39,64%
  • Jean-Jacques Bridey
  • Laurinda Moreira Da Silva
  • Henri Israel
  • Marie Chavanon
  • Denis Helbling
  • Sabine Brunet-Diné
  • Josselin Aubry
  • Muriel Éthève
  • Alain Perrigault
  • Bent Nebi Adda
  • Richard Domps
  • Tiphaine Husson
  • Philippe Vafiadès
  • Cécilia Vala
  • Jean Jacques Um
  • Annette Perthuis
  • Marouan El Amrani
  • Évelyne Fournier
  • Michel Souillac
  • Brigitte Gautier
  • Philippe Lecomte
  • Claire Lefebvre
  • Régis Oberhauser
  • Joanna Daquo
  • Bruno Khélifi
Frédérique Pradier
Frédérique Pradier (7 élus) Fresnes, notre ville, votre futur 		2 810 37,00%
  • Frédérique Pradier
  • Bernard Queau
  • Nathalie Cosnier
  • Didier Rychter
  • Sandrine Aubert
  • Bernard Gateau
  • Françoise Labbe
Georges Kibong Amira
Georges Kibong Amira (2 élus) Liste d'union et de rassemblement pour fresnes "ensemble vivre fresnes autrement" 		1 194 15,72%
  • Georges Kibong Amira
  • Camille Dubarry-Barbe
Kaddour Metir
Kaddour Metir (1 élu) Fresnes a venir 		579 7,62%
  • Kaddour Metir
Participation au scrutin Fresnes
Taux de participation 51,20%
Taux d'abstention 48,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,93%
Nombre de votants 7 822

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques Bridey
Jean-Jacques Bridey Fresnes, tout simplement 		2 709 38,44%
Frédérique Pradier
Frédérique Pradier Fresnes, notre ville, votre futur 		1 982 28,12%
Georges Kibong Amira
Georges Kibong Amira Liste d'union et de rassemblement pour fresnes "ensemble vivre fresnes autrement" 		1 590 22,56%
Kaddour Metir
Kaddour Metir Fresnes a venir 		766 10,86%
Participation au scrutin Fresnes
Taux de participation 48,44%
Taux d'abstention 51,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,77%
Nombre de votants 7 400

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