Résultat de l'élection municipale 2026 à Fresnes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fresnes

Le deuxième tour des élections municipales à Fresnes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marie Chavanon
Marie Chavanon Liste d'union à gauche
FRESNES SOLIDAIRE VERTE ET VIVANTE
  • Marie Chavanon
  • Kaddour Metir
  • Rachida Sadane
  • Jean-Jacques Um
  • Marie Leclerc-Bruant
  • Arthur Mesmin
  • Sandrine Chauvin-Brodin
  • Cyril Gallon
  • Estelle Leyssenne
  • Mamadou Dramé
  • Cécilia Vala
  • Régis Oberhauser
  • Camille Desbuards
  • Dominique Bierra
  • Brigitte Tironneau
  • Christian Caristan
  • Isabelle Dutronc
  • Philippe Lecomte
  • Mariette Guth
  • Jean-François Keller
  • Béatrice Benuffe
  • Michel Hagège
  • Hanane Ajayhi
  • Fabien Bellet
  • Sonia Djerrah
  • Sami Ouali
  • Maria Plaza Perrin
  • Olivier Guillotin
  • Michaëlle Dunon
  • Gabriel Croci
  • Samantha Arilla
  • Tanguy Vinclair
  • Camille Foicik
  • Christophe Marques Natario
  • Ouarda Aït Taleb
Jean-Jacques Bridey
Jean-Jacques Bridey Liste divers centre
FRESNES, JE M'ENGAGE
  • Jean-Jacques Bridey
  • Betty Adda
  • Jean-Paul Plazannet
  • Fanta Dibassy
  • Moussa Soumare
  • Léa Meissonnier
  • Xavier de Ryck
  • Hawa Diaby
  • Christophe Rouvière
  • Kristell Malgorn
  • Boucif Bouanane
  • Myriam Dridi
  • Mohamed-Salah Garouachi
  • Marlene Neves Rocha
  • Rachid Zaarir
  • Sophie Perot
  • Stéphane Plazannet
  • Caroline Rauv
  • Sofian Khedimi
  • Lina Léger
  • Thavarajah Liyarthan
  • Najah Said
  • Loïc Jouanny
  • Marie-Christine Kateb
  • Yves Niquil
  • Iman Taboure
  • Léo Flatôt
  • Karine Renaut
  • Jacques Pauget
  • Liliane Thorot
  • Saïd Maoulana
  • Marie-Yvonne Lecomte
  • Robert Duminil
  • Marylène Joie
  • Moustapha Diallo
  • Jacqueline Millot
  • James Veston
Christophe Carlier
Christophe Carlier Liste des Républicains
MIEUX VIVRE A FRESNES AVEC CHRISTOPHE CARLIER
  • Christophe Carlier
  • Sandrine Aubert
  • Jordan Verin-Galea
  • Muriel Ethève
  • Richard Domps
  • Lucie Brissonnet
  • Nicolas Vinci
  • Eveline Fournier
  • Christophe Aubert
  • Dalila Ouari
  • Laurent Hornsperger
  • Brigitte Lemoine
  • André Dioh
  • Marie-Line Thebaud
  • Jeremy Picard
  • Diane Durandal
  • Mostofa Sellak
  • Isabelle Mary
  • Guillaume Toujas
  • Sandra Graves Payet
  • Luc Gonzil
  • Caroline Guillot
  • Philippe Héraud
  • Christine Durand
  • Antoine Madelin
  • Anne Lefort
  • Gérard Zoui
  • Lucie Fargues
  • Vianney Duthoit
  • Laurence Xuereb
  • Claude Bordier
  • Fanny Liendli
  • Alain Walter
  • Jovennah Jonathan
  • Victor To
  • Nathalie Vincent
  • Henri Israel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fresnes

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe CARLIER
Christophe CARLIER (Ballotage) MIEUX VIVRE A FRESNES AVEC CHRISTOPHE CARLIER 		2 096 29,63%
Marie CHAVANON
Marie CHAVANON (Ballotage) FRESNES SOLIDAIRE VERTE ET VIVANTE 		1 641 23,19%
Marie LECLERC-BRUANT
Marie LECLERC-BRUANT (Ballotage) FRESNES ENSEMBLE 		1 457 20,59%
Jean-Jacques UM
Jean-Jacques UM (Ballotage) UNIS POUR FRESNES 		952 13,46%
Jean-Jacques BRIDEY
Jean-Jacques BRIDEY (Ballotage) FRESNES, JE M'ENGAGE 		929 13,13%
Participation au scrutin Fresnes
Taux de participation 48,03%
Taux d'abstention 51,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 7 219

Source : ministère de l’Intérieur

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