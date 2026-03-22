Résultat de l'élection municipale 2026 à Fresnes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fresnes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fresnes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fresnes.
L'actu des élections municipales 2026 à Fresnes
11:51 - Les résultats du premier tour des élections municipales à Fresnes
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Fresnes dimanche dernier, le scrutin s'est soldé par une participation de 48,03 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Christophe Carlier (Les Républicains) qui a pris la pole position avec 29,63 % des bulletins valides. À sa suite, Marie Chavanon (Union de la gauche) s'est classée deuxième avec 23,19 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Marie Leclerc-Bruant, étiquetée Europe Ecologie-Les Verts, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Jean-Jacques Um, avec la nuance Divers gauche, a rassemblé 13,46 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fresnes
Le deuxième tour des élections municipales à Fresnes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie Chavanon
Liste d'union à gauche
FRESNES SOLIDAIRE VERTE ET VIVANTE
|
|
Jean-Jacques Bridey
Liste divers centre
FRESNES, JE M'ENGAGE
|
|
Christophe Carlier
Liste des Républicains
MIEUX VIVRE A FRESNES AVEC CHRISTOPHE CARLIER
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fresnes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe CARLIER (Ballotage) MIEUX VIVRE A FRESNES AVEC CHRISTOPHE CARLIER
|2 096
|29,63%
|Marie CHAVANON (Ballotage) FRESNES SOLIDAIRE VERTE ET VIVANTE
|1 641
|23,19%
|Marie LECLERC-BRUANT (Ballotage) FRESNES ENSEMBLE
|1 457
|20,59%
|Jean-Jacques UM (Ballotage) UNIS POUR FRESNES
|952
|13,46%
|Jean-Jacques BRIDEY (Ballotage) FRESNES, JE M'ENGAGE
|929
|13,13%
|Participation au scrutin
|Fresnes
|Taux de participation
|48,03%
|Taux d'abstention
|51,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Nombre de votants
|7 219
Source : ministère de l’Intérieur
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