Résultat municipale 2026 à Fresnes (94260) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fresnes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fresnes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fresnes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques BRIDEY
Jean-Jacques BRIDEY FRESNES, JE M'ENGAGE 		2 096 29,63%
Marie CHAVANON
Marie CHAVANON FRESNES SOLIDAIRE VERTE ET VIVANTE 		1 641 23,19%
Christophe CARLIER
Christophe CARLIER MIEUX VIVRE A FRESNES AVEC CHRISTOPHE CARLIER 		1 457 20,59%
Jean-Jacques UM
Jean-Jacques UM UNIS POUR FRESNES 		952 13,46%
Marie LECLERC-BRUANT
Marie LECLERC-BRUANT FRESNES ENSEMBLE 		929 13,13%
Participation au scrutin Fresnes
Taux de participation 48,03%
Taux d'abstention 51,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 7 219

Source : ministère de l’Intérieur

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