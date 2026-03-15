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19:21 - Fresnes : municipales et dynamiques démographiques Quelle influence les électeurs de Fresnes exercent-ils sur le résultat des élections municipales ? Dans l'agglomération, 41% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 4,92% de 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 781 € par mois souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 9449 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 17,32% et d'une population immigrée de 22,11% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (42,12%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Fresnes, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - La percée du Rassemblement national RN à Fresnes avant les municipales Le parti nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Fresnes il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 11,28% des suffrages lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 24,96% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 8,23% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Fresnes comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 17,15% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 17,25% pour le parti à la flamme. Il était ensuite relégué plus loin lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : la participation à Fresnes avant 2026 Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 5 172 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Fresnes, ce qui donnait un taux de participation de 34,62 % (une mobilisation modeste), l'épidémie de Covid ayant frappé de plein fouet le vote. Notons que les élections municipales demeurent pourtant historiquement, avec les élections présidentielles, celles où les Français se mobilisent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été rapporté à 70,76 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 45,24 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation augmenter très nettement à 63,39 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait attiré 47,13 % des citoyens locaux. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune s'affiche à l'arrivée comme une zone en déficit de participation. À l'occasion de cette municipale, la valeur de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Fresnes.

15:59 - Comment Fresnes a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Fresnes plébiscitaient Rachel Keke (Union de la gauche) avec 49,06% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Rachel Keke culminant à 55,84% des suffrages exprimés sur place. Les Européennes près d'un mois plus tôt à Fresnes avaient cette fois vu s'imposer la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (23,85%), avec en deuxième position la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui s'était arrogée 17,15% des voix.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Fresnes : ce qu'il faut comprendre Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Fresnes soutenaient en priorité Rachel Keke (Nupes) avec 42,59% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Rachel Keke virant de nouveau en tête avec 55,45% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Fresnes plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 36,90% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui terminait à 28,08%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 75,04% pour Emmanuel Macron, contre 24,96% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - À Fresnes, le niveau des impôts locaux est en baisse Dans une dynamique de diminution des prélèvements locaux à Fresnes, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 24,36 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 462 540 € la même année, bien en deçà des 12 617 580 € perçus en 2020. Soulignons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement son rendement et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Fresnes s'est établi à un peu moins de 36,96 % en 2024 (contre 23,21 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Fresnes s'est chiffrée à environ 1 156 euros en 2024 contre 1 500 euros en début de mandat.

11:59 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Fresnes Plus Juste Plus Proche Plus Verte" majoritaire à Fresnes À Fresnes, lors des municipales précédentes, les résultats ont livré un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Au terme du premier tour, Marie Chavanon (Divers gauche) a pris les commandes en obtenant 2 188 soutiens (43,71%). Sur la seconde marche, Antoine Madelin (Divers droite) a capté 1 149 votes (22,95%). Une nette différence. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Marie Chavanon l'a finalement emporté avec 50,94% des bulletins, face à Antoine Madelin qui a obtenu 1 729 électeurs (37,27%) et Jean Jacques Um réunissant 546 électeurs (11,77%). L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Si Antoine Madelin a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 580 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. La candidate étiquetée Divers gauche a certainement tiré parti des voix des partisans des listes de gauche éliminées.