Résultat de l'élection municipale 2026 à Fresnes-sur-Escaut : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fresnes-sur-Escaut

Le deuxième tour des élections municipales à Fresnes-sur-Escaut a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Valérie Fornies
Valérie Fornies Liste divers gauche
TENONS LE CAP
  • Valérie Fornies
  • Rudy Bardi
  • Btisame Porqueddu
  • Bernard Skrzypczak
  • Anne-Marie Delcroix
  • Raymond Demory
  • Elodie Gourdin
  • Jean-Yves Sybille
  • Magaly Misiurny
  • Michaël Lefebvre
  • Agnès Papin
  • Damien Kitlasz
  • Thérèse Louvion
  • David Aumont
  • Nadège Cochin
  • Christophe Theret
  • Sylviane Offre
  • Denis Masson
  • Marie-Thérèse Maniez
  • José Henrard
  • Martine Mele
  • Roland Stoltz
  • Laurence Broquet
  • Mathieu Dumont
  • Sandrine Zasso
  • Ridouane Oussaid
  • Stéphanie Dulieu
  • Frédéric Varlet
  • Claudine Dehon
  • Xavier Marin
  • Gabriela-Alisa Tanasie
Fabrice Zaremba
Fabrice Zaremba Liste d'extrême droite
AGIR ENSEMBLE POUR FRESNES SUR ESCAUT
  • Fabrice Zaremba
  • Mathilde Marecaux
  • Nicolas Dujardin
  • Magali Decarpentry
  • Joris Wysocki
  • Elodie Deneux
  • Marc Lovato
  • Lydie Manouvrier
  • Enrico Botticchio
  • Anna Lambier
  • Nicolas Chêne
  • Delphine Plé
  • Patrick Vanlede
  • Aoumria Temmouri
  • Adrien Coupez
  • Elyane Muckel
  • Allan Desbois
  • Annick Olivier
  • Jacques Caffart-Moulard
  • Lucette Moulard Vanesse
  • Gwenaël Morelle
  • Emeline de Paepe
  • Jimmy Desbois
  • Micheline Sanpeur Merlin
  • Fouaad Zaba
  • Laurence Geenons
  • Jerome Gourdin
  • Laura Verdière
  • Frederic Rovere
  • Alicia Delaire
  • François Luczak

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fresnes-sur-Escaut

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie FORNIES
Valérie FORNIES (Ballotage) TENONS LE CAP 		1 102 41,62%
Nicolas DUJARDIN
Nicolas DUJARDIN (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR FRESNES-SUR-ESCAUT 		799 30,17%
Fabrice ZAREMBA
Fabrice ZAREMBA (Ballotage) AGIR AUTREMENT 		747 28,21%
Participation au scrutin Fresnes-sur-Escaut
Taux de participation 58,61%
Taux d'abstention 41,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 2 696

Source : ministère de l’Intérieur

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