Résultat de l'élection municipale 2026 à Fresnes-sur-Escaut : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fresnes-sur-Escaut [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fresnes-sur-Escaut sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fresnes-sur-Escaut.
L'actu des élections municipales 2026 à Fresnes-sur-Escaut
11:43 - Valérie Fornies, Nicolas Dujardin et Fabrice Zaremba forment le trio de tête à Fresnes-sur-Escaut
Pour le premier tour des élections municipales à Fresnes-sur-Escaut, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous a vu 58,61 % des inscrits se déplacer dans la ville. Au terme de ce vote, c'est Valérie Fornies (Divers gauche) qui a pris une longueur d'avance en récoltant 41,62 % des votes. À sa suite, Nicolas Dujardin (Rassemblement National) s'est classé deuxième avec 30,17 %. Un écart conséquent s'est installé entre les deux candidats. Valérie Fornies a conservé le premier rang qu'elle occupait déjà en 2020, mais elle a enregistré une petite baisse de 6 points vis-à-vis des municipales de 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Fabrice Zaremba, étiqueté Divers droite, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fresnes-sur-Escaut
Le deuxième tour des élections municipales à Fresnes-sur-Escaut a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Valérie Fornies
Liste divers gauche
TENONS LE CAP
|
|
Fabrice Zaremba
Liste d'extrême droite
AGIR ENSEMBLE POUR FRESNES SUR ESCAUT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fresnes-sur-Escaut
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Valérie FORNIES (Ballotage) TENONS LE CAP
|1 102
|41,62%
|Nicolas DUJARDIN (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR FRESNES-SUR-ESCAUT
|799
|30,17%
|Fabrice ZAREMBA (Ballotage) AGIR AUTREMENT
|747
|28,21%
|Participation au scrutin
|Fresnes-sur-Escaut
|Taux de participation
|58,61%
|Taux d'abstention
|41,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|2 696
Source : ministère de l’Intérieur
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