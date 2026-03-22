Résultat de l'élection municipale 2026 à Fretin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fretin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fretin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fretin.
L'actu des élections municipales 2026 à Fretin
11:43 - Les résultats du premier tour de l'élection municipale à Fretin
A l'ouverture de l'élection municipale à Fretin, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le scrutin a mobilisé 66,08 % des électeurs dans la ville. Au terme de ce vote, c'est Marie-Jeanne Marseguerra qui a dominé en s'adjugeant 46,35 % des voix. Ensuite, Laurent Carpels a pris la position de dauphin avec 33,63 %. Un écart très large a été constaté entre les deux candidats. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Christophe Maddelein a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fretin
Le deuxième tour des élections municipales à Fretin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie-Jeanne Marseguerra
Divers
AGIR ENSEMBLE POUR FRETIN 2026
|
|
Laurent Carpels
Divers
Un Nouvel Élan Citoyen - Fretin Demain
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fretin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Jeanne MARSEGUERRA (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR FRETIN 2026
|787
|46,35%
|Laurent CARPELS (Ballotage) Un Nouvel Élan Citoyen
|571
|33,63%
|Christophe MADDELEIN (Ballotage) FRETIN DEMAIN
|340
|20,02%
|Participation au scrutin
|Fretin
|Taux de participation
|66,08%
|Taux d'abstention
|33,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|1 738
Source : ministère de l’Intérieur
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