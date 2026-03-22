Résultat de l'élection municipale 2026 à Fretin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fretin

Le deuxième tour des élections municipales à Fretin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marie-Jeanne Marseguerra
Marie-Jeanne Marseguerra Divers
AGIR ENSEMBLE POUR FRETIN 2026
  • Marie-Jeanne Marseguerra
  • Patrick Mianowski
  • Florence Dhaenens
  • Jean-Denis Kint
  • Valérie Carlier
  • Patrick Manche
  • Karine Delemarre
  • Jean-Jacques Leopolt
  • Gwenaële Emeraud
  • Jérémy Roetynck
  • Delphine de Wilde
  • Eric Augustin Gilles Poulet
  • Béatrice Verhaeghe
  • Fabien Gallois
  • Nina Nathalie Patricia Manche
  • Patrick Deligny
  • Donatienne Toulemonde
  • Armando Paganin
  • Perrine Dhellemmes
  • Michel Dousselaere
  • Anne Goudal
  • Gauthier Regnier
  • Francine Parent
Laurent Carpels
Laurent Carpels Divers
Un Nouvel Élan Citoyen - Fretin Demain
  • Laurent Carpels
  • Dominique d'Hont
  • Laurent Demol
  • Nathalie Lemaitre
  • Christophe Maddelein
  • Julie Thunevin
  • Laurent Tytgat
  • Marie Libert
  • Alexandre Melis
  • Océane Laburiau
  • Yann Delecluse
  • Stéphanie Cazier
  • Yves Ombrouck
  • Frederique Beal
  • Ambroise Samain
  • Mylene Blas
  • Valentin Maddelein
  • Lola Thunevin
  • Guillaume Durot
  • Sandra Bodard
  • Frederic Sauvage
  • Gaelle Desbuissons
  • Vincent Claeyman

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fretin

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Jeanne MARSEGUERRA
Marie-Jeanne MARSEGUERRA (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR FRETIN 2026 		787 46,35%
Laurent CARPELS
Laurent CARPELS (Ballotage) Un Nouvel Élan Citoyen 		571 33,63%
Christophe MADDELEIN
Christophe MADDELEIN (Ballotage) FRETIN DEMAIN 		340 20,02%
Participation au scrutin Fretin
Taux de participation 66,08%
Taux d'abstention 33,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 1 738

Source : ministère de l’Intérieur

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