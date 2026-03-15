Résultat de l'élection municipale 2026 à Freyming-Merlebach : les infos en direct

Programme de Patricia Mihelic à Freyming-Merlebach (Nouveau Cap)

Sécurité et Police Municipale

Il est essentiel de donner de véritables moyens à la Police Municipale pour garantir la sécurité des habitants. Cela inclut des ressources humaines et matérielles adéquates pour une intervention efficace. Une police renforcée contribue à un cadre de vie serein et rassurant pour tous.

Dynamisme Économique

Le soutien aux commerces locaux est une priorité pour revitaliser l'économie de Freyming-Merlebach. Cela passe par des incitations à l'installation de nouveaux commerces et par la création d'événements festifs pour attirer les visiteurs. Un dynamisme économique fort est crucial pour le bien-être des habitants.

Cadre de Vie

La préservation du cadre de vie est au cœur des préoccupations de la commune. Cela implique de repenser le plan de stationnement en concertation avec les habitants et les commerçants. Valoriser les traditions locales à travers des événements municipaux contribue également à enrichir le cadre de vie.

Accessibilité et Écoute

Être un Maire accessible et à l'écoute des attentes de la population est fondamental pour instaurer un climat de confiance. Cela permet de répondre aux besoins des habitants et de soutenir les initiatives individuelles. Une gestion participative favorise l'engagement citoyen et renforce le lien social.