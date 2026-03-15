Résultat de l'élection municipale 2026 à Freyming-Merlebach : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Freyming-Merlebach [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Freyming-Merlebach sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Freyming-Merlebach.
L'actu des élections municipales 2026 à Freyming-Merlebach
13:09 - La liste "Pierre Lang Nouvel Elan Pour Freyming Merlebach" grande gagnante de la dernière élection à Freyming-Merlebach
Il peut s'avérer éclairant de se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Freyming-Merlebach. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Pierre Lang (Divers droite) a décroché la première place en recueillant 72,86% des soutiens. Juste derrière, Patricia Mihelic (Divers droite) a capté 27,13% des bulletins valides. Ce succès d'emblée du candidat Divers droite a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Freyming-Merlebach, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition au vu de cette victoire écrasante, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Freyming-Merlebach
Pour voter, les habitants de l'agglomération ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote de Freyming-Merlebach. Les élections municipales 2026 doivent permettre aux habitants de Freyming-Merlebach de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats à Freyming-Merlebach. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Freyming-Merlebach
|Tête de listeListe
|
Patricia Mihelic
Liste du Rassemblement National
Nouveau Cap
|
|
Marc Friedrich
Liste divers droite
Ensemble, Continuons !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Lang (29 élus) Pierre lang nouvel elan pour freyming merlebach
|1 732
|72,86%
|
|Patricia Mihelic (4 élus) Repense ta ville
|645
|27,13%
|
|Participation au scrutin
|Freyming-Merlebach
|Taux de participation
|28,03%
|Taux d'abstention
|71,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 469
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Lang (27 élus) Pierre lang continuons ensemble !
|2 913
|58,45%
|
|Jean-Marie Haas (4 élus) Freyming-merlebach "autrement"
|1 248
|25,04%
|
|Jean-Christophe Kinnel (2 élus) Decidons freyming-merlebach
|822
|16,49%
|
|Participation au scrutin
|Freyming-Merlebach
|Taux de participation
|56,11%
|Taux d'abstention
|43,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,56%
|Nombre de votants
|5 167
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