Résultat de l'élection municipale 2026 à Freyming-Merlebach : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Freyming-Merlebach

Tête de listeListe
Patricia Mihelic
Patricia Mihelic Liste du Rassemblement National
Nouveau Cap
  • Patricia Mihelic
  • Stephan Zimmer
  • Sonja Zielke
  • Francis Edmond Friedrich
  • Marie-Noëlle Gryczka
  • Joël Sanavio
  • Laura Jung
  • Christian Joseph Hopfner
  • Aurélie Monique Bruguera
  • Vito Giordano
  • Jenny Lattuca
  • Laurent Jager
  • Windy Wiecak
  • Willy Jean Debs
  • Kathya Schäfer
  • André Nehlig
  • Sabine Specht
  • Matys Robert
  • Marjana Christoph
  • Daniel Gerard
  • Marie-Josèphe Radosevic
  • Paul Mathieu Leininger
  • Camille Rolland
  • Éric-Charles Mergen
  • Nathalie Gaggianella
  • Denis Roger Perria
  • Martine Gorius
  • Stéphane Pickar
  • Flavia Heib
  • Christophe Huhndrof
  • Brigitte Kirsch
  • Alain Maniszewski
  • Marguertie Metzinger
  • Grégory Fischer
  • Sandra Swierzewski
Marc Friedrich
Marc Friedrich Liste divers droite
Ensemble, Continuons !
  • Marc Friedrich
  • Fabienne Beauvais
  • Daniel Mayer
  • Concetta Koenig
  • Bernard Schmitt
  • Christine Fister
  • Pascal Sosna
  • Anne-Marie Negri
  • Philippe Carrara
  • Josette Tarall
  • René Kottmann
  • Cathy Kochems
  • Emmanuel Vatrin
  • Estelle Desrumeaux
  • Saïd Ameur
  • Isabelle Slazak
  • Pierre Georgeon
  • Océane Blaise
  • Christian Schmid
  • Josette Karas
  • Ozan Kara
  • Mélissa Stablo
  • Omar Majahed
  • Anne Zapp
  • Michaël Bory
  • Christiane Brocke
  • Fabien Struvaldi
  • Nathalie Charpentier
  • Emmanuel Caille-L'Etienne
  • Aurélie Jurges
  • Didier Callegari
  • Karelle Carmagnani
  • Daniel Evangelisti
  • Sabrina Pieknik
  • Marc Flauder

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Lang
Pierre Lang (29 élus) Pierre lang nouvel elan pour freyming merlebach 		1 732 72,86%
  • Pierre Lang
  • Francine Kochems
  • Bernard Pignon
  • Fabienne Beauvais
  • Jean-Marie Schoumacher
  • Josette Karas
  • Daniel Mayer
  • Concetta Koenig
  • Marc Friedrich
  • Denise Harder
  • Alfred Wirt
  • Monique Voriot
  • Renaud Blaes
  • Cathy Kochems
  • Bernard Dine
  • Neslihan Sener
  • Jean-Marie Haas
  • Isabelle Slazak
  • Jean-Jacques Grimmer
  • Sylvie Tourigny-Sarrat
  • René Kottmann
  • Christine Fister
  • Germain Flausse
  • Christiane Gavlovsky
  • Alain Lefevre
  • Josette Tarall
  • Pascal Sosna
  • Anne Zapp
  • Denis Perrin
Patricia Mihelic
Patricia Mihelic (4 élus) Repense ta ville 		645 27,13%
  • Patricia Mihelic
  • Stephan Zimmer
  • Aurelie Thiriet
  • Emile Sinkovec
Participation au scrutin Freyming-Merlebach
Taux de participation 28,03%
Taux d'abstention 71,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 469

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Lang
Pierre Lang (27 élus) Pierre lang continuons ensemble ! 		2 913 58,45%
  • Pierre Lang
  • Francine Kochems
  • Bernard Pignon
  • Fabienne Beauvais
  • Roger Bittermann
  • Marguerite Wilmouth
  • Manfred Witter
  • Josette Karas
  • Jean-Marie Schoumacher
  • Monique Voriot
  • Alfred Wirt
  • Denise Harder
  • Jean-Jacques Grimmer
  • Neslihan Sener-Sav
  • Bernard Dine
  • Concetta Koenig
  • Germain Flausse
  • Carmen Ramet
  • René Kottmann
  • Florence Sarg
  • Renaud Blaes
  • Razazia Bruccoleri
  • David Schwaeger
  • Cathy Kochems
  • Daniel Mayer
  • Cindy Schleifer
  • Rachid El-Asri
Jean-Marie Haas
Jean-Marie Haas (4 élus) Freyming-merlebach "autrement" 		1 248 25,04%
  • Jean-Marie Haas
  • Patricia Mihelic
  • François Michalski
  • Catherine Dreyer
Jean-Christophe Kinnel
Jean-Christophe Kinnel (2 élus) Decidons freyming-merlebach 		822 16,49%
  • Jean-Christophe Kinnel
  • Françoise Goldite
Participation au scrutin Freyming-Merlebach
Taux de participation 56,11%
Taux d'abstention 43,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,56%
Nombre de votants 5 167

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