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19:21 - Les défis socio-économiques de Freyming-Merlebach et leurs implications électorales Au cœur de la campagne électorale municipale, Freyming-Merlebach est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 13 069 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 580 entreprises, Freyming-Merlebach offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (69,47%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les 1 628 résidents étrangers, représentant 12,46% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 002 €/mois, la ville dévoile un taux de chômage de 19,15%, synonyme d'une situation économique tendue. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Freyming-Merlebach écrit une nouvelle page de l'histoire française.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Freyming-Merlebach Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Freyming-Merlebach en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 39,77% des voix lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 61,94% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 31,64% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement lepéniste obtenait 63,70% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 50,00% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier tour, un résultat de 54,45% pour le mouvement lepéniste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Kévin Pfeffer.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Freyming-Merlebach au crible Pour rappel, la participation s'élevait à 28,03 % à Freyming-Merlebach lors des municipales de 2020 (une démobilisation notable) alors que le coronavirus avait maintenu chez eux de nombreux électeurs. Soulignons que les élections municipales demeurent pourtant de longue date, avec les élections présidentielles, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été évalué à 66,82 %. Évidemment, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les deux derniers scrutins législatifs demeurent parfaitement comparables entre eux. Le taux de votants aux élections législatives est passé de son côté de 34,35 % au premier tour en 2022 à 53,67 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 40,91 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent le profil d'une zone en déficit de participation par rapport aux tendances françaises. Dans le cadre de ces élections municipales à Freyming-Merlebach, cette particularité aura en tout cas un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Comment a voté Freyming-Merlebach lors des dernières élections ? Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Freyming-Merlebach avaient favorisé Kévin Pfeffer (Rassemblement National) avec 54,45% au premier tour, devant Claire Bladt (Union de la gauche) avec 21,41%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Lors du scrutin européen avant qu'une dissolution ne passe par là, les électeurs de Freyming-Merlebach avaient cette fois poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 50,00% des inscrits. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Freyming-Merlebach : des suffrages particulièrement parlants lors des élections il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Freyming-Merlebach choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 39,77% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 23,01%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en donnant 61,94% pour Marine Le Pen, contre 38,06% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Freyming-Merlebach plébiscitaient Kévin Pfeffer (RN) avec 31,64% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,70% des suffrages.

12:58 - Trajectoire de la pression fiscale : les chiffres de Freyming-Merlebach Reflet d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Freyming-Merlebach, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 16,35 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 78 200 euros, bien en deçà des 1 921 000 € perçus en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Freyming-Merlebach a évolué pour se fixer à environ 30,73 % en 2024 (contre 16,65 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Freyming-Merlebach a atteint 531 euros en 2024 (contre 500 € en 2020).

11:59 - La liste "Pierre Lang Nouvel Elan Pour Freyming Merlebach" grande gagnante de la dernière élection à Freyming-Merlebach Il peut s'avérer éclairant de se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Freyming-Merlebach. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Pierre Lang (Divers droite) a décroché la première place en recueillant 72,86% des soutiens. Juste derrière, Patricia Mihelic (Divers droite) a capté 27,13% des bulletins valides. Ce succès d'emblée du candidat Divers droite a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Freyming-Merlebach, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition au vu de cette victoire écrasante, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.