Résultat municipale 2026 à Freyming-Merlebach (57800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Freyming-Merlebach a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Freyming-Merlebach, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Freyming-Merlebach [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc FRIEDRICH
Marc FRIEDRICH (27 élus) Ensemble, Continuons ! 		2 296 58,89%
  • Marc FRIEDRICH
  • Fabienne BEAUVAIS
  • Daniel MAYER
  • Concetta KOENIG
  • Bernard SCHMITT
  • Christine FISTER
  • Pascal SOSNA
  • Anne-Marie NEGRI
  • Philippe CARRARA
  • Josette TARALL
  • René KOTTMANN
  • Cathy KOCHEMS
  • Emmanuel VATRIN
  • Estelle DESRUMEAUX
  • Saïd AMEUR
  • Isabelle SLAZAK
  • Pierre GEORGEON
  • Océane BLAISE
  • Christian SCHMID
  • Josette KARAS
  • Ozan KARA
  • Mélissa STABLO
  • Omar MAJAHED
  • Anne ZAPP
  • Michaël BORY
  • Christiane BROCKE
  • Fabien STRUVALDI
Patricia MIHELIC
Patricia MIHELIC (6 élus) Nouveau Cap 		1 603 41,11%
  • Patricia MIHELIC
  • Stephan ZIMMER
  • Sonja ZIELKE
  • Francis Edmond FRIEDRICH
  • Marie-Noëlle GRYCZKA
  • Joël SANAVIO
Participation au scrutin Freyming-Merlebach
Taux de participation 47,20%
Taux d'abstention 52,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 3 999

Source : ministère de l’Intérieur

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