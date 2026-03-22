Résultat municipale 2026 à Frières-Faillouël (02700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Frières-Faillouël a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Frières-Faillouël, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Frières-Faillouël [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent CZERNICH
Laurent CZERNICH (11 élus) Un nouveau souffle 		242 42,31%
  • Laurent CZERNICH
  • Anna-Bela GONCALVES
  • Daniel PILLON
  • Pascale POULLE
  • Emmanuel CARPENTIER
  • Karine SEIGNEUR
  • Pierre CHAZALON
  • Manon TOTEL
  • Jonathan DEBIENNE
  • Fanny LELOIRE
  • Florian DUMONT
Charles-Edouard LAW DE LAURISTON
Charles-Edouard LAW DE LAURISTON (2 élus) CONSTRUISONS ENSEMBLE UN VILLAGE MEILLEUR 		197 34,44%
  • Charles-Edouard LAW DE LAURISTON
  • Isabelle BISET
Claire GINIERS
Claire GINIERS (2 élus) Agir aujourd'hui, c'est construire demain 		133 23,25%
  • Claire GINIERS
  • Arnaud DECROIX
Participation au scrutin Frières-Faillouël
Taux de participation 72,11%
Taux d'abstention 27,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,35%
Nombre de votants 574

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Frières-Faillouël - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent CZERNICH
Laurent CZERNICH (Ballotage) Un nouveau souffle 		182 35,62%
Charles-Edouard LAW DE LAURISTON
Charles-Edouard LAW DE LAURISTON (Ballotage) CONSTRUISONS ENSEMBLE UN VILLAGE MEILLEUR 		182 35,62%
Claire GINIERS
Claire GINIERS (Ballotage) Agir aujourd'hui, c'est construire demain 		147 28,77%
Participation au scrutin Frières-Faillouël
Taux de participation 64,65%
Taux d'abstention 35,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,19%
Nombre de votants 514

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