Résultat municipale 2026 à Frières-Faillouël (02700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Frières-Faillouël a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Frières-Faillouël, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Frières-Faillouël [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent CZERNICH (11 élus) Un nouveau souffle
|242
|42,31%
|
|Charles-Edouard LAW DE LAURISTON (2 élus) CONSTRUISONS ENSEMBLE UN VILLAGE MEILLEUR
|197
|34,44%
|
|Claire GINIERS (2 élus) Agir aujourd'hui, c'est construire demain
|133
|23,25%
|
|Participation au scrutin
|Frières-Faillouël
|Taux de participation
|72,11%
|Taux d'abstention
|27,89%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,35%
|Nombre de votants
|574
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Frières-Faillouël - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent CZERNICH (Ballotage) Un nouveau souffle
|182
|35,62%
|Charles-Edouard LAW DE LAURISTON (Ballotage) CONSTRUISONS ENSEMBLE UN VILLAGE MEILLEUR
|182
|35,62%
|Claire GINIERS (Ballotage) Agir aujourd'hui, c'est construire demain
|147
|28,77%
|Participation au scrutin
|Frières-Faillouël
|Taux de participation
|64,65%
|Taux d'abstention
|35,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,39%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,19%
|Nombre de votants
|514
Election municipale 2026 à Frières-Faillouël [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Frières-Faillouël sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Frières-Faillouël.
L'actu des élections municipales 2026 à Frières-Faillouël
18:35 - Frières-Faillouël : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux de la présidentielle et des législatives deux ans plus tôt. Lors des dernières européennes, le podium à Frières-Faillouël s'était en effet forgé autour de Jordan Bardella (62,20%), devançant Valérie Hayer (9,92%) et la liste 'La France fière' de Marion Maréchal (5,90%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Frières-Faillouël avaient ensuite propulsé aux avants-postes José Beaurain (Rassemblement National) avec 63,28% au premier tour, devant Benjamin Maurice (Majorité présidentielle) avec 19,71%. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.
15:57 - Le bilan de la dernière élection à Frières-Faillouël
Qui était sorti vainqueur lors des municipales de 2020 à Frières-Faillouël ? Signalons que les votants pouvaient panacher à l'époque, ce scrutin s'étant déroulé sans liste constituée. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Annie Gronnier a obtenu les meilleurs résultats avec 73,39% des voix, devant François Tricoteaux qui a obtenu 341 votes (73,17%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. En ce jour de municipales 2026 à Frières-Faillouël, ces équilibres propres aux communes rurales vont encore peser. Dans tout l'Hexagone, le système électoral spécifique permettant les candidatures individuelles appartient cependant au passé.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Frières-Faillouël pour le 2e tour ?
Comme le précisent les candidatures au second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les votants retrouvent donc ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de la liste "Agir Aujourd'hui, C'est Construire Demain" emmenée par Claire Giniers (DIV), Charles-Edouard Law De Lauriston avec la liste "Construisons Ensemble Un Village Meilleur" (DIV) et Laurent Czernich (DIV) et sa liste "Un Nouveau Souffle". À 18 heures, le bureau de vote de Frières-Faillouël fermera afin de procéder au dépouillement.
11:59 - Que retenir des premiers résultats de l'élection municipale 2026 à Frières-Faillouël ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Frières-Faillouël dimanche dernier, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 35,35 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Pour ce premier tour, c'est Laurent Czernich qui s'est arrogé la première place avec 35,62 % des voix. Derrière, Charles-Edouard Law De Lauriston a obtenu la seconde place avec 35,62 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté des autres candidats, avec 28,77 %, Claire Giniers s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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