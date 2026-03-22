Résultat de l'élection municipale 2026 à Friville-Escarbotin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Friville-Escarbotin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Friville-Escarbotin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Friville-Escarbotin.
L'actu des élections municipales 2026 à Friville-Escarbotin
11:46 - Que disaient les résultats des élections à Friville-Escarbotin il y a une semaine ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Friville-Escarbotin, le scrutin a mobilisé 59,87 % des électeurs sur place, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Au terme de ce vote, c'est Allan Depoilly qui s'est placé en première position avec 39,23 % des votes. Dans son sillage, Philippe Lelong est arrivé en deuxième position avec 26,22 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. Par ailleurs, avec 22,08 %, Hervé Mention a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Florence Vansevenant a terminé avec 12,47 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Friville-Escarbotin
Le deuxième tour des élections municipales à Friville-Escarbotin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Allan Depoilly
Liste Divers
FRIVILLE, ENSEMBLE POUR DEMAIN
|
|
Philippe Lelong
Liste Divers
CAP SUR DEMAIN
|
|
Hervé Mention
Liste Divers
FAIRE ENSEMBLE POUR TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Friville-Escarbotin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Allan DEPOILLY (Ballotage) FRIVILLE, ENSEMBLE POUR DEMAIN
|739
|39,23%
|Philippe LELONG (Ballotage) CAP SUR DEMAIN
|494
|26,22%
|Hervé MENTION (Ballotage) FAIRE ENSEMBLE POUR TOUS
|416
|22,08%
|Florence VANSEVENANT (Ballotage) Un nouveau regard
|235
|12,47%
|Participation au scrutin
|Friville-Escarbotin
|Taux de participation
|59,87%
|Taux d'abstention
|40,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,34%
|Nombre de votants
|1 966
Source : ministère de l’Intérieur
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