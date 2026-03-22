Résultat de l'élection municipale 2026 à Friville-Escarbotin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Friville-Escarbotin

Le deuxième tour des élections municipales à Friville-Escarbotin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Allan Depoilly
Allan Depoilly Liste Divers
FRIVILLE, ENSEMBLE POUR DEMAIN
  • Allan Depoilly
  • Sylvie Lefevre
  • Alexandre Sevelin
  • Véronique Belly
  • Eric Becourt
  • Katia Hecquet
  • Cédric Le Boul
  • Blandine Bonnici
  • Philippe Lefevre
  • Gérardine Brassart
  • Vincent Beauvisage
  • Nadine Renouard
  • René Belly
  • Séverine Mathurel
  • Fabien Colas
  • Emilie Dantonnet
  • Alexandre Champion
  • Véronique Christophe
  • Christophe Parmentier
  • Geneviève Jacob
  • Basile Journel
  • Corinne Rosereau
  • Thomas Leger
  • Colette Godquin
  • Logan Petit
  • Marine Trichereau
  • Bernard Planage
  • Brigitte Frete
  • Philippe Merlevede
Philippe Lelong
Philippe Lelong Liste Divers
CAP SUR DEMAIN
  • Philippe Lelong
  • Lydia Hazard
  • Thierry Morel
  • Dominique Thirard
  • Frédéric Perrin
  • Virginie Capon
  • Vincent Lefevre
  • Audrey Quointeau
  • Jean-Paul Machat
  • Aurore Delaittre
  • Gérard Leguay
  • Nathalie Cobert
  • Alain Delgove
  • Anita Dupont
  • Gérard Demailly
  • Elisabeth Frois
  • Benjamin Guillot
  • Irène Perrin
  • Mohamed El Amri
  • Lydia Lefevre
  • Rémy Watbot
  • Ellen Beaurain
  • Jean-Dominique Delaittre
  • Elena Becquet
  • Marceau Martel
  • Nicole Dumont
  • Fabien Frois
Hervé Mention
Hervé Mention Liste Divers
FAIRE ENSEMBLE POUR TOUS
  • Hervé Mention
  • Mélanie Genuer
  • Bruno Brognais-Georget
  • Fanny Lejeune
  • Alex Parmentier
  • Anne Jakowleff
  • Yohann Empereur
  • Émilie Barbe
  • Tristan Flament
  • Clémence Adam
  • Nicodème Dacheux
  • Isabelle Philippart
  • Louis Douay
  • Christele Adam
  • Jean-Pierre Deutsh
  • Maryline Josse
  • Tanguy Querne
  • Laure Doucet
  • Didier Racine
  • Marie-Paule Thierry
  • Joel Le Goas
  • Mélanie Delenclos
  • Alain Demongeot
  • Martine Landragin
  • Martial Flatot
  • Julie Bellegueille
  • Christophe Philippart

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Friville-Escarbotin

Tête de listeListe Voix % des voix
Allan DEPOILLY
Allan DEPOILLY (Ballotage) FRIVILLE, ENSEMBLE POUR DEMAIN 		739 39,23%
Philippe LELONG
Philippe LELONG (Ballotage) CAP SUR DEMAIN 		494 26,22%
Hervé MENTION
Hervé MENTION (Ballotage) FAIRE ENSEMBLE POUR TOUS 		416 22,08%
Florence VANSEVENANT
Florence VANSEVENANT (Ballotage) Un nouveau regard 		235 12,47%
Participation au scrutin Friville-Escarbotin
Taux de participation 59,87%
Taux d'abstention 40,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Nombre de votants 1 966

Source : ministère de l’Intérieur

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