Résultat municipale 2026 à Fronsac (33126) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fronsac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fronsac, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fronsac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves MILLAIRE (11 élus) Bien vivre à Fronsac
|290
|43,41%
|
|Stéphane OULIE (2 élus) Fronsac, Gardons le Cap !
|195
|29,19%
|
|Sylvain Guy GAILLOT (2 élus) Tous ensemble pour Fronsac
|183
|27,40%
|
|Participation au scrutin
|Fronsac
|Taux de participation
|77,12%
|Taux d'abstention
|22,88%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,30%
|Nombre de votants
|674
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Fronsac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves MILLAIRE (Ballotage) Bien vivre à Fronsac
|259
|40,16%
|Stéphane OULIE (Ballotage) Fronsac, Gardons le Cap !
|199
|30,85%
|Sylvain Guy GAILLOT (Ballotage) Tous ensemble pour Fronsac
|187
|28,99%
|Participation au scrutin
|Fronsac
|Taux de participation
|74,03%
|Taux d'abstention
|25,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|647
Election municipale 2026 à Fronsac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fronsac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fronsac.
L'actu des élections municipales 2026 à Fronsac
18:37 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à Fronsac ?
Au printemps 2024, les élections législatives à Fronsac avaient favorisé Sandrine Chadourne (Rassemblement National) avec 38,62% au premier tour, devant Florent Boudié (Majorité présidentielle) avec 35,32%. Au second tour, c'est en revanche Florent Boudié (Majorité présidentielle) qui a raflé la mise avec 58,64% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,84%). La préférence des électeurs de Fronsac a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune reflétait une terre centriste, elle s'est positionnée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.
15:57 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Fronsac
L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Fronsac est particulièrement éclairante. Sans aucune opposition, la liste menée par Marcel Durant a sans surprise obtenu 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Fronsac, cet équilibre constitue un point de départ particulier. À l'occasion des résultats des élections, l'enjeu sera de voir si une véritable opposition réussit à s'organiser face à cette domination. Avec l'annonce des candidatures, un début de réponse assez éloquent a déjà été apporté.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour de l'élection à Fronsac
D'après le ministère de l'Intérieur, qui a publié cette semaine la liste des candidats pour ce deuxième tour, les électeurs sont donc appelés à départager Stéphane Oulie et sa liste "Fronsac, Gardons Le Cap !", Jean-Yves Millaire avec la liste "Bien Vivre À Fronsac" et la liste "Tous Ensemble Pour Fronsac" emmenée par Sylvain Guy Gaillot pour le match retour ce dimanche. Ouvert jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la ville de Fronsac permet aux habitants de s'exprimer.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Fronsac pour ce 2e tour de l'élection municipale ?
Dimanche dernier à Fronsac, malgré une abstention historiquement haute en France, le rendez-vous a vu 74,03 % des inscrits se déplacer sur place. Pour ce premier tour, c'est Jean-Yves Millaire qui a terminé premier en récoltant 40,16 % des votes. À sa suite, Stéphane Oulie est arrivé en deuxième position avec 30,85 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Par ailleurs, avec 28,99 %, Sylvain Guy Gaillot pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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