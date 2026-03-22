Résultat municipale 2026 à Fronsac (33126) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fronsac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fronsac, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fronsac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves MILLAIRE
Jean-Yves MILLAIRE (11 élus) Bien vivre à Fronsac 		290 43,41%
  • Jean-Yves MILLAIRE
  • Florence SOULIER
  • Thierry MATHIEU
  • Estelle COLOMBANI
  • Jacky DAVID
  • Emilie MARETTE
  • Anthony VANNINI
  • Nathalie DURAND-MURAT
  • Christian MACHIN
  • Aurélie GAVINET
  • Jean MILLAIRE
Stéphane OULIE
Stéphane OULIE (2 élus) Fronsac, Gardons le Cap ! 		195 29,19%
  • Stéphane OULIE
  • Sylvie NOININ
Sylvain Guy GAILLOT
Sylvain Guy GAILLOT (2 élus) Tous ensemble pour Fronsac 		183 27,40%
  • Sylvain Guy GAILLOT
  • Mélanie CITEAU
Participation au scrutin Fronsac
Taux de participation 77,12%
Taux d'abstention 22,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,30%
Nombre de votants 674

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Gironde ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Fronsac - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves MILLAIRE
Jean-Yves MILLAIRE (Ballotage) Bien vivre à Fronsac 		259 40,16%
Stéphane OULIE
Stéphane OULIE (Ballotage) Fronsac, Gardons le Cap ! 		199 30,85%
Sylvain Guy GAILLOT
Sylvain Guy GAILLOT (Ballotage) Tous ensemble pour Fronsac 		187 28,99%
Participation au scrutin Fronsac
Taux de participation 74,03%
Taux d'abstention 25,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 647

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