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19:17 - Fronsac : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales La démographie et le profil socio-économique de Fronsac déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Dans le bourg, 15,00% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 10,89% de plus de 75 ans. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (22,34%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 653 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,29%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,60%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Fronsac mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,41% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

17:57 - La commune de Fronsac s'ancre en faveur du RN Le parti à la flamme n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Fronsac il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 26,24% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 43,62% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 23,31% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le parti à la flamme obtenait 39,46% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 30,84% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 38,62% pour le parti à la flamme. Il terminera avec 41,36% le dimanche suivant.

16:58 - Fronsac classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round du scrutin municipal à Fronsac avait été marqué par une abstention de 60,87 %, un score dans la norme (la participation se limitant à 39,13 %) alors qu'à cause de l'épidémie de Covid-19, beaucoup d'électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est en revanche arrêté à 16,89 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 46,46 % en 2022 à seulement 22,90 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 37,41 % (contre 48,51 % en France). Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la municipalité apparaît à l'arrivée comme une zone moins abstentionniste que la moyenne. Dans le cadre de la municipale à Fronsac, cet élément jouera en définitive un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Comment a voté Fronsac lors des dernières élections ? Le paysage politique de Fronsac a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter un fief de la majorité présidentielle, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite. Lors du match européen de juin 2024, les électeurs de Fronsac avaient en effet placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 30,84% des inscrits. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Sandrine Chadourne (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 38,62% au premier tour, devant Florent Boudié (Majorité présidentielle) avec 35,32%. C'est pourtant Florent Boudié (Ensemble !) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 58,64% des suffrages exprimés.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Fronsac s'était fortement dirigée vers le centre La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une municipalité de tradition centriste. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Fronsac était en effet marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 30,66% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 26,24%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,38% pour Emmanuel Macron, contre 43,62% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Fronsac portaient leur choix sur Florent Boudié (Ensemble !) avec 41,39% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,54% des suffrages.

12:58 - Et si l'élection à Fronsac se jouait sur la fiscalité ? Si l'on regarde de près la fiscalité de Fronsac, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 10,57 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville près de 15 900 euros environ, loin des quelque 150 100 euros enregistrés en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement sa portée et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Fronsac est passé à 32,18 % en 2024 (contre 14,72 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Fronsac a atteint environ 825 euros en 2024 (contre 601 € en 2020).

11:59 - Le résultat de la dernière élection à Fronsac Les résultats des précédentes municipales à Fronsac ont offert un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Seule en lice, la liste menée par Marcel Durant a sans surprise engrangé 100,00% des bulletins dès le premier tour. Cette élection sans concurrent ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour ces municipales 2026 à Fronsac, cet équilibre pèsera irrémédiablement. L'émergence ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux centraux au lendemain de cette élection sans réelle compétition. Un début de réponse significatif a d'ores et déjà été apporté avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).