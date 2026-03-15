Résultat de l'élection municipale 2026 à Frontignan : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Frontignan [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Frontignan sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Frontignan.
L'actu des élections municipales 2026 à Frontignan
13:09 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Frontignan
Il peut s'avérer intéressant de s'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à Frontignan. Lors de la première manche électorale, Michel Arrouy (Divers gauche) a pris la première place en récoltant 3 725 suffrages (40,91%). En deuxième position, Gérard Prato (Rassemblement National) a recueilli 27,96% des bulletins valides. Une troisième force s'est dégagée derrière Olivier Boudet (Divers centre), rassemblant 1 194 électeurs (13,11%). Ce gap visible dessinait un rapport de force flagrant en aval du premier tour. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Michel Arrouy l'a finalement emporté avec 58,01% des votes, face à Gérard Prato qui a obtenu 3 675 électeurs (41,98%). La domination de la liste 'Passion frontignan la peyrade' s'est accentuée pour déboucher sur un succès écrasant et indiscutable. Divers gauche a sans doute tiré parti des votes des listes éliminées, engrangeant 1 353 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Frontignan, cet équilibre a forcément dicté les stratégies des différents camps.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Frontignan
Les municipales offrent la possibilité aux électeurs de Frontignan de donner leur opinion sur les défis qui affectent leur commune. Pour mémoire, Michel Arrouy (Divers gauche) a remporté l'élection au second tour en 2020. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune à Frontignan. N'oubliez pas que les 19 bureaux de vote de la ville de Frontignan fermeront à 18 heures. Pour obtenir gratuitement les résultats du premier tour des élections à Frontignan dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Frontignan
|Tête de listeListe
|
Cédric Delapierre
Liste du Rassemblement National
Avec Cédric Delapierre, nous sommes à vos côtés
|
|
Michel Arrouy
Liste d'union à gauche
FRONTIGNAN - LA PEYRADE, TOUJOURS AVEC PASSION !
|
|
Thibaut Cleret Villagordo
Liste divers droite
FRONTIGNAN LA PEYRADE D'ABORD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Arrouy (28 élus) Passion frontignan la peyrade
|5 078
|58,01%
|
|Gérard Prato (7 élus) Agir pour frontignan la peyrade
|3 675
|41,98%
|
|Participation au scrutin
|Frontignan
|Taux de participation
|47,63%
|Taux d'abstention
|52,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 066
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Arrouy Passion frontignan la peyrade
|3 725
|40,91%
|Gérard Prato Agir pour frontignan la peyrade
|2 546
|27,96%
|Olivier Boudet Le nouveau souffle pour frontignan la peyrade
|1 194
|13,11%
|Thibaut Cleret Villagordo Votre alternative
|1 150
|12,63%
|Just Gonzalez Ensemble pour un nouvel elan
|490
|5,38%
|Participation au scrutin
|Frontignan
|Taux de participation
|49,08%
|Taux d'abstention
|50,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 338
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Bouldoire (28 élus) Vivre frontignan la peyrade
|6 469
|56,89%
|
|Gérard Prato (7 élus) Frontignan la peyrade bleu marine
|4 902
|43,10%
|
|Participation au scrutin
|Frontignan
|Taux de participation
|66,24%
|Taux d'abstention
|33,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,88%
|Nombre de votants
|11 954
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Bouldoire Vivre frontignan la peyrade
|5 023
|44,51%
|Gérard Prato Frontignan la peyrade bleu marine
|3 352
|29,70%
|Frédéric Toos Pour une ville d'avenir
|1 570
|13,91%
|Daniel Combettes Pour vous
|1 338
|11,85%
|Participation au scrutin
|Frontignan
|Taux de participation
|64,71%
|Taux d'abstention
|35,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,39%
|Nombre de votants
|11 679
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