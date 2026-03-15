Résultat de l'élection municipale 2026 à Frontignan : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Frontignan

Tête de listeListe
Cédric Delapierre
Cédric Delapierre Liste du Rassemblement National
Avec Cédric Delapierre, nous sommes à vos côtés
  • Cédric Delapierre
  • Johana Maurel
  • Olivier Rongier
  • Méghane Sarron
  • Eric Perrier
  • Danielle Virduci
  • Fabrice Thiry
  • Marine Ferrier
  • Christophe Dors
  • Marie-France Britto
  • Salvatore Raia
  • Léana Massot
  • Eric Leonardi
  • Sévérine Mourouvin
  • Jean-François Wyckmans
  • Stéphanie Vidal
  • Claude Combes
  • Isabelle Breil
  • Vincent Bertin
  • Sandra Scalingi
  • Guillaume Pattard
  • Patricia Andrieu
  • Jean-Luc Espasa
  • Anaïs Reyes
  • Franck de Poorter
  • Anne Benoit de Coignac
  • Lionnel Lemettre
  • Aurélie Burcet
  • Serge Jover
  • Valérie Lemoine
  • Jean-François Nicolau
  • Laura Andreoletti
  • Richard Rompteau
  • Alice Busquet
  • Jean-Paul Gamba
  • Andrée Fajole
  • André Lautier
Michel Arrouy
Michel Arrouy Liste d'union à gauche
FRONTIGNAN - LA PEYRADE, TOUJOURS AVEC PASSION !
  • Michel Arrouy
  • Kelvine Gouvernayre
  • Loïc Linares
  • Caroline Sala
  • Frédéric Aloy
  • Claudie Minguez
  • Sylvio Cuciniello
  • Nadia Vidal Moussaoui
  • Eric Bringuier
  • Chantal Carrion
  • Youcef El Amri
  • Marie-Françoise de Mori
  • Fabien Nebot
  • Sophie Colot
  • Christian Combes
  • Caroline Sune
  • Patrick Bourmond
  • Valérie Maillard
  • David Jardon
  • Françoise Taillefer
  • Jean-Louis Molto
  • Isabel Vilaverde Alves Fiuza
  • Georges Moureaux
  • Nancy Subitani
  • Olivier Laurent
  • Renée Duranton Portelli
  • Jean-Louis Patry
  • Béatrice Buj
  • Félix Stiefvater
  • Sophie Allibert
  • Thierry Micalet
  • Claire Portal
  • Mathieu Hernandez
  • Camille Fevrier
  • Pierre Hemingway
  • Yannie Coquery
  • Nicolas Sanfelix
Thibaut Cleret Villagordo
Thibaut Cleret Villagordo Liste divers droite
FRONTIGNAN LA PEYRADE D'ABORD
  • Thibaut Cleret Villagordo
  • Delphine Reynes
  • Christian Marquant
  • Laura Baptista
  • Romain Leygnadier
  • Muguette Belenguer
  • Remi Batifol
  • Amelie Ayats
  • Gregory Grousset
  • Sophie Rea
  • Philippe Aubert
  • Sabah Akharcham
  • Anthony Font
  • Claudine Christian
  • Petelo Sanele Vainipo
  • Sandrine Belmonte
  • Rodolphe Boyer
  • Maguelonne Boissié
  • Raymond Lecomte
  • Leo Gonzalez
  • Florent Marcinkowski
  • Manohë Boutron
  • Dimitri Cordier
  • Mila Amokhtari
  • Guillaume Spiegel
  • Celine Zavan
  • Frederic Le-Goff
  • Amelie Sion
  • Mateo Leitao
  • Gabrielle Dailleux Fugier
  • Cedric de Loureiro
  • Caroline Christian
  • Jean-Luc Breton
  • Sandy Mallet
  • Renaud Cleret
  • Verane Ulliac
  • Thomas Mortreux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Arrouy
Michel Arrouy (28 élus) Passion frontignan la peyrade 		5 078 58,01%
  • Michel Arrouy
  • Kelvine Gouvernayre
  • Loïc Linares
  • Nathalie Glaude
  • Max Savy
  • Mireille Bertrand
  • Frédéric Aloy
  • Sophie Cwick
  • Fabien Nebot
  • Chantal Carrion
  • Patrick Bourmond
  • Claudie Minguez
  • Youcef El Amri
  • Valérie Maillard
  • Olivier Laurent
  • Caroline Suné
  • Georges Moureaux
  • Caroline Sala
  • Eric Bringuier
  • Renée Duranton-Portelli
  • Jean-Louis Molto
  • Isabel Vilaverde-Alves
  • Jean-Louis Bonneric
  • Nancy Subitani
  • David Jardon
  • Yannie Coquery
  • Jean-Louis Patry
  • Béatrice Buj
Gérard Prato
Gérard Prato (7 élus) Agir pour frontignan la peyrade 		3 675 41,98%
  • Gérard Prato
  • Dominique Patte
  • Claude Combes
  • Guilaine Touzellier
  • Gilles Ardinat
  • Marie-France Britto
  • Olivier Rongier
Participation au scrutin Frontignan
Taux de participation 47,63%
Taux d'abstention 52,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 066

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Arrouy
Michel Arrouy Passion frontignan la peyrade 		3 725 40,91%
Gérard Prato
Gérard Prato Agir pour frontignan la peyrade 		2 546 27,96%
Olivier Boudet
Olivier Boudet Le nouveau souffle pour frontignan la peyrade 		1 194 13,11%
Thibaut Cleret Villagordo
Thibaut Cleret Villagordo Votre alternative 		1 150 12,63%
Just Gonzalez
Just Gonzalez Ensemble pour un nouvel elan 		490 5,38%
Participation au scrutin Frontignan
Taux de participation 49,08%
Taux d'abstention 50,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 338

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Bouldoire
Pierre Bouldoire (28 élus) Vivre frontignan la peyrade 		6 469 56,89%
  • Pierre Bouldoire
  • Kelvine Gouvernayre
  • Loïc Linares
  • Claude Leon-Cassagne
  • Gérard Arnal
  • Nathalie Glaude
  • Max Savy
  • Simone Tant
  • Jean-Louis Patry
  • Maria-Ange Palamara-Milesi
  • Ange Grignon
  • Yannie Coquery
  • Eric Bringuier
  • Claudie Minguez
  • Michel Arrouy
  • Mireille Bertrand
  • Michel Granier
  • Sabine Koloskoff-Schürmann
  • Youcef El Amri
  • Caroline Sune-Bidaut
  • Olivier Laurent
  • Victoria Bonnet-Sole
  • Jean-Louis Bonneric
  • Pascale Gregogna
  • Michel Sala
  • Sarah Masson-Jbilou
  • David Jardon
  • Renée Duranton-Portelli
Gérard Prato
Gérard Prato (7 élus) Frontignan la peyrade bleu marine 		4 902 43,10%
  • Gérard Prato
  • Paula Leitao
  • Jean-Claude Alquier
  • Ghislaine Rossero
  • Michel Vogt
  • Guilaine Touzellier
  • Sebastien Gérard
Participation au scrutin Frontignan
Taux de participation 66,24%
Taux d'abstention 33,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,88%
Nombre de votants 11 954

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Bouldoire
Pierre Bouldoire Vivre frontignan la peyrade 		5 023 44,51%
Gérard Prato
Gérard Prato Frontignan la peyrade bleu marine 		3 352 29,70%
Frédéric Toos
Frédéric Toos Pour une ville d'avenir 		1 570 13,91%
Daniel Combettes
Daniel Combettes Pour vous 		1 338 11,85%
Participation au scrutin Frontignan
Taux de participation 64,71%
Taux d'abstention 35,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,39%
Nombre de votants 11 679

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