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19:18 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Frontonas Comment les électeurs de Frontonas peuvent-ils peser sur le résultat des élections municipales ? Dans la commune, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 29,68% de 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'éducation et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 3 268 € par mois montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1332 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,00%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,07%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (46,08%), témoignent d'une population instruite à Frontonas, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Un Rassemblement national solidement implanté à Frontonas Le mouvement nationaliste était absent lors de la dernière municipale à Frontonas en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 26,92% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 43,20% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 20,67% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le parti d'extrême droite arrachait 38,93% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 35,89% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 44,20% pour le parti d'extrême droite. C'est lui qui s'imposera avec 58,87% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Alexis Jolly.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Frontonas ? L'envie d'aller voter des électeurs de Frontonas constituera, à la fin de la journée, un enjeu majeur pour ces municipales 2026. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent que 552 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 33,78 % (une mobilisation modeste) alors que l'épidémie de Covid avait rendu prudents bon nombre d'électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 1 450 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 84,80 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 63,55 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 77,17 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 54,85 % des inscrits. Si on suit la trajectoire globale, la commune se positionne donc résolument comme une zone civiquement engagée.

15:59 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Frontonas ? Organisées après la dissolution, les élections législatives à Frontonas avaient propulsé aux avants-postes Alexis Jolly (Rassemblement National) avec 44,20% au premier tour, devant Cendra Motin (Majorité présidentielle) avec 23,76%. Le second round n'a pas changé grand chose, Alexis Jolly culminant à 58,87% des votes dans la localité. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les choix s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,89%). Le paysage politique de Frontonas a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Frontonas : retour sur les résultats clés de la dernière présidentielle en date Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Frontonas était marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 31,78% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 26,92%. Lors de la finale de l'élection à Frontonas, les électeurs accordaient 56,80% pour Emmanuel Macron, contre 43,20% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Frontonas portaient leur choix sur Annick Merle (LR) avec 27,20% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Cendra Motin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 61,07%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Frontonas frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces municipales Si on se penche sur la fiscalité de Frontonas, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 8,24 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 8 320 €. Une somme loin des quelque 246 500 euros perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Frontonas s'est établi à 34,09 % en 2024 (contre 17,07 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Frontonas a atteint 890 euros en 2024 (contre 683 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Frontonas ? Les résultats des dernières municipales à Frontonas ont livré un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Seule en lice, la liste menée par Annick Merle a naturellement recueilli 100,00% des bulletins dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Frontonas, ce décor pose les bases. Cette année, l'intérêt se focalisera sur la capacité d'une alternative à émerger. Un indice est vraisemblablement donné dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).