Résultat municipale 2026 à Frontonas (38290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Frontonas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Frontonas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Frontonas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel DAVID
Michel DAVID (15 élus) Frontonas Ensemble 		683 55,26%
  • Michel DAVID
  • Virginie GRAWAY
  • Stéphane ALEXANDRE
  • Sylvie COLLOMB
  • Frédéric RILLIOT
  • Caroline GARNIER
  • Michel DOS SANTOS
  • Brigitte DELAHAYE
  • Éric GOY
  • Emmanuelle BAUP
  • Laurent MURGUE
  • Vanessa BUSSY
  • Régis RUCKERT
  • Géraldine DUPIN
  • Philippe DACHAUX
Annick MERLE
Annick MERLE (4 élus) FRONTONAS - AU COEUR DE L'AVENIR 		553 44,74%
  • Annick MERLE
  • Vincent BARBIER
  • Monique PONGAN
  • Jean-René RABILLOUD
Participation au scrutin Frontonas
Taux de participation 69,51%
Taux d'abstention 30,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 1 265

Source : ministère de l’Intérieur

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