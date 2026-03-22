Résultat de l'élection municipale 2026 à Frouard : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Frouard

Le deuxième tour des élections municipales à Frouard a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pascal Bartosik
Pascal Bartosik Liste divers gauche
A L'ECOUTE DE FROUARD, POURSUIVONS ENSEMBLE
  • Pascal Bartosik
  • Katy Dapremont Guidet
  • Thierry Becker
  • Emilie Coppa
  • Patrice Leboeuf
  • Sylvie Briard
  • Nicolas Duthieuw
  • Anne-Laure Schal
  • Cézar Machado
  • Capucine Michel
  • Eric Pina
  • Stéphanie Chapellier
  • Paolo Manca
  • Ségolène Genay
  • Nicolas Robert
  • Sandrine Bodin
  • Didier Moreau
  • Chantal Kipper
  • Ludovic Beirens
  • Marlène Le Garff
  • Olivier Boulanger
  • Sylvie Hirtzig
  • Joël Derulle
  • Marie Laurain
  • Damien Genay
  • Nora Ayad
  • Bastien Blandin
  • Nicole Dun
  • David Fumex
  • Denise Gérardin
  • Thierry Lecerf
William Graff
William Graff Liste Divers
FROUARD FIERE ET VIVANTE
  • William Graff
  • Odile Piodi
  • Julien Volpe
  • Chantal Bouquet
  • Eddy Bajic
  • Karine Laporte
  • Alexis Dorvaux
  • Severine Marmoy
  • Philippe Bouquet
  • Isabelle Clement
  • Hervé Charrette
  • Alexandra Chraniotis
  • Robert Depardieu
  • Christelle Marchal
  • Alexandre Dethorey
  • Marie Noel
  • Jean-François Millard
  • Christine Buchmuller
  • Laurent Renard
  • Dilek Kaplan
  • Stéphane Thiebaux
  • Isabelle Lemerle
  • Dany Barbe
  • Josiane Bianchi
  • Claude Oberhausser
  • Josiane Tanneur
  • Michel Chibane
  • Sylvie Arnold
  • Emile Perrot
  • Bénédicte Dupuy
  • Jean-Pierre Thevenot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Frouard

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal BARTOSIK
Pascal BARTOSIK (Ballotage) A L'ECOUTE DE FROUARD, POURSUIVONS ENSEMBLE 		1 081 48,02%
William GRAFF
William GRAFF (Ballotage) FROUARD FIERE ET VIVANTE 		989 43,94%
Lucien AUBERT
Lucien AUBERT Lutte ouvrière - le camp des travailleurs 		181 8,04%
Participation au scrutin Frouard
Taux de participation 49,24%
Taux d'abstention 50,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 2 297

Source : ministère de l’Intérieur

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