Résultat de l'élection municipale 2026 à Frouard : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Frouard [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Frouard sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Frouard.
L'actu des élections municipales 2026 à Frouard
11:42 - Quels étaient les résultats des municipales à Frouard la semaine dernière ?
Les élections municipales 2026 à Frouard ont vu Pascal Bartosik (Divers gauche) arriver en tête dimanche dernier avec 48,02 % des suffrages exprimés. À sa suite, William Graff est arrivé en deuxième position avec 43,94 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Pascal Bartosik a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, et il a en outre enregistré une progression spectaculaire de plus de 13,75 points. Du côté des autres candidats, avec 8,04 %, Lucien Aubert, étiqueté Extrême gauche, n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. Du côté de la mobilisation à Frouard, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 50,76 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Frouard
Le deuxième tour des élections municipales à Frouard a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pascal Bartosik
Liste divers gauche
A L'ECOUTE DE FROUARD, POURSUIVONS ENSEMBLE
|
|
William Graff
Liste Divers
FROUARD FIERE ET VIVANTE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Frouard
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal BARTOSIK (Ballotage) A L'ECOUTE DE FROUARD, POURSUIVONS ENSEMBLE
|1 081
|48,02%
|William GRAFF (Ballotage) FROUARD FIERE ET VIVANTE
|989
|43,94%
|Lucien AUBERT Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|181
|8,04%
|Participation au scrutin
|Frouard
|Taux de participation
|49,24%
|Taux d'abstention
|50,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Nombre de votants
|2 297
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Frouard
- Frouard (54390)
- Ecole primaire à Frouard
- Maternités à Frouard
- Crèches et garderies à Frouard
- Classement des collèges à Frouard
- Salaires à Frouard
- Impôts à Frouard
- Dette et budget de Frouard
- Climat et historique météo de Frouard
- Accidents à Frouard
- Délinquance à Frouard
- Inondations à Frouard
- Nombre de médecins à Frouard
- Pollution à Frouard
- Entreprises à Frouard
- Prix immobilier à Frouard