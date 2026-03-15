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19:17 - Les enjeux locaux de Frouzins : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale municipale, Frouzins se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 9 808 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 557 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 2 881 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (88,86%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Frouzins forme une communauté diversifiée, avec ses 372 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,46%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 33 593 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. À Frouzins, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quelle est la place du RN à Frouzins ? Le Rassemblement national ne figurait pas parmi les listes arrivées en tête lors des élections locales à Frouzins en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 22,68% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 39,86% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 21,36% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Frouzins comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,70% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 37,67% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il terminera avec 46,99% lors du vote final.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Frouzins ? Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 41,77 % à Frouzins lors des municipales de 2020, un niveau conforme à la tendance du pays alors que l'épidémie de Covid avait rendu prudents un grand nombre d'électeurs. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a ainsi été mesuré à 80,83 %. La mobilisation atteignait quant à elle 55,70 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 71,36 %, contre seulement 49,32 % en 2022. Avec du recul, le territoire se révèle in fine comme une contrée soucieuse de voter. L'adhésion au scrutin des électeurs de Frouzins constituera en tout cas un enjeu majeur pour ces élections municipales.

15:59 - Frouzins classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Les législatives à Frouzins du printemps 2024, plaçaient Gaëtan Inard (Union de l'extrême droite) en pole position avec 37,67% au premier tour, devant Christophe Bex (Union de la gauche) avec 32,30%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Christophe Bex (Union de la gauche), avec 53,01%. Lors du match européen avant la dissolution, les électeurs de Frouzins avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 33,70% des inscrits. La préférence des électeurs de Frouzins a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une terre centriste, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Frouzins ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Frouzins était marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 27,60% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 22,68%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,14% pour Emmanuel Macron, contre 39,86% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Frouzins portaient leur choix sur Elisabeth Toutut-Picard (Ensemble !) avec 31,70% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,29%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Frouzins se positionne comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Frouzins Si l'on observe la fiscalité de Frouzins, le taux de la taxe d'habitation est passé à 15,26 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 52 900 euros la même année, en net recul par rapport aux 1,64779 million d'euros récoltés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Frouzins s'est établi à un peu moins de 44,61 % en 2024 (contre 20,59 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Frouzins a représenté environ 782 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 634 € quatre ans auparavant.

11:59 - Jérôme Laffon vainqueur des dernières municipales à Frouzins À Frouzins, les résultats du scrutin municipal précédent se sont avérés très éclairants sur le paysage politique local. Lors de la première manche électorale, Jérôme Laffon (Union de la gauche) a raflé la première place avec 1 170 suffrages (42,68%). Derrière, Antoine Bonilla (Divers gauche) a capté 950 voix (34,65%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Luc Novales (Divers gauche), avec 621 voix (22,65%). Un différentiel notable. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Jérôme Laffon l'a finalement emporté avec 1 501 voix (53,09%), face à Antoine Bonilla s'adjugeant 46,90% des votants. Si Antoine Bonilla a réalisé la meilleure progression en ajoutant 376 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.