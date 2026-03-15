Résultat municipale 2026 à Frouzins (31270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Frouzins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Frouzins, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Frouzins [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme LAFFON
Jérôme LAFFON (23 élus) FROUZINS EN COMMUN 		2 191 53,15%
  • Jérôme LAFFON
  • Nathalie TRANIER
  • Nicolas REFUTIN
  • Asma IDRICI
  • Anthony RÉAU
  • Marie-Line ANDRES
  • Olivier DUFON
  • Laure JACQUEMOND
  • Sébastien LAHADERNE
  • Morgane DIAZ-PARRA
  • Thibault VIDAL
  • Adeline BEZOMBES
  • Christophe CHIARELLO
  • Camille COLLET
  • Serge PEYRONNET
  • Nolwenn COUNY
  • Patrice PORTET
  • Aurelie CHARLOT
  • David DARLES
  • Anne-Marie LABEUR
  • Quentin BERTRAND
  • Mélanie MAZZORATO
  • David GOURBEYRE
Cédric FALCOU
Cédric FALCOU (3 élus) FROUZINS AUTREMENT 		1 063 25,79%
  • Cédric FALCOU
  • Marie-Hélène Katia SARTRAL
  • Alain ARNAUD
Lydie LOPEZ
Lydie LOPEZ (3 élus) UN NOUVEL ELAN 		868 21,06%
  • Lydie LOPEZ
  • Jérémy JOSIEN MARCENARO
  • Dominique NAVARRO
Participation au scrutin Frouzins
Taux de participation 58,98%
Taux d'abstention 41,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 4 212

Source : ministère de l’Intérieur

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