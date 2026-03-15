Résultat de l'élection municipale 2026 à Fuveau : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fuveau [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Fuveau sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fuveau.
L'actu des élections municipales 2026 à Fuveau
13:09 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Fuveau
L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Fuveau est particulièrement éclairante. Lors de la première manche électorale, Béatrice Bonfillon Chiavassa (Divers centre) a creusé l'écart en rassemblant 1 642 bulletins (48,12%). Deuxième, Jean-François Dubus (Divers) a engrangé 1 263 suffrages en sa faveur (37,01%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Hervé Poussel (Divers gauche), avec 507 voix (14,85%). Un large retard. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Béatrice Bonfillon Chiavassa l'a finalement emporté avec 52,73% des votes, face à Jean-François Dubus rassemblant 1 708 votants (47,26%). La consultation s'est en définitive avérée bien plus indécise que prévu, le principal challenger parvenant à remonter la pente grâce à des réserves de voix conséquentes. En dépit du fait que Jean-François Dubus a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 445 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. La formation adverse se doit absolument de totaliser plus de bulletins dès le premier tour ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Fuveau
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux habitants de Fuveau d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local représente une étape importante de la vie démocratique de l'agglomération. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Fuveau est affichée plus bas. Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de l'agglomération sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 7 bureaux de vote de Fuveau. Pour recevoir les résultats des élections à Fuveau dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fuveau
|Tête de listeListe
|
Nathalie Arnaud
Liste divers gauche
Alternative écologique et sociale
|
|
Béatrice Bonfillon Chiavassa
Liste divers centre
TOUJOURS 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Béatrice Bonfillon Chiavassa (25 élus) Fuveau toujours
|1 906
|52,73%
|
|Jean-François Dubus (8 élus) Fuveau demain
|1 708
|47,26%
|
|Participation au scrutin
|Fuveau
|Taux de participation
|47,44%
|Taux d'abstention
|52,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 739
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Béatrice Bonfillon Chiavassa Fuveau toujours
|1 642
|48,12%
|Jean-François Dubus Fuveau demain
|1 263
|37,01%
|Hervé Poussel Fuveau "verte et solidaire"
|507
|14,85%
|Participation au scrutin
|Fuveau
|Taux de participation
|44,57%
|Taux d'abstention
|55,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 503
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hélène Roubaud-Lhen (24 élus) Reussir fuveau ensemble
|2 773
|61,07%
|
|Jean-François Dubus (5 élus) Mon fuveau 2014
|1 767
|38,92%
|
|Participation au scrutin
|Fuveau
|Taux de participation
|67,09%
|Taux d'abstention
|32,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,52%
|Nombre de votants
|4 755
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