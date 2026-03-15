Résultat de l'élection municipale 2026 à Fuveau : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fuveau

Tête de listeListe
Nathalie Arnaud
Nathalie Arnaud Liste divers gauche
Alternative écologique et sociale
  • Nathalie Arnaud
  • Hubert Sathn
  • Solange Lazarini
  • Emmanuel Le Masson
  • Heloïse Hamain
  • Jérôme Migirditchian
  • Arlette Parola
  • Frédéric Solnon
  • Christine Dollo
  • Jean-Luc Arvieu
  • Martine Yobé
  • Michel Fabre
  • Aurélie Klein
  • Bernard Targowla
  • Anne Marie Filograno
  • Elie Chautard
  • Rose-Marie Marchai
  • Philippe Hervier
  • Dominique Flahaut
  • Stephane Lazarini
  • Martine Pelisson
  • Florent Daizé
  • Béatrice Barret
  • Jacques Martinet
  • Cécile Minati Lemaire
  • Emmanuel Beitone
  • Sophie Verne
  • Noël Bosq
  • Patricia Le Mentheour
  • Michaël Curet
  • Jacqueline Ayasse
  • Michel Lubrano
  • Amandine Riberolle
Béatrice Bonfillon Chiavassa
Béatrice Bonfillon Chiavassa Liste divers centre
TOUJOURS 2026
  • Béatrice Bonfillon Chiavassa
  • Daniel Gouirand
  • Sonia Bourrelly-Marcelli
  • Eric Deshayes
  • Marielle Veuillet
  • Johan Michelosi
  • Roula Andraos
  • Guillaume Volant
  • Camille Oliver
  • Stéphane Tardif
  • Marie-Dominique Bagousse
  • Joël Albanese
  • Carinne Garcia
  • Eric Lepage
  • Annie Ortiz
  • Christophe Casa
  • Naoel Bettahir
  • Gaël Frechet
  • Élodie Carayon
  • Antoine Fournier
  • Audrey Borges
  • Jacques Stosskopf
  • Elisabeth Andrieux
  • Vincent Dellasta
  • Marielle Dausend Marchetti
  • Patrick Massol
  • Thérèse Gessner
  • Arnaud Godefroy
  • Sandra Utzeri Vaysse
  • Steeve Delhaye
  • Solange Aruta
  • Youri Reutt
  • Marlène Frutoso
  • Jules Chiavassa
  • Anne Filippetti

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Béatrice Bonfillon Chiavassa
Béatrice Bonfillon Chiavassa (25 élus) Fuveau toujours 		1 906 52,73%
  • Béatrice Bonfillon Chiavassa
  • Johan Michelosi
  • Sonia Bourrely-Marcelli
  • Dominique Chaine
  • Marielle Veuillet
  • Eric Deshayes
  • Claire Parayre
  • Daniel Gouirand
  • Sandra Vespérini
  • Rodolphe Lemaire
  • Fatma Touel-Clemente
  • Florent Alfornel
  • Nicole Fereoux
  • Stéphane Tardif
  • Roula Vigreux-Andraos
  • Joel Albanese
  • Marie Dominique Bagousse
  • Guillaume Volant
  • Nathalie Aubrieux
  • Guillaume Cordoba
  • France Lefort
  • Christophe Casa
  • Solange Aruta
  • Louis Fouan
  • Magali Celle
Jean-François Dubus
Jean-François Dubus (8 élus) Fuveau demain 		1 708 47,26%
  • Jean-François Dubus
  • Agnès Pellenz
  • Olivier Pinczon Du Sel
  • Martine Yobé
  • Marc Levy
  • Ludivine Prigent
  • Christophe Neuville
  • Dominique Flahaut
Participation au scrutin Fuveau
Taux de participation 47,44%
Taux d'abstention 52,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 739

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Béatrice Bonfillon Chiavassa
Béatrice Bonfillon Chiavassa Fuveau toujours 		1 642 48,12%
Jean-François Dubus
Jean-François Dubus Fuveau demain 		1 263 37,01%
Hervé Poussel
Hervé Poussel Fuveau "verte et solidaire" 		507 14,85%
Participation au scrutin Fuveau
Taux de participation 44,57%
Taux d'abstention 55,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 503

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hélène Roubaud-Lhen
Hélène Roubaud-Lhen (24 élus) Reussir fuveau ensemble 		2 773 61,07%
  • Hélène Roubaud-Lhen
  • Jean-Paul Blais
  • Béatrice Bonfillon-Chiavassa
  • Guillaume Volant
  • Marie Dominique Bagousse
  • Daniel Gouirand
  • Marielle Veuillet
  • Johan Michelosi
  • Marie-France Lefort
  • Dominique Chaine
  • Gaëlle Barthelemy-Lassagne
  • Michel Liautaud
  • Françoise Comes-Hauc
  • Joël Albanese
  • Nicole Fereoux
  • Michel Giraud
  • Sonia Marcelli
  • Alban Zacharia
  • Audrey Bonnet
  • Philippe Eudier
  • Françoise Caillol
  • Sébastien Nain
  • Fatma Touel Clémente
  • Antoine Fouan
Jean-François Dubus
Jean-François Dubus (5 élus) Mon fuveau 2014 		1 767 38,92%
  • Jean-François Dubus
  • Agnès Pellenz
  • Marc Levy
  • Nathalie Arnaud
  • Christophe Neuville
Participation au scrutin Fuveau
Taux de participation 67,09%
Taux d'abstention 32,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,52%
Nombre de votants 4 755

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