En direct

19:17 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Gabian Comment les habitants de Gabian peuvent-ils peser sur les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 54 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 17,78%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (37,81%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 513 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (17,71%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,90%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Gabian mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,97% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Quel score pour le RN à Gabian lors des dernières élections ? Le parti d'extrême droite n'était pas représenté au moment de la dernière bataille municipale à Gabian en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 34,44% des suffrages lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 69,42% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 36,26% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le mouvement nationaliste sécurisait 59,70% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 42,34% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 56,88% pour le mouvement nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 64,39% lors du vote définitif, actant la victoire pour Stéphanie Galzy.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Gabian La fuite des électeurs se montait à 49,30 % à Gabian pour le premier tour des municipales de 2020, un taux inférieur aux 55,3 % du pays alors qu'à cause de la pandémie du coronavirus, de nombreux électeurs avaient renoncé à se déplacer. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 23,54 % des habitants en mesure de voter. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 40,83 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 27,44 %, loin des 49,79 % affichés aux législatives de 2022. En regardant l'ensemble, les données esquissent une zone qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport aux tendances françaises. À l'occasion de l'élection municipale 2026, cette donnée pèsera en conséquence fatalement sur les résultats de Gabian.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Gabian a-t-elle voté ? Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Gabian avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (42,34%), devant Raphaël Glucksmann qui avait récolté 10,46% des votes. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Gabian soutenaient en priorité Stéphanie Galzy (Rassemblement National) avec 56,88% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Stéphanie Galzy culminant à 64,39% des voix dans la commune. Un écho très fort des résultats des élections deux ans plus tôt en quelque sorte.

14:57 - Les électeurs de Gabian avaient privilégié le Rassemblement national il y a 4 ans La physionomie politique de Gabian dessine un territoire dominé par l'extrême droite. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Gabian votaient en priorité pour Marine Le Pen (34,44%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 20,74%. Le second tour entérinait ensuite cette introduction en offrant 69,42% pour Marine Le Pen, contre 30,58% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Gabian portaient leur choix sur Stéphanie Galzy (RN) avec 36,26% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,70% des suffrages.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Gabian Illustration d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Gabian, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 15,45 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 39 780 € la même année, en net recul par rapport aux 166 910 € récoltés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Gabian atteint désormais 42,42 % en 2024 (contre 20,97 % en 2020). Un taux à comparer avec la moyenne à l'échelle nationale, approchant les 40 %, en progression de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Gabian s'est établi à 751 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 659 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Gabian ? Quels enseignements retenir des résultats des dernières municipales à Gabian ? Signalons que les votants avaient la possibilité de barrer ou ajouter des noms aux bulletins à l'époque, cette élection s'étant tenue en l'absence de liste. Dès le premier tour, 15 sièges ont par ailleurs été pourvus. Daniel Forez a remporté la manche avec 93,39% des suffrages, devançant Pierre Isarn qui a obtenu 284 voix (85,28%). Frédéric Lavit suivait, avec 84,38% des bulletins. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour le scrutin de 2026 à Gabian, ces équilibres si particuliers aux petites communes vont encore servir de toile de fond. À la suite d' une refonte du mode de scrutin, il faut cependant noter que le scrutin par listes paritaires s'est imposé à l'échelle nationale, même dans les communes de moins de 1 000 habitants, interdisant désormais les candidatures individuelles.