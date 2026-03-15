Résultat municipale 2026 à Gabian (34320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gabian a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gabian, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gabian [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel FOREZ
Daniel FOREZ (13 élus) ENSEMBLE POUR GABIAN 		412 69,48%
  • Daniel FOREZ
  • Séverine PAILLES
  • Christophe SOULIÉ
  • Chantal LOPEZ
  • Pierre ISARN
  • Marlène LABROUSSE
  • Frédéric LAVIT
  • Émilie GROUSSET
  • André BOUDET
  • Isabelle GALZY
  • Michel BERTHOMIEU
  • Agnès JOURDAN
  • Alain BARRAL
Antonio MAGANA
Antonio MAGANA (2 élus) AGIR POUR GABIAN 		181 30,52%
  • Antonio MAGANA
  • Viviane MERLIER
Participation au scrutin Gabian
Taux de participation 76,29%
Taux d'abstention 23,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 605

Source : ministère de l’Intérieur

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