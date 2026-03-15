Résultat municipale 2026 à Gacé (61230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gacé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gacé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gacé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc SALMON
Marc SALMON (15 élus) GACÉ AVEC VOUS, AUTREMENT 		456 57,87%
  • Marc SALMON
  • Marie-Laure DENIS
  • Christophe SCHREIBER
  • Sandrine LIBERCIER
  • Sébastien HALLUIN
  • Marie-Chantal GENIN
  • Régis CHEVALIER
  • Marion COUPÉ
  • Denis BOUVRY
  • Sandrine CHEVALLIER
  • Jean-Yves TAUPIN
  • Stéphanie DESJARDINS (ESNAUX)
  • Hugo CLAVREUL
  • Muriel GAUTIER
  • Nicolas PUECHAVY
Jean GRIMBERT
Jean GRIMBERT (4 élus) GACÉ, D'EXPÉRIENCE ET D'OUVERTURE - ENSEMBLE POUR L'AVENIR 		332 42,13%
  • Jean GRIMBERT
  • Liliane VANDAMME
  • Arnaud LANGLOIS
  • Anita GAUTIER
Participation au scrutin Gacé
Taux de participation 63,70%
Taux d'abstention 36,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 809

Source : ministère de l’Intérieur

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