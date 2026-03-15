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19:19 - Analyse socio-économique de Gacé : perspectives électorales Dans les rues de Gacé, les élections s'achèvent. Avec ses 1 771 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 116 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (32,81%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,05% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 28,01% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 783,85 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Gacé incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en transition.

17:57 - Le RN à Gacé : quelle place aux élections de 2026 ? Le RN ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière bataille municipale à Gacé il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 32,90% des votes lors du tour préliminaire, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron localement avec 50,00% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 30,55% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite obtenait 41,44% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 44,52% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 42,21% pour le parti d'extrême droite. Il finira avec 48,96% le dimanche suivant.

16:58 - La commune de Gacé plutôt mobilisée lors des élections Au soir de la municipale, la valeur de la participation pèsera lourdement sur les résultats de Gacé. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 697 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 59,32 %, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale alors qu'à cause de la pandémie du Covid-19, un grand nombre de votants avaient préféré rester chez eux. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été chiffré à 74,06 %. Naturellement, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais il est éclairant d'observer la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une participation de 48,61 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 63,86 % lors de la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient attiré 53,29 % des électeurs (soit environ 636 votants). Cette photographie des urnes depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune soucieuse de voter.

15:59 - Quelles leçons tirer pour les dernières élections à Gacé ? Le paysage politique de Gacé a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale. Lors du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Gacé avaient en effet poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 44,52% des bulletins. Les élections législatives à Gacé quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Gérard Vienne (Rassemblement National) en tête avec 42,21% au premier tour, devant Véronique Louwagie (Divers droite) avec 34,62%. Mais c'est néanmoins Véronique Louwagie (Divers droite) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 51,04% des suffrages exprimés.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Gacé il y a 4 ans ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Gacé plaçaient Marine Le Pen en tête avec 32,90% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 31,84%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,00% pour Emmanuel Macron, contre 50,00% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Gacé accordaient leurs suffrages à Véronique Louwagie (LR) avec 31,62% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Véronique Louwagie virant de nouveau en tête avec 58,56% des voix.

12:58 - Fiscalité en hausse à Gacé : un effet sur les élections municipales Tandis que les impôts locaux se sont alourdis à Gacé entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 6,91 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 8 900 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 105 650 € récoltés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement sa portée et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Gacé atteint désormais 30,74 % en 2024 (contre 3,67 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Gacé a atteint 466 euros en 2024 contre 152 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 à Gacé : une élection pliée dès le premier round S'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Gacé peut être édifiant. Dès le dimanche du premier tour, Jean Grimbert a surclassé ses concurrents en totalisant 50,96% des soutiens. À sa poursuite, Marie-Laure Denis a obtenu 225 votes (33,33%). Ce triomphe au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Gacé, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse face à ce triomphe écrasant, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.