Résultat de l'élection municipale 2026 à Gagny : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gagny

Tête de listeListe
Rolin Cranoly
Rolin Cranoly Liste divers droite
Grandeur Nature
  • Rolin Cranoly
  • Bénédicte Aubry
  • Anthony Marques
  • Aïcha Medjaoui
  • Guillaume Fournier
  • Mireille Bourrat
  • Ashween Sivakumar
  • Muriel Anne-Marie Joelle Boussuges
  • Philippe Avare
  • Diarrafa Diallo
  • Vincent Créacheadec
  • Marija Vicovac
  • Thierry Kittaviny
  • Nathalie Guesdon
  • Soufiane Benserida
  • Elodie Cutard
  • Dorian Cousin
  • Khoumba Diarra
  • Stéphane Aujé
  • Régine Gérard
  • Mehdi Journo
  • Sylvie Pereira Santarém
  • Georges Gestin
  • Ibticem Boukari
  • Frédéric Puyraimond
  • Karine Paineau
  • Loïc Guiheneuf
  • Isabelle Cohen-Skalli
  • Jean Leoué
  • Sylviane Guichard Lair
  • Michel Martinet
  • Catherine Marie-Louise Andrée Serot
  • Emilien Malanda
  • Samreen Choudhry
  • Julien Avare
  • Sandrine Mimoun
  • Pierre Archimede
  • Ryanna Aboelmagd
  • Jean-Pierre Pinel-Fereol
  • Venetia Mavides
  • Eric Pruvost
  • Danielle Lemaire
  • Ediaho Yves-Armand N'Vidah
  • Corinne Girard
  • Jean-François Sambou
Cédric Peralma
Cédric Peralma Liste d'union à gauche
Gagny à gauche
  • Cédric Peralma
  • Aline Gaulupeau
  • Fabrice Olivet
  • Anne-Marie Gathié
  • Martin Azoulay
  • Isabelle Kohn
  • Xavier Aknine
  • Marie-Claire Lafon
  • Jean-François Maurer
  • Anaïs Cavigny
  • Pierre Petillon
  • Régine Roche
  • Yazid-Adel Harchi
  • Françoise Maurer
  • Régis Bourdot
  • Camille Gathié
  • Pascal Cherrier
  • Denise Faillot
  • Luc Lacaille
  • Monique Szczebara
  • Virgile Monfort-Libowski
  • Wafa Ghattab
  • Léo Fajal
  • Céline Pollantru
  • Mickaël Djaoudi
  • Dominique Outte
  • Charles-Emile Abatuci
  • Florence Chabanois
  • Claude Schneider
  • Danielle Dubosclard
  • Christian Girault-Ducoudray
  • Christine Lips
  • Renard Ferret
  • Léa Hermand
  • Daniel Chassagne
  • Lauranne Kohn
  • Jacques Sonego
  • Muriel Hermand
  • Lucas Decruz
  • Hassania El Hassari
  • Denis Gaulupeau
  • Josiane Decruz
  • Michel Durand
  • Odile Thomas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rolin Cranoly
Rolin Cranoly (31 élus) Gagny grandeur nature 		4 452 58,51%
  • Rolin Cranoly
  • Bénédicte Aubry
  • Alex Bonneau
  • Aïcha Medjaoui
  • François Gonçalves
  • Mireille Bourrat
  • Patrice Roy
  • Elodie Cutard
  • Henri Cadoret
  • Valérie Silbermann
  • Jean-David Atlani
  • Annie Tasendo
  • Patrick Michel Bruch
  • Monique Delcambre
  • Philippe Avare
  • Régine Gerard
  • Frédéric Puyraimond
  • Christiane Lichtle
  • Michel Martinet
  • Corinne Visbecq
  • Thierry Kittaviny
  • Diarrafa Diallo
  • Jean Leoue
  • Emilie Touali
  • Ashween Sivakumar
  • Virgine Lucas
  • Anthony Marques
  • Marija Vicovac
  • Dorian Cousin
  • Jany-Laure Kalfleiche
  • Jean-François Sambou
Guillaume Fournier
Guillaume Fournier (5 élus) Ensemble pour gagny 		1 875 24,64%
  • Guillaume Fournier
  • Isabelle Cohen-Skalli
  • Pierre Archimède
  • Sophie Loubière
  • Stéphane Aujé
Lydia Hornn
Lydia Hornn (3 élus) Gagny uni 		1 281 16,83%
  • Lydia Hornn
  • Philippe Vilain
  • Marjorie Quignon
Participation au scrutin Gagny
Taux de participation 35,99%
Taux d'abstention 64,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 852

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Teulet
Michel Teulet (32 élus) Union pour gagny avec michel teulet 		6 840 61,88%
  • Michel Teulet
  • Jeannine Briand
  • Patrice Roy
  • Bénédicte Aubry
  • Rolin Cranoly
  • Dominique Hagege
  • Gaëtan Grandin
  • Christiane Lichtle
  • Henri Cadoret
  • Mireille Bourrat
  • Stéphane Aujé
  • Coradina Chrifi Alaoui
  • Guillaume Fournier
  • Jany-Laure Kalfleiche
  • Eric Gohier
  • Aïcha Medjaoui
  • Michel Martinet
  • Zita Djidonou
  • Dominique Cotteret
  • Danièle Borrel
  • Gilles Lanoue
  • Brigitte Drot
  • Ashween Sivakumar
  • Monique Delcambre
  • Michel Artaud
  • Adeline Lucain
  • Michaël Lair
  • Martine Iscache
  • Michel Touitou
  • Colette Campoy
  • Karim Benmeriem
  • Annie Tasendo
Aurélien Berthou
Aurélien Berthou (6 élus) Ensemble, redonnons vie à gagny 		3 245 29,35%
  • Aurélien Berthou
  • Anissa Gherram
  • Constantin Anghelidi
  • Patricia Concentrait
  • Pierre Archimede
  • Emilie Pigelet
Jean-François Thevenot
Jean-François Thevenot (1 élu) Pour réussir gagny 		968 8,75%
  • Jean-François Thevenot
Participation au scrutin Gagny
Taux de participation 50,94%
Taux d'abstention 49,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,62%
Nombre de votants 11 588

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