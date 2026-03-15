Résultat de l'élection municipale 2026 à Gagny : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Gagny [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Gagny sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gagny.
L'actu des élections municipales 2026 à Gagny
13:09 - Une élection sans appel : retour sur les élections à Gagny
Les résultats des élections municipales précédentes à Gagny se sont révélés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour, Rolin Cranoly (Les Républicains) a devancé tous ses adversaires en récoltant 4 452 voix (58,51%). En deuxième position, Guillaume Fournier (Divers droite) a engrangé 24,64% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Gagny, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Cette victoire sans appel met l'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Municipales à Gagny : les horaires des 22 bureaux de vote
Les 22 bureaux de vote de la commune de Gagny seront ouverts de 8 heures à 20 heures pour permettre aux habitants de faire leur choix. Ce dimanche 15 mars 2026, les 22 478 votants de Gagny sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. Lors des municipales précédentes, la crise du coronavirus avait entraîné le report du 2nd tour. La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche est disponible ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gagny
|Tête de listeListe
|
Rolin Cranoly
Liste divers droite
Grandeur Nature
|
|
Cédric Peralma
Liste d'union à gauche
Gagny à gauche
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rolin Cranoly (31 élus) Gagny grandeur nature
|4 452
|58,51%
|
|Guillaume Fournier (5 élus) Ensemble pour gagny
|1 875
|24,64%
|
|Lydia Hornn (3 élus) Gagny uni
|1 281
|16,83%
|
|Participation au scrutin
|Gagny
|Taux de participation
|35,99%
|Taux d'abstention
|64,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 852
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Teulet (32 élus) Union pour gagny avec michel teulet
|6 840
|61,88%
|
|Aurélien Berthou (6 élus) Ensemble, redonnons vie à gagny
|3 245
|29,35%
|
|Jean-François Thevenot (1 élu) Pour réussir gagny
|968
|8,75%
|
|Participation au scrutin
|Gagny
|Taux de participation
|50,94%
|Taux d'abstention
|49,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,62%
|Nombre de votants
|11 588
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