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19:21 - Les défis socio-économiques de Gagny et leurs implications électorales Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Gagny est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 40 790 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 2 366 entreprises démontrent une économie prospère. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (72,45%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les 8 009 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 520 € par an, la commune ambitionne un avenir prospère. À Gagny, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Gagny Le RN était resté en retrait lors de l'élection municipale à Gagny il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 16,57% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 32,21% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 15,51% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Gagny comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 24,72% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 26,22% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 34,20% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Gagny : le point sur l'abstention Au soir de cette municipale 2026, le score de l'abstention pèsera inévitablement sur les résultats de Gagny. La fuite des électeurs atteignait 64,01 % pour le premier tour des municipales de 2020, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale alors que sévissait la pandémie du Covid. Lorsqu'il s'agit de choisir leur maire, les élections municipales restent pourtant historiquement, avec la présidentielle, des scrutins où les Français se déplacent en nombre. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention se fixer à 26,59 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 52,53 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 36,52 % au premier tour, contre 56,43 % en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une ville souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Quelles leçons tirer pour l'année de la dissolution à Gagny ? Fatiha Keloua Hachi (Union de la gauche) avait gagné au premier tour des législatives à Gagny en 2024 avec 47,09%. Sébastien Jolivet (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 26,22%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Fatiha Keloua Hachi culminant à 65,80% des voix dans la commune. Lors des européennes près d'un mois plus tôt, le podium à Gagny s'était cette fois figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (24,72%), en tête de peloton devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (24,49%) et Valérie Hayer (11,88%). La physionomie politique de Gagny a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait un territoire très à gauche, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Gagny : des résultats particulièrement tranchés lors des scrutins il y a 4 ans Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Gagny tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 33,42% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 25,82%. Le duel final se soldait finalement par un score de 67,79% pour Emmanuel Macron, contre 32,21% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Gagny plébiscitaient Fatiha Keloua Hachi (Nupes) avec 32,45% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Fatiha Keloua Hachi virant de nouveau en tête avec 52,24% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Gagny un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Avant le scrutin, les impôts sont en baisse à Gagny Pour ce qui est des contributions locales à Gagny, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 882 euros en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 1 243 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est pourtant établi à environ 36,66 % en 2024 (contre 20,37 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 763 180 € en 2024. Un apport qui est loin des 17,80605 millions d'euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à près de 28,57 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes.

11:59 - Une élection sans appel : retour sur les élections à Gagny Les résultats des élections municipales précédentes à Gagny se sont révélés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour, Rolin Cranoly (Les Républicains) a devancé tous ses adversaires en récoltant 4 452 voix (58,51%). En deuxième position, Guillaume Fournier (Divers droite) a engrangé 24,64% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Gagny, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Cette victoire sans appel met l'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.