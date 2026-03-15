Résultat municipale 2026 à Gagny (93220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gagny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gagny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gagny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rolin CRANOLY
Rolin CRANOLY (38 élus) Grandeur Nature 		7 131 73,18%
  • Rolin CRANOLY
  • Bénédicte AUBRY
  • Anthony MARQUES
  • Aïcha MEDJAOUI
  • Guillaume FOURNIER
  • Mireille BOURRAT
  • Ashween SIVAKUMAR
  • Muriel Anne-Marie Joelle BOUSSUGES
  • Philippe AVARE
  • Diarrafa DIALLO
  • Vincent CRÉACHEADEC
  • Marija VICOVAC
  • Thierry KITTAVINY
  • Nathalie GUESDON
  • Soufiane BENSERIDA
  • Elodie CUTARD
  • Dorian COUSIN
  • Khoumba DIARRA
  • Stéphane AUJÉ
  • Régine GÉRARD
  • Mehdi JOURNO
  • Sylvie PEREIRA SANTARÉM
  • Georges GESTIN
  • Ibticem BOUKARI
  • Frédéric PUYRAIMOND
  • Karine PAINEAU
  • Loïc GUIHENEUF
  • Isabelle COHEN-SKALLI
  • Jean LEOUÉ
  • Sylviane GUICHARD LAIR
  • Michel MARTINET
  • Catherine Marie-Louise Andrée SEROT
  • Emilien MALANDA
  • Samreen CHOUDHRY
  • Julien AVARE
  • Sandrine MIMOUN
  • Pierre ARCHIMEDE
  • Ryanna ABOELMAGD
Cédric PERALMA
Cédric PERALMA (5 élus) Gagny à gauche 		2 614 26,82%
  • Cédric PERALMA
  • Aline GAULUPEAU
  • Fabrice OLIVET
  • Anne-Marie GATHIÉ
  • Martin AZOULAY
Participation au scrutin Gagny
Taux de participation 44,95%
Taux d'abstention 55,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 10 212

Source : ministère de l’Intérieur

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