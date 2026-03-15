Résultat de l'élection municipale 2026 à Gaillac : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Gaillac [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Gaillac sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gaillac.
L'actu des élections municipales 2026 à Gaillac
13:09 - La liste "Gaillac Nous Rassemble 2020" grande gagnante des dernières élections municipales à Gaillac
Il y a six ans, qui avait remporté les municipales à Gaillac ? Dès le premier tour de scrutin, Patrice Gausserand (Divers droite) a surclassé la concurrence en obtenant 47,67% des voix. À sa poursuite, Marie-Françoise Bonello (Divers gauche) a recueilli 18,48% des bulletins valides. Un large écart. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec pas moins de 4 listes. Patrice Gausserand l'a finalement emporté avec 2 011 suffrages (52,87%), face à Marie-Françoise Bonello avec 1 065 électeurs inscrits (28,00%) et Dominique Boyer obtenant 10,75% des votes. L'avance de départ s'est vérifiée et encore renforcée, menant à un triomphe total. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Même si Marie-Françoise Bonello a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 262 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement bénéficié du report de voix des listes de droite.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Gaillac ?
Les élections municipales sont l'occasion pour les électeurs de Gaillac de s'exprimer sur les enjeux qui affectent leur commune. À Gaillac et ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Quel candidat sera élu après Patrice Gausserand (Divers droite), qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats à Gaillac. Il convient de noter que les horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Gaillac sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir gratuitement les résultats du premier tour des élections municipales à Gaillac dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gaillac
|Tête de listeListe
|
Christelle Hardy
Liste Divers
JUSTE GAILLAC POUR VOUS
|
|
Patrice Gausserand
Liste divers droite
FIERS DE GAILLAC
|
|
Martine Souquet
Liste divers droite
GAILLAC NOUS APPELLE
|
|
Thierno Bah
Liste divers droite
GAILLAC AUTREMENT
|
|
Gabriel Carramusa
Liste d'union à gauche
GAILLAC POPULAIRE
|
|
Jean-Marc Aguerre
Liste divers gauche
Gaillac, l'avenir pour tous
|
|
Cyril Kulenovic
Liste divers gauche
GAILLAC TOUS CITOYENS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Gausserand (26 élus) Gaillac nous rassemble 2020
|2 011
|52,87%
|
|Marie-Françoise Bonello (5 élus) Union pour gaillac
|1 065
|28,00%
|
|Dominique Boyer (1 élu) Tous unis pour gaillac
|409
|10,75%
|
|Thomas Domenech (1 élu) La liste citoyenne pour gaillac
|318
|8,36%
|
|Participation au scrutin
|Gaillac
|Taux de participation
|37,19%
|Taux d'abstention
|62,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 911
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Gausserand Gaillac nous rassemble 2020
|2 071
|47,67%
|Marie-Françoise Bonello Réussir gaillac ensemble
|803
|18,48%
|Dominique Boyer Tous unis pour gaillac
|547
|12,59%
|Gabriel Carramusa Gaillac plus démocratique, écologique, solidaire
|478
|11,00%
|Thomas Domenech La liste citoyenne pour gaillac
|445
|10,24%
|Participation au scrutin
|Gaillac
|Taux de participation
|42,56%
|Taux d'abstention
|57,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 473
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Gausserand (25 élus) Gaillac nous rassemble
|3 192
|49,22%
|
|Michèle Rieux (5 élus) Avec vous pour gaillac
|1 817
|28,01%
|
|Marie-Christine Boutonnet (2 élus) Rassemblement bleu marine pour gaillac
|898
|13,84%
|
|Thomas Domenech (1 élu) Gaillac a gauche
|578
|8,91%
|
|Participation au scrutin
|Gaillac
|Taux de participation
|67,46%
|Taux d'abstention
|32,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,90%
|Nombre de votants
|6 679
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Gausserand Gaillac nous rassemble
|2 523
|40,68%
|Michèle Rieux Avec vous pour gaillac
|1 769
|28,52%
|Marie-Christine Boutonnet Rassemblement bleu marine pour gaillac
|1 204
|19,41%
|Thomas Domenech Gaillac a gauche
|706
|11,38%
|Participation au scrutin
|Gaillac
|Taux de participation
|65,16%
|Taux d'abstention
|34,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,84%
|Nombre de votants
|6 450
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