Résultat de l'élection municipale 2026 à Gaillac : les infos en direct

Programme de Christelle Hardy à Gaillac (JUSTE GAILLAC POUR VOUS)

Engagement local

Christelle Hardy se présente comme candidate pour les élections municipales de 2026, forte de son expérience et de son attachement à Gaillac. Elle met en avant l'importance de l'écoute des citoyens et d'une gestion collective des préoccupations locales. Son objectif est de créer une équipe compétente et engagée pour répondre aux besoins des habitants.

Actions pour les habitants

La candidate propose plusieurs initiatives pour renforcer le lien social et soutenir les aînés, comme la création d'une maison des seniors et un lieu d'échanges pour les jeunes. Elle souhaite également améliorer les services de transport avec des navettes pour les jours de marché et favoriser les échanges entre les associations. Ces actions visent à lutter contre l'isolement et à dynamiser la vie communautaire.

Développement économique

Christelle Hardy met l'accent sur le soutien à l'économie locale, notamment à l'agriculture et aux commerces de proximité. Elle prévoit de recruter un manager dédié pour accompagner ces commerces et d'inventorier les terrains disponibles pour attirer de nouvelles entreprises. La valorisation du patrimoine et l'organisation d'événements locaux sont également au programme pour stimuler l'attractivité de Gaillac.

Écologie et cadre de vie

La candidate souhaite anticiper le changement climatique en développant des initiatives écologiques, comme le permis de végétaliser et un plan vélo. Elle propose également d'installer un éclairage intelligent et d'aménager les berges du Tarn pour améliorer le cadre de vie. Ces mesures visent à rendre Gaillac plus durable et agréable à vivre.