Résultat de l'élection municipale 2026 à Gaillac : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gaillac

Tête de listeListe
Christelle Hardy
Christelle Hardy Liste Divers
JUSTE GAILLAC POUR VOUS
  • Christelle Hardy
  • Arnaud Ricq
  • Claire Villeneuve
  • Jean Monceret
  • Élisa Gillet
  • Jean-Pierre Escaffit
  • Séverine Costes
  • Franck Fernandez
  • Delphine Kostusiak
  • Dorian Michaud
  • Camille Ducrot
  • Ahmed El Oidi
  • Adeline Roux
  • Rachid Baach
  • Sandrine Vales
  • Éric Balat
  • Séverine Rigal
  • Éric Lépine
  • Estelle Hartmann
  • Benoit Albos
  • Armelle Guillet
  • Guillaume Corvisier
  • Sandrine Gilbert
  • Anthony Barbereau
  • Nicole Miegeville
  • Stéphane Vaissieres
  • Pauline Bodeau
  • Cédric Bigorgne
  • Élodie Miguel
  • Bruno Pezet
  • Marie Deschodt
  • Bruno Pavan
  • Évelyne Rolland
  • Rémi Pigot
  • Éléa Petrelluzzi
Patrice Gausserand
Patrice Gausserand Liste divers droite
FIERS DE GAILLAC
  • Patrice Gausserand
  • Marie Montels
  • Daniel Ribes
  • Joëlle Berthomieu
  • Daniel Breil
  • Sophie Bouvier-Belleville
  • Michel Cariven
  • Jennifer Chevalier
  • Antony Moussu
  • Gabrielle Castagné Bardi
  • Jean-Brice Terzieff
  • Martine Violette
  • Bruno Folmer
  • Karine Depetris
  • Laurent Squassina
  • Virginie Puech
  • Eric Bailhe
  • Virginie Simon
  • Bernard Rouquette
  • Corinne Darmani
  • Nicolas Autheserre
  • Delphine Gantois Henry
  • Lahcene Baaziz
  • Isabelle Duranceau
  • Ouadi Ttaja
  • Sabina Ionescu
  • Gilles Rouzies
  • Frida Parisi
  • Jean-Marc Montels
  • Carole Aubert
  • Jean-Guillaume Mayeras
  • Christiane Piludu
  • Patrick Pelissier
  • Sylvie Fontayne
  • Dominique Le Gall
Martine Souquet
Martine Souquet Liste divers droite
GAILLAC NOUS APPELLE
  • Martine Souquet
  • Dominique Boyer
  • Christine Cathala
  • Christian Pero
  • Nadine Papaix
  • Frédéric Soulie
  • Catherine Buet
  • Michel Issaly
  • Danie Portes
  • Francis Ruffel
  • Rita Reynes
  • Franck Champoudry
  • Pauline Veaute-Barbaouat
  • Christian Laporte
  • Hélène Denux
  • David Amalric
  • Sandra Ussel
  • Stefano Bruno
  • Marie-Jose Levasseur
  • Hervé Bonnecarrere
  • Nicole Gilles
  • René Amaroui
  • Emmanuelle Zordan
  • Thierry Vogelaar
  • Monique Guille
  • Alain Mosna
  • Anne Cochen
  • Axel Chane Po
  • Isabelle Beauvais
  • Julien Berthoumieux
  • Ingrid Delon
  • Jacques Bertrand
  • Martine Boissiere
  • Matthieu Julien
  • Marie Vinuesa
Thierno Bah
Thierno Bah Liste divers droite
GAILLAC AUTREMENT
  • Thierno Bah
  • Marie Escrive
  • Laurent Ramond
  • Myriam Requis
  • Eric Sabin
  • Anne Marie Boddi Aguilar
  • Mario Rosa Marques
  • Gaëlle Louchet
  • Nourddin Aharram
  • Sandra Gayet
  • Jean-Claude Hennebert
  • Nathalie Malié
  • Jean Bernard Kupaj
  • Leslie Rambour
  • Pascal Grandin
  • Bernadette Romero
  • Jules Boehringer
  • Myriam Planat
  • Xavier Tourneur
  • Virginie Foulon
  • Stéphane Camalet
  • Véronique Lecointre
  • Pietro Di Tursi
  • Sophie Billoué
  • Farid Afkir
  • Marinette Varlan
  • Amine Bressolles
  • Wahiba Ibouda
  • Michel Lanfranchi
  • Marie-Françoise Rouyer
  • Bernard Mariel
  • Thérèse Quinquiry
  • Louis Migliore
Gabriel Carramusa
Gabriel Carramusa Liste d'union à gauche
GAILLAC POPULAIRE
  • Gabriel Carramusa
  • Nora Aït Ali
  • Romain Jammes
  • Khadija Tlili
  • Denis Couchet
  • Sandrine Charlier
  • Xavier Geral
  • Florence Rivault
  • Manil Belarbi
  • Emmanuelle Pernet
  • Daniel Chanteau
  • Valérie Pennequin
  • Christian Loussert
  • Alice de Gaye
  • David Lohou
  • Erika Perruchot
  • Cyrille Munoz
  • Catherine Carsat
  • Gary Taillefer
  • Nathalie Lacoste
  • Jérémie Roussel
  • Evelyne Napias
  • Olivier Blottiere Gerbault
  • Stéphanie Avallon
  • Matthias Berger
  • Sylvie Guyon
  • Jean-Pierre Consol
  • Mélanie Pires
  • Gerard Lecointre
  • Dominique Carrasco
  • Daniel Peria
  • Clarisse Canivet-Dutour
  • Gilles Brest
  • Juliette Duratti
  • Marc Todoroff
Jean-Marc Aguerre
Jean-Marc Aguerre Liste divers gauche
Gaillac, l'avenir pour tous
  • Jean-Marc Aguerre
  • Peggy Nouviale
  • Thomas Domenech
  • Marie-Thérèse Cigliana
  • Christophe Wattrelot
  • Sylvie Baguelin
  • Benoît Ibars
  • Dominique Chaput-Jodet
  • Farid Kherchiche
  • Pauline Le Goff
  • Aleksandar Disic
  • Sabrina Casseindre
  • Philippe Relin
  • Pascale Ginestet
  • Karim Azaroual
  • Marie Murat
  • Patrick Rouakdia
  • Françoise Miramond
  • Hugues Jourde
  • Patricia Branger
  • Matthieu Maymo
  • Barbara Pollara
  • José Martin
  • Valérie Ferniot
  • Clément Ibars
  • Carine Vergne
  • Vincent Lhote
  • Nathalie Paz
  • Alain Dutot
  • Evelyne Soulié
  • Hammou Rabia
  • Oujda Kherchiche
  • Eric Robert
  • Mireille Brunwasser
  • Alain Viguier
Cyril Kulenovic
Cyril Kulenovic Liste divers gauche
GAILLAC TOUS CITOYENS
  • Cyril Kulenovic
  • Marlène Charbonneau-Pinon
  • Jocelyn Risson
  • Isabelle Saura
  • Paul Marnata
  • Jordia Bouchereau
  • Alexandre Gerard
  • Lucie Birou
  • Olivier Bouton
  • Audrey Domingue
  • Olivier Renault
  • Maryse Cayssials
  • Maxime Trouvé
  • Adeline Tarry
  • Williams Garcia
  • Isabelle Dupont
  • Philippe Guasch
  • Françoise Dutour
  • Laurent Fillot
  • Anaïs Frayssines
  • Jacques Reynaud
  • Laïla Ghouassi
  • Thomas Pascal
  • Catherine Couvy
  • Rémy Guilmain
  • Charlotte Pretet
  • Olivier Gesbert
  • Aurélie Planchat
  • Jean-Philippe Pernet
  • Caroline Mercier-Laurier
  • Bruno de Carvalho Coelho
  • Martine Mougin
  • Louis Fédacou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Gausserand
Patrice Gausserand (26 élus) Gaillac nous rassemble 2020 		2 011 52,87%
  • Patrice Gausserand
  • Martine Souquet-Groc
  • Francis Ruffel
  • Christelle Hardy
  • Pierre Tranier
  • Dominique Hirissou
  • Alain Soriano
  • Marie Montels
  • Christian Pero
  • Claire Villeneuve
  • Eric Piludu
  • Christel Palis
  • Philippe Issard
  • Danie Portes
  • Laurent Squassina
  • Martine Violette
  • Lahcène Baaziz
  • Monique Guille
  • David Amalric
  • Anne Dubier
  • Daniel Ribes
  • Isabelle Beauvais
  • Thierry Boddi
  • Martine Mostardi
  • Thierry Vogelaar
  • Corinne Darmani
Marie-Françoise Bonello
Marie-Françoise Bonello (5 élus) Union pour gaillac 		1 065 28,00%
  • Marie-Françoise Bonello
  • Gabriel Carramusa
  • Alice Gautreau
  • Jean Bataillou
  • Agnès Meroni
Dominique Boyer
Dominique Boyer (1 élu) Tous unis pour gaillac 		409 10,75%
  • Dominique Boyer
Thomas Domenech
Thomas Domenech (1 élu) La liste citoyenne pour gaillac 		318 8,36%
  • Thomas Domenech
Participation au scrutin Gaillac
Taux de participation 37,19%
Taux d'abstention 62,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 911

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Gausserand
Patrice Gausserand Gaillac nous rassemble 2020 		2 071 47,67%
Marie-Françoise Bonello
Marie-Françoise Bonello Réussir gaillac ensemble 		803 18,48%
Dominique Boyer
Dominique Boyer Tous unis pour gaillac 		547 12,59%
Gabriel Carramusa
Gabriel Carramusa Gaillac plus démocratique, écologique, solidaire 		478 11,00%
Thomas Domenech
Thomas Domenech La liste citoyenne pour gaillac 		445 10,24%
Participation au scrutin Gaillac
Taux de participation 42,56%
Taux d'abstention 57,44%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 473

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Gausserand
Patrice Gausserand (25 élus) Gaillac nous rassemble 		3 192 49,22%
  • Patrice Gausserand
  • Martine Souquet
  • Françis Ruffel
  • Dominique Hirissou
  • Christophe Causse
  • Monique Guille
  • Pierre Courjault-Rade
  • Stéphanie Nelaton
  • Alain Soriano
  • Christelle Hardy
  • Bernard Barthe
  • Martine Violette
  • Dominique Boyer
  • Magali Camalet
  • Pascal Veaute
  • Françoise Bonnet
  • Pierre Tranier
  • Chantal Tichit
  • Thierry Boddi
  • Sophie Chuillet
  • David Amalric
  • Aurélie Treilhou
  • Lahcene Baaziz
  • Muriel Favot
  • Christian Pero
Michèle Rieux
Michèle Rieux (5 élus) Avec vous pour gaillac 		1 817 28,01%
  • Michèle Rieux
  • Alain Hortus
  • Marie-Francoise Bonello
  • Jean Bataillou
  • Chantal Causse
Marie-Christine Boutonnet
Marie-Christine Boutonnet (2 élus) Rassemblement bleu marine pour gaillac 		898 13,84%
  • Marie-Christine Boutonnet
  • Philippe Pilleux
Thomas Domenech
Thomas Domenech (1 élu) Gaillac a gauche 		578 8,91%
  • Thomas Domenech
Participation au scrutin Gaillac
Taux de participation 67,46%
Taux d'abstention 32,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Nombre de votants 6 679

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Gausserand
Patrice Gausserand Gaillac nous rassemble 		2 523 40,68%
Michèle Rieux
Michèle Rieux Avec vous pour gaillac 		1 769 28,52%
Marie-Christine Boutonnet
Marie-Christine Boutonnet Rassemblement bleu marine pour gaillac 		1 204 19,41%
Thomas Domenech
Thomas Domenech Gaillac a gauche 		706 11,38%
Participation au scrutin Gaillac
Taux de participation 65,16%
Taux d'abstention 34,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,84%
Nombre de votants 6 450

Villes voisines de Gaillac

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