Résultat de l'élection municipale 2026 à Gaillac : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gaillac

Le deuxième tour des élections municipales à Gaillac a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christelle Hardy
Christelle Hardy Liste Divers
JUSTE GAILLAC POUR VOUS
  • Christelle Hardy
  • Arnaud Ricq
  • Claire Villeneuve
  • Jean Monceret
  • Élisa Gillet
  • Jean-Pierre Escaffit
  • Séverine Costes
  • Franck Fernandez
  • Delphine Kostusiak
  • Dorian Michaud
  • Camille Ducrot
  • Ahmed El Oidi
  • Adeline Roux
  • Rachid Baach
  • Sandrine Vales
  • Éric Balat
  • Séverine Rigal
  • Éric Lépine
  • Estelle Hartmann
  • Benoit Albos
  • Armelle Guillet
  • Guillaume Corvisier
  • Sandrine Gilbert
  • Anthony Barbereau
  • Nicole Miegeville
  • Stéphane Vaissieres
  • Pauline Bodeau
  • Cédric Bigorgne
  • Élodie Miguel
  • Bruno Pezet
  • Marie Deschodt
  • Bruno Pavan
  • Évelyne Rolland
  • Rémi Pigot
  • Éléa Petrelluzzi
Patrice Gausserand
Patrice Gausserand Liste divers droite
FIERS DE GAILLAC
  • Patrice Gausserand
  • Marie Montels
  • Daniel Ribes
  • Joëlle Berthomieu
  • Daniel Breil
  • Sophie Bouvier-Belleville
  • Michel Cariven
  • Jennifer Chevalier
  • Antony Moussu
  • Gabrielle Castagné Bardi
  • Jean-Brice Terzieff
  • Martine Violette
  • Bruno Folmer
  • Karine Depetris
  • Laurent Squassina
  • Virginie Puech
  • Eric Bailhe
  • Virginie Simon
  • Bernard Rouquette
  • Corinne Darmani
  • Nicolas Autheserre
  • Delphine Gantois Henry
  • Lahcene Baaziz
  • Isabelle Duranceau
  • Ouadi Ttaja
  • Sabina Ionescu
  • Gilles Rouzies
  • Frida Parisi
  • Jean-Marc Montels
  • Carole Aubert
  • Jean-Guillaume Mayeras
  • Christiane Piludu
  • Patrick Pelissier
  • Sylvie Fontayne
  • Dominique Le Gall
Jean-Marc Aguerre
Jean-Marc Aguerre Liste divers gauche
Gaillac, l'avenir pour tous
  • Jean-Marc Aguerre
  • Peggy Nouviale
  • Thomas Domenech
  • Marie-Thérèse Cigliana
  • Christophe Wattrelot
  • Sylvie Baguelin
  • Benoît Ibars
  • Dominique Chaput-Jodet
  • Farid Kherchiche
  • Pauline Le Goff
  • Aleksandar Disic
  • Sabrina Casseindre
  • Philippe Relin
  • Pascale Ginestet
  • Karim Azaroual
  • Marie Murat
  • Patrick Rouakdia
  • Françoise Miramond
  • Hugues Jourde
  • Patricia Branger
  • Matthieu Maymo
  • Barbara Pollara
  • José Martin
  • Valérie Ferniot
  • Clément Ibars
  • Carine Vergne
  • Vincent Lhote
  • Nathalie Paz
  • Alain Dutot
  • Evelyne Soulié
  • Hammou Rabia
  • Oujda Kherchiche
  • Eric Robert
  • Mireille Brunwasser
  • Alain Viguier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gaillac

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice GAUSSERAND
Patrice GAUSSERAND (Ballotage) FIERS DE GAILLAC 		1 931 28,92%
Martine SOUQUET
Martine SOUQUET (Ballotage) GAILLAC NOUS APPELLE 		1 091 16,34%
Jean-Marc AGUERRE
Jean-Marc AGUERRE (Ballotage) Gaillac, l'avenir pour tous 		1 059 15,86%
Christelle HARDY
Christelle HARDY (Ballotage) JUSTE GAILLAC POUR VOUS 		1 051 15,74%
Gabriel CARRAMUSA
Gabriel CARRAMUSA GAILLAC POPULAIRE 		662 9,92%
Cyril KULENOVIC
Cyril KULENOVIC GAILLAC TOUS CITOYENS 		473 7,09%
Thierno BAH
Thierno BAH GAILLAC AUTREMENT 		409 6,13%
Participation au scrutin Gaillac
Taux de participation 61,11%
Taux d'abstention 38,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 6 842

Source : ministère de l’Intérieur

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