Résultat de l'élection municipale 2026 à Gaillac : les résultats du 2e tour

Programme de Christelle Hardy à Gaillac (JUSTE GAILLAC POUR VOUS)

Engagement local

Christelle Hardy se présente comme candidate pour le poste de Maire de Gaillac, une ville qu'elle connaît intimement. Elle met l'accent sur l'importance d'une équipe pluridisciplinaire et engagée pour gérer les préoccupations des habitants. Son approche se veut proche des citoyens, avec une volonté d'écouter et d'agir en conséquence.

Développement social

La candidate propose plusieurs initiatives pour renforcer le lien social, notamment la création d'une maison des seniors et un espace d'échanges pour les jeunes. Elle souhaite également organiser des événements festifs pour favoriser les interactions entre les habitants. Ces actions visent à lutter contre l'isolement et à créer une communauté plus soudée.

Économie locale

Christelle Hardy met en avant le soutien à l'économie locale, en particulier l'agriculture et le commerce de proximité. Elle prévoit de recruter un manager dédié pour aider les commerces et d'encourager l'installation d'entreprises dans la région. La valorisation du patrimoine et l'organisation d'événements locaux sont également au cœur de son programme.

Écologie et cadre de vie

La candidate propose des mesures pour améliorer l'écologie et le cadre de vie à Gaillac. Cela inclut le déploiement de mobilités douces et l'installation d'un éclairage intelligent. Elle souhaite également aménager les berges du Tarn pour créer des espaces verts accessibles aux habitants.