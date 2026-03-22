Résultat de l'élection municipale 2026 à Gaillac : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gaillac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gaillac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gaillac.
L'actu des élections municipales 2026 à Gaillac
11:48 - Patrice Gausserand largement en tête des municipales dimanche dernier
Les élections municipales 2026 à Gaillac ont vu Patrice Gausserand (Divers droite) s'imposer dimanche dernier avec 28,92 % des voix. Derrière, Martine Souquet (Divers droite) s'est classée deuxième avec 16,34 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. La pole position, déjà obtenue en 2020, a été maintenue pour Patrice Gausserand, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 18 points depuis 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Marc Aguerre, étiqueté Divers gauche, est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Christelle Hardy a terminé avec 15,74 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Enfin, concernant la participation à Gaillac, l'élection a mobilisé 61,11 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gaillac
Le deuxième tour des élections municipales à Gaillac a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christelle Hardy
Liste Divers
JUSTE GAILLAC POUR VOUS
|
|
Patrice Gausserand
Liste divers droite
FIERS DE GAILLAC
|
|
Jean-Marc Aguerre
Liste divers gauche
Gaillac, l'avenir pour tous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gaillac
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice GAUSSERAND (Ballotage) FIERS DE GAILLAC
|1 931
|28,92%
|Martine SOUQUET (Ballotage) GAILLAC NOUS APPELLE
|1 091
|16,34%
|Jean-Marc AGUERRE (Ballotage) Gaillac, l'avenir pour tous
|1 059
|15,86%
|Christelle HARDY (Ballotage) JUSTE GAILLAC POUR VOUS
|1 051
|15,74%
|Gabriel CARRAMUSA GAILLAC POPULAIRE
|662
|9,92%
|Cyril KULENOVIC GAILLAC TOUS CITOYENS
|473
|7,09%
|Thierno BAH GAILLAC AUTREMENT
|409
|6,13%
|Participation au scrutin
|Gaillac
|Taux de participation
|61,11%
|Taux d'abstention
|38,89%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Nombre de votants
|6 842
Source : ministère de l’Intérieur
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