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19:21 - Élections municipales à Gaillac : un éclairage démographique La démographie et la situation socio-économique de Gaillac déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. Avec un pourcentage de 32% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 15,14%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (57,04%) met en relief le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (78,41%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 7485 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,03% et d'une population étrangère de 7,61% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Gaillac mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,15% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - À Gaillac, le vote RN s'annonce puissant aux municipales 2026 Le RN n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à Gaillac il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen amassait 22,74% des voix lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 45,75% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 20,62% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le RN sécurisait 24,45% des voix au niveau local. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 30,83% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 34,90% pour le RN. Il finira avec 46,95% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 57,44 % d'abstention L'abstention s'élevait à 57,44 % à Gaillac pour le premier tour des municipales de 2020, dans la moyenne nationale alors qu'à cause de la pandémie du Covid, une part importante des électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention se fixer à 23,79 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 45,33 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 30,90 % au premier tour, contre 48,97 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée où l'abstention est contenue. Cet élément à Gaillac sera quoi qu'il en soit un véritable pivot de cette élection municipale 2026.

15:59 - Les scrutins de 2024 : quels résultats à Gaillac ? Lors du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Gaillac avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 30,83% des votes. Julien Bacou (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des législatives à Gaillac après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 34,90%. Karen Erodi (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 34,76%. Au second tour, c'est en revanche Karen Erodi (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 53,05% des suffrages exprimés. La physionomie politique de Gaillac a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone penchant fortement à gauche, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - À Gaillac, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de la gauche Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Gaillac portaient leur choix sur Karen Erodi (Nupes) avec 32,67% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 39,90% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Gaillac privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (27,63%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 22,74%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,25% pour Emmanuel Macron, contre 45,75% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Gaillac comme une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité : les chiffres clés de Gaillac À Gaillac, en matière d'impôts locaux, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 762 € en 2024 (dernière date de relevé) contre 783 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à 35,72 % en 2024 (contre environ 25,93 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 291 300 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 2,54727 millions d'euros (2 547 270 € très exactement) engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 11,98 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - La liste "Gaillac Nous Rassemble 2020" grande gagnante des dernières élections municipales à Gaillac Il y a six ans, qui avait remporté les municipales à Gaillac ? Dès le premier tour de scrutin, Patrice Gausserand (Divers droite) a surclassé la concurrence en obtenant 47,67% des voix. À sa poursuite, Marie-Françoise Bonello (Divers gauche) a recueilli 18,48% des bulletins valides. Un large écart. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec pas moins de 4 listes. Patrice Gausserand l'a finalement emporté avec 2 011 suffrages (52,87%), face à Marie-Françoise Bonello avec 1 065 électeurs inscrits (28,00%) et Dominique Boyer obtenant 10,75% des votes. L'avance de départ s'est vérifiée et encore renforcée, menant à un triomphe total. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Même si Marie-Françoise Bonello a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 262 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement bénéficié du report de voix des listes de droite.