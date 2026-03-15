Résultat municipale 2026 à Gaillac (81600) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gaillac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gaillac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gaillac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice GAUSSERAND
Patrice GAUSSERAND FIERS DE GAILLAC 		1 931 28,92%
Martine SOUQUET
Martine SOUQUET GAILLAC NOUS APPELLE 		1 091 16,34%
Jean-Marc AGUERRE
Jean-Marc AGUERRE Gaillac, l'avenir pour tous 		1 059 15,86%
Christelle HARDY
Christelle HARDY JUSTE GAILLAC POUR VOUS 		1 051 15,74%
Gabriel CARRAMUSA
Gabriel CARRAMUSA GAILLAC POPULAIRE 		662 9,92%
Cyril KULENOVIC
Cyril KULENOVIC GAILLAC TOUS CITOYENS 		473 7,09%
Thierno BAH
Thierno BAH GAILLAC AUTREMENT 		409 6,13%
Participation au scrutin Gaillac
Taux de participation 61,11%
Taux d'abstention 38,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 6 842

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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