Résultat de l'élection municipale 2026 à Gaillard : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Gaillard [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Gaillard sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gaillard.
L'actu des élections municipales 2026 à Gaillard
13:09 - Une majorité Divers droite issue du résultat de la municipale de 2020 à Gaillard
Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Gaillard se sont révélés particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour, Jean-Paul Bosland (Divers droite) a devancé tous ses adversaires en rassemblant 59,82% des voix. Deuxième, Marcelo Saint-Severin (Divers) a capté 591 bulletins valides (40,17%). Cette victoire sans appel de Jean-Paul Bosland a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Gaillard, ce décor pose les bases. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition devant ce succès éclatant, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales à Gaillard
Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour établir qui va diriger leur commune pour les années à venir. En comparaison, en mars 2020, le 1er tour des élections municipales s’est déroulé dans un contexte exceptionnel marqué par le coronavirus. Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Gaillard. Pour voter, les électeurs de la ville sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 5 bureaux de vote de Gaillard. Les résultats à Gaillard seront visibles sur cette page dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gaillard
|Tête de listeListe
|
Antoine Blouin
Liste divers droite
GAILLARD REUSSIR ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Bosland (27 élus) Ensemble pour gaillard
|880
|59,82%
|
|Marcelo Saint-Severin (6 élus) Transversales
|591
|40,17%
|
|Participation au scrutin
|Gaillard
|Taux de participation
|27,78%
|Taux d'abstention
|72,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 543
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Bosland (26 élus) Gaillard l'avenir ensemble
|1 428
|55,15%
|
|Christophe Piguet (7 élus) Gaillard ma ville
|1 161
|44,84%
|
|Participation au scrutin
|Gaillard
|Taux de participation
|43,90%
|Taux d'abstention
|56,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,61%
|Nombre de votants
|2 686
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