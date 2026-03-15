Résultat de l'élection municipale 2026 à Gaillard : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gaillard

Tête de listeListe
Antoine Blouin
Antoine Blouin Liste divers droite
GAILLARD REUSSIR ENSEMBLE
  • Antoine Blouin
  • Isabelle Vincent
  • Jean-Paul Bosland
  • Odette Maitre
  • Stéphane Passaquay
  • Nadège Anchisi
  • Pierre Figuiere
  • Béatrice Charpentier-Lombard
  • Maurice Simon
  • Marie Croisier
  • Vincent Cornec
  • Céline Matringe
  • Roger Pigny
  • Magalie Séïté
  • Habib Abdallah
  • Elodie Kamanda
  • Jean-Guy Fournier
  • Nelly Chappel
  • Juan Martin Garcia
  • Catherine Simula
  • Patrice Curtil
  • Charlotte Barbotin
  • Alain Sallet
  • Françoise Magdelaine
  • Yannick Le Priol
  • Anouk Pigny
  • Mamadou Diallo
  • Françoise Muller
  • Elyot Balmes
  • Marie Pradas
  • Brahim Laaji
  • Martine Galy
  • Denis Juget
  • Séverine Scrima
  • Michel Geoffroy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Bosland
Jean-Paul Bosland (27 élus) Ensemble pour gaillard 		880 59,82%
  • Jean-Paul Bosland
  • Isabelle Vincent
  • Antoine Blouin
  • Marie Croisier
  • Alain Boget
  • Odette Maitre
  • Stéphane Passaquay
  • Nadège Anchisi
  • Pierre Figuiere
  • Charlotte Barbotin
  • Yannick Le Priol
  • Béatrice Lombard
  • Jean-Guy Fournier
  • Françoise Muller
  • Maurice Simon
  • Elodie Kamanda
  • Vincent Cornec
  • Josiane Pierre
  • Patrice Curtil
  • Nelly Chappel
  • Jean-François Vuichard
  • Catherine Simula
  • Roger Pigny
  • Catherine Gavard-Rigat
  • Guy Patris
  • Anouk Pigny
  • Denis Juget
Marcelo Saint-Severin
Marcelo Saint-Severin (6 élus) Transversales 		591 40,17%
  • Marcelo Saint-Severin
  • Sabrina Aouad
  • Abdelhak Korichi
  • Muriel Mello
  • Joanny Deguin
  • Annie-Claude Spörri
Participation au scrutin Gaillard
Taux de participation 27,78%
Taux d'abstention 72,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 543

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Bosland
Jean-Paul Bosland (26 élus) Gaillard l'avenir ensemble 		1 428 55,15%
  • Jean-Paul Bosland
  • Nathalie Magnin
  • Antoine Blouin
  • Isabelle Vincent
  • Alain Boget
  • Odette Maitre
  • Stéphane Passaquay
  • Sandrine Varin
  • Pierre Figuiere
  • Jacqueline Hominal
  • Jean-François Vuichard
  • Nadège Anchisi
  • Jean-Louis Conus
  • Françoise Magdelaine
  • Maurice Simon
  • Françoise Muller
  • Abdelhak Korichi
  • Elodie Kamanda
  • Jean-Guy Fournier
  • Catherine Simula
  • Georges Richard
  • Anouk Pigny
  • Guy Patris
  • Christel Perroux
  • Mourad Khadhraoui
  • Annie Goudeaux
Christophe Piguet
Christophe Piguet (7 élus) Gaillard ma ville 		1 161 44,84%
  • Christophe Piguet
  • Catherine Gavard Rigat
  • Edgar Saint-Severin
  • Sonia Billard Fattah
  • Malek Benatia
  • Josiane Pierre
  • Vincent Cornec
Participation au scrutin Gaillard
Taux de participation 43,90%
Taux d'abstention 56,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,61%
Nombre de votants 2 686

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