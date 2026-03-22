Résultat municipale 2026 à Gaillon (27600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gaillon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gaillon, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gaillon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Odile HANTZ
Odile HANTZ (22 élus) GAILLON POUR VOUS 		1 156 52,55%
  • Odile HANTZ
  • Guy Richard MOUAKA
  • Karine HOUCHARD
  • Thierry PATEL
  • Jessica JEHAN
  • Mickael REVY
  • Chiraz MOALIC
  • Louis MENDY
  • Isabelle DELUCA
  • Grégory BERNARD
  • Marie CHARLES
  • Cyril COTTE
  • Patricia DE CARVALHO
  • Stephane LHERNAULT
  • Najet HADDOU
  • Alban CASSIOPE
  • Darifa BAKRI
  • Bernard FONTAINE
  • Liliane COQUET
  • Alain LEGRAS
  • Camille BEURIOT
  • Makan SISSOKO
Edouard VARIN
Edouard VARIN (7 élus) GAILLON MERITE MIEUX ! 		1 044 47,45%
  • Edouard VARIN
  • Corinne COTONNEC
  • Denis DUBOS
  • Chantal GUILLEMET
  • Thierry FOSCOLOS
  • Christine QUILLET
  • Jérémy CORDIER
David PIEDEFER
David PIEDEFER GAILLON 2026 		0 0,00%
Participation au scrutin Gaillon
Taux de participation 51,37%
Taux d'abstention 48,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 2 255

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Gaillon - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Odile HANTZ
Odile HANTZ (Ballotage) GAILLON POUR VOUS 		1 029 48,04%
Edouard VARIN
Edouard VARIN (Ballotage) GAILLON MERITE MIEUX ! 		701 32,73%
David PIEDEFER
David PIEDEFER (Ballotage) GAILLON 2026 		412 19,23%
Participation au scrutin Gaillon
Taux de participation 49,94%
Taux d'abstention 50,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 2 192

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