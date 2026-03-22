Résultat municipale 2026 à Gaillon (27600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gaillon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gaillon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gaillon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Odile HANTZ (22 élus) GAILLON POUR VOUS
|1 156
|52,55%
|
|Edouard VARIN (7 élus) GAILLON MERITE MIEUX !
|1 044
|47,45%
|
|David PIEDEFER GAILLON 2026
|0
|0,00%
|Participation au scrutin
|Gaillon
|Taux de participation
|51,37%
|Taux d'abstention
|48,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Nombre de votants
|2 255
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Gaillon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Odile HANTZ (Ballotage) GAILLON POUR VOUS
|1 029
|48,04%
|Edouard VARIN (Ballotage) GAILLON MERITE MIEUX !
|701
|32,73%
|David PIEDEFER (Ballotage) GAILLON 2026
|412
|19,23%
|Participation au scrutin
|Gaillon
|Taux de participation
|49,94%
|Taux d'abstention
|50,06%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Nombre de votants
|2 192
Election municipale 2026 à Gaillon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gaillon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gaillon.
L'actu des élections municipales 2026 à Gaillon
18:37 - Gaillon : retour sur les derniers scrutins en date
Les élections européennes 2024 à Gaillon avaient vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (40,15%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 13,44% des voix. Les élections législatives à Gaillon quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Patrice Pauper (Rassemblement National) en tête avec 40,82% au premier tour, devant Philippe Brun (Union de la gauche) avec 38,68%. Au second tour, c'est en revanche Philippe Brun (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 53,22% des suffrages exprimés. Le paysage politique de Gaillon a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune reflétait une zone de flou électoral, elle s'est positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.
15:57 - La liste Divers en tête à Gaillon lors de la dernière élection municipale
Les résultats des municipales précédentes à Gaillon se sont révélés particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour, Odile Hantz (Divers) a dominé les débats en recueillant 820 bulletins (49,48%). Dans la position du principal opposant, Antoine De Cosmi (Divers droite) a capté 34,21% des bulletins valides. David Piedefer (Divers) était à la troisième place, s'adjugeant 16,29% des bulletins. Un delta important. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Odile Hantz l'a finalement emporté avec 60,86% des voix, face à Antoine De Cosmi avec 27,73% des électeurs inscrits et David Piedefer avec 11,40% des bulletins. La différence initiale s'est confirmée et même accrue, débouchant sur un succès retentissant et sans équivoque. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. La candidate étiquetée Divers a sans doute bénéficié du transfert des voix des listes éliminées, récupérant 82 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Gaillon, cet équilibre pèsera irrémédiablement sur le résultat.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Gaillon pour le 2e tour ?
Le match a donc une suite ce dimanche, avec Edouard Varin, David Piedefer et Odile Hantz, comme le montrent les candidatures officielles au second tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Les 5 bureaux de vote de la commune de Gaillon sont ouverts jusqu'à 18 heures pour recevoir les habitants.
11:59 - Les premiers résultats de la municipale 2026 à Gaillon
Odile Hantz a terminé en tête du premier tour des élections municipales à Gaillon dimanche dernier, avec 48,04 % des votes. Dans son sillage, Edouard Varin (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 32,73 %. Un écart important a séparé les deux candidats. Comme il y a six ans, Odile Hantz est restée au sommet du classement, mais elle a vu son électorat s'éroder de 1 point. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, David Piedefer s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Gaillon, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 50,06 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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