Résultat de l'élection municipale 2026 à Gainneville : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gainneville

Le deuxième tour des élections municipales à Gainneville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Joséphine Landormi
Joséphine Landormi Divers
ENSEMBLE POUR GAINNEVILLE
  • Joséphine Landormi
  • Alain Lefebvre
  • Carole Jullien
  • Aurélien Duchemin
  • Françoise Rigau
  • Michel Benoist
  • Marie Cazeaubon
  • Thomas Lécossais
  • Charlène Le Loet
  • Geoffroy Descamps
  • Stéphanie Landure
  • Laurent Bodevin
  • Eveline Bredel
  • Paul Hébert
  • Olivia Garnero-Morena
  • Hubert Bénard
  • Patricia Harel
  • Georges Alexandre
  • Myriam Lebreton
  • Raymond Lucas
  • Fanny Lécossais
  • Anthony Legrand
  • Marine Recher
  • Antoine Donkervolke
Martial Galopin
Martial Galopin Divers
Poursuivons ensemble la dynamique de la commune
  • Martial Galopin
  • Catherine Plougonven
  • Serge Levillain
  • Edwige Fontaine
  • Sylvain Giraud
  • Stéphanie Molodtzoff
  • Benoît Langlois
  • Emilie Masset
  • Didier Levesques
  • Karine Lemoine
  • Stéphane Vaugeois
  • Evelyne Robillard
  • Alain Poupard
  • Séverine Le Cunff
  • Nicolas Pont
  • Sandy Lebourgeois
  • Eric Carpentier
  • Aline Aubourg
  • Laurent Tinel
  • Mélanie de Jesus Marques
  • Willy Chalumeau
  • Ingrid Autret
  • Pascal Deporte

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gainneville

Tête de listeListe Voix % des voix
Martial GALOPIN
Martial GALOPIN (Ballotage) Poursuivons ensemble la dynamique de la commune 		492 39,90%
Joséphine LANDORMI
Joséphine LANDORMI (Ballotage) ENSEMBLE POUR GAINNEVILLE 		447 36,25%
Lionel SCHLESSER
Lionel SCHLESSER (Ballotage) UN RENOUVEAU POUR GAINNEVILLE 		294 23,84%
Participation au scrutin Gainneville
Taux de participation 62,41%
Taux d'abstention 37,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 1 267

Source : ministère de l’Intérieur

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