Résultat de l'élection municipale 2026 à Gainneville : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gainneville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gainneville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gainneville.
L'actu des élections municipales 2026 à Gainneville
11:45 - Les résultats du premier tour des élections à Gainneville
A l'ouverture de l'élection municipale à Gainneville, malgré une abstention historiquement haute en France, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 37,59 %. Au terme de ce vote, c'est Martial Galopin qui est arrivé en tête en rassemblant 39,90 % des bulletins valides. Dans son sillage, Joséphine Landormi a pris la position de dauphine avec 36,25 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Martial Galopin a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a accusé une lourde baisse avec 14 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, avec 23,84 %, Lionel Schlesser a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gainneville
Le deuxième tour des élections municipales à Gainneville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Joséphine Landormi
Divers
ENSEMBLE POUR GAINNEVILLE
|
|
Martial Galopin
Divers
Poursuivons ensemble la dynamique de la commune
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gainneville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martial GALOPIN (Ballotage) Poursuivons ensemble la dynamique de la commune
|492
|39,90%
|Joséphine LANDORMI (Ballotage) ENSEMBLE POUR GAINNEVILLE
|447
|36,25%
|Lionel SCHLESSER (Ballotage) UN RENOUVEAU POUR GAINNEVILLE
|294
|23,84%
|Participation au scrutin
|Gainneville
|Taux de participation
|62,41%
|Taux d'abstention
|37,59%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,29%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,39%
|Nombre de votants
|1 267
Source : ministère de l’Intérieur
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