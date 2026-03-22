Résultat municipale 2026 à Gallardon (28320) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gallardon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gallardon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gallardon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves MARIE (21 élus) ENSEMBLE POUR GALLARDON
|611
|48,49%
|
|Mathias SONNIC (3 élus) ALLIANCE POUR GALLARDON INITIATIVE ET RENOUVEAU
|343
|27,22%
|
|Emmanuel MEYER (3 élus) GALLARDON EN ACTION
|306
|24,29%
|
|Participation au scrutin
|Gallardon
|Taux de participation
|49,94%
|Taux d'abstention
|50,06%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,24%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Nombre de votants
|1 288
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Gallardon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves MARIE (Ballotage) ENSEMBLE POUR GALLARDON
|561
|43,05%
|Mathias SONNIC (Ballotage) ALLIANCE POUR GALLARDON INITIATIVE ET RENOUVEAU
|382
|29,32%
|Emmanuel MEYER (Ballotage) GALLARDON EN ACTION
|360
|27,63%
|Participation au scrutin
|Gallardon
|Taux de participation
|52,46%
|Taux d'abstention
|47,54%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,29%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Nombre de votants
|1 353
Election municipale 2026 à Gallardon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gallardon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gallardon.
L'actu des élections municipales 2026 à Gallardon
18:37 - Gallardon : retour sur le dernier verdict politique en date
Emma Minot (Rassemblement National) avait enlevé le premier tour des élections législatives à Gallardon en juin 2024 avec 39,75%. Guillaume Kasbarian (Ensemble !) échouait à la deuxième place avec 29,16%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Guillaume Kasbarian (Majorité présidentielle), avec 54,85%. Pour le tour unique des européennes précédemment, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (36,27%). La physionomie politique de Gallardon a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme un secteur difficile à classer, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.
15:57 - Retour sur la triangulaire de l'élection de 2020 à Gallardon
Quel bilan peut-on tirer des résultats des précédentes élections municipales à Gallardon ? Au soir du premier scrutin à l'époque, Yves Marie (Divers droite) a fait la course en tête en obtenant 40,32% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Eric Tabarino (Divers droite) a obtenu 365 bulletins valides (36,79%). Jean-Luc Drouard (Divers) était à la troisième place, s'adjugeant 227 suffrages (22,88%). Le petit écart en tête du peloton instaurait un 2e tour indécis. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Yves Marie l'a finalement emporté avec 424 suffrages (42,02%), face à Eric Tabarino avec 36,37% des votants et Jean-Luc Drouard réunissant 21,60% des votes. L’incertitude s’est finalement dissipé au profit d’ une large victoire ne souffrant d’aucune contestation. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement profité du report de voix des listes de droite sorties au premier tour, engrangeant 24 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Qui sont les candidats à Gallardon pour le 2e tour des municipales ?
Sont officiellement qualifiés pour ce second tour ce dimanche : Emmanuel Meyer, Yves Marie et Mathias Sonnic, d'après les listes des candidats au deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. L'horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de Gallardon a été établi à 18 heures.
11:59 - Yves Marie, Mathias Sonnic et Emmanuel Meyer forment le trio de tête à Gallardon
Yves Marie (Divers droite) a remporté le premier tour des municipales 2026 à Gallardon dimanche dernier, avec 43,05 % des votes. Derrière, Mathias Sonnic (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 29,32 %. Un écart important séparait les deux candidats. Yves Marie a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, et il a amélioré aussi légèrement son score de 2,73 points. Du côté des autres candidats, avec 27,63 %, Emmanuel Meyer, étiqueté Divers droite, s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Gallardon, le vote a mobilisé 52,46 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
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