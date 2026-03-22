Résultat municipale 2026 à Gallardon (28320) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gallardon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gallardon, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gallardon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves MARIE
Yves MARIE (21 élus) ENSEMBLE POUR GALLARDON 		611 48,49%
  • Yves MARIE
  • Lydie BIDOLI
  • Bruno ALAMICHEL
  • Laurence CLAUDET
  • Bernard DELZANGLES
  • Charline MADELAINE
  • Mohamed HAI
  • Karine CHAVIGNY
  • Hicham GANDOULI
  • Noellie CHASTANET
  • Idir BOUAMOUD
  • Nathalie BIÉTRY
  • Stéphane DUPONT
  • Marion APPERT
  • Marc-André DURAND
  • Christine MAUFRAS
  • Jean-Michel CAVELAN
  • Catherine STEPHANT
  • Mathis GAUJARD
  • Sophie HAUCHARD
  • Riad MENASRI
Mathias SONNIC
Mathias SONNIC (3 élus) ALLIANCE POUR GALLARDON INITIATIVE ET RENOUVEAU 		343 27,22%
  • Mathias SONNIC
  • Bérénice BRÉGÈRE
  • Eric TABARINO
Emmanuel MEYER
Emmanuel MEYER (3 élus) GALLARDON EN ACTION 		306 24,29%
  • Emmanuel MEYER
  • Elodie COUESPEL
  • Vincent MARTIN
Participation au scrutin Gallardon
Taux de participation 49,94%
Taux d'abstention 50,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 1 288

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Gallardon - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves MARIE
Yves MARIE (Ballotage) ENSEMBLE POUR GALLARDON 		561 43,05%
Mathias SONNIC
Mathias SONNIC (Ballotage) ALLIANCE POUR GALLARDON INITIATIVE ET RENOUVEAU 		382 29,32%
Emmanuel MEYER
Emmanuel MEYER (Ballotage) GALLARDON EN ACTION 		360 27,63%
Participation au scrutin Gallardon
Taux de participation 52,46%
Taux d'abstention 47,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Nombre de votants 1 353

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