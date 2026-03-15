Résultat municipale 2026 à Galluis (78490) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Galluis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Galluis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Galluis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier ADAM
Xavier ADAM (12 élus) UNIS POUR GALLUIS 		397 57,20%
  • Xavier ADAM
  • Fanny CECILLE-HERRERAS
  • Jean-Louis MARTINELLI
  • Dominique MURIEL
  • Christian VALLÉE
  • Myriam CLERC
  • Nicolas PAVAGEAU
  • Marie CREMONESE
  • Patrick DALOUR
  • Karine MOTTAY
  • François-Xavier DORAY
  • Élodie MARIE
Annie LOBSTEIN
Annie LOBSTEIN (3 élus) NOTRE IDENTITE VOTRE AVENIR 		297 42,80%
  • Annie LOBSTEIN
  • Jean-Baptiste SUAUDEAU
  • Carol ALONSO
Participation au scrutin Galluis
Taux de participation 70,79%
Taux d'abstention 29,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 710

Source : ministère de l’Intérieur

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