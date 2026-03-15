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19:20 - Tendances démographiques et électorales à Galluis : ce qu'il faut savoir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Galluis comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 25,30% de cadres supérieurs pour 1 281 habitants, ce village possède une certaine vigueur économique. Ses 108 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans le village, 34% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 5,62% ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 24,68% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 29,78% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 817,09 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Finalement, à Galluis, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Galluis ? Le Rassemblement national n'avait pas concouru au moment de la dernière municipale à Galluis il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 16,51% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 33,71% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 11,45% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Galluis comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 25,44% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 30,45% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 34,75% lors du vote final.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Galluis ? Pour ces municipales 2026, l'affluence aux urnes à Galluis sera essentielle dans la conclusion du scrutin. Lors des municipales de 2020, la participation avait grimpé à 56,18 % à la fin du premier round, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays, représentant 541 votants alors que le rendez-vous se tenait dans un contexte de pandémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 788 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 79,44 % de participation. La mobilisation aux législatives, établie quant à elle à 53,06 % en 2022, a fortement évolué pour culminer à 76,10 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation atteignait 60,50 %. Zoomer sur ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine d'identifier Galluis comme une contrée civiquement engagée.

15:59 - Qui a remporté les élections en 2024 à Galluis ? La situation politique de Galluis a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une ville politiquement partagée. À l'occasion du match européen de juin 2024, les citoyens de Galluis avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 25,44% des bulletins. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Galluis plébiscitaient ensuite Aurore Bergé (Ensemble !) avec 35,13% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Aurore Bergé culminant à 50,88% des votes sur place.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Galluis ? Globalement, le paysage électoral fait de Galluis une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Galluis voyait en effet Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 33,55% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 16,51%. Le duel final se soldait finalement par un score de 66,29% pour Emmanuel Macron, contre 33,71% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Galluis plébiscitaient Aurore Bergé (Ensemble !) avec 30,53% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,39%.

12:58 - La commune a-t-elle augmenté les impôts à Galluis ? Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Galluis entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 8,05 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 17 560 €, bien en deçà des 212 650 € récoltés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Galluis atteint désormais près de 23,86 % en 2024 (contre 10,31 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Galluis a atteint environ 1 010 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 708 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Galluis À Galluis, les résultats des municipales précédentes ont été riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour de scrutin, Annie Gonthier a pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 348 bulletins (65,16%). En deuxième position, Emmanuel Lerouge a recueilli 34,83% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Annie Gonthier a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Galluis, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Pour renverser cette suprématie ce dimanche, le camp adverse devra récolter bien plus de bulletins, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.