Résultat municipale 2026 à Gamaches (80220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gamaches a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gamaches, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gamaches [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick GROSJEAN
Patrick GROSJEAN (15 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR GAMACHES 		614 58,14%
  • Patrick GROSJEAN
  • Isabelle GARDÉ
  • James TRICOT
  • Agnes RAFFRAY
  • Michel THOREL
  • Thérèse DESCROIX
  • Grégory DOUBLET
  • Lindsay CAPON
  • Eric PELLETIER
  • Christine CARPENTIER
  • Franck DUBLANCHER
  • Camille LENNE
  • Philippe LANGLET
  • Nicole LEFRANS
  • André DÉGARDIN
Pascal TETIER
Pascal TETIER (4 élus) Créer du lien, bâtir l'avenir 		442 41,86%
  • Pascal TETIER
  • Carole CHETTAB
  • Patrice DUHAMEL
  • Nathalie DESTOOP
Participation au scrutin Gamaches
Taux de participation 67,66%
Taux d'abstention 32,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,95%
Nombre de votants 1 140

Source : ministère de l’Intérieur

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