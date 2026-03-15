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19:20 - Élections municipales à Gamaches : un éclairage démographique Comment la population de Gamaches peut-elle peser sur le résultat des élections municipales ? Avec 27% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 17,32%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. De plus, le taux de ménages propriétaires (55,73%) met en relief l'importance des questions d'habitat et d'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 316 euros par an peut être symptomatique de difficultés économiques locales. Le nombre de familles monoparentales (16,83%) met en lumière des besoins de suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (8,47%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Gamaches mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,11% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Gamaches ? Le parti nationaliste n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Gamaches il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 39,35% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 64,17% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 31,92% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le mouvement lepéniste sécurisait 48,10% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 51,16% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 51,85% pour le mouvement lepéniste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 57,08% lors du vote final, et un siège remporté par Matthias Renault.

16:58 - Gamaches classée parmi les villes mobilisées avant les municipales La participation s'élevait à 56,42 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Gamaches, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale, beaucoup d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause du Covid-19. Avec les présidentielles, les municipales restent en effet le scrutin où les Français votent le plus souvent. Le choix du locataire de l'Elysée avait ainsi largement mobilisé, avec 75,28 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 24,72 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 50,62 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 64,39 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 51,78 % des inscrits. Cette photographie des urnes depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste du pays. En marge de ces élections municipales 2026, la valeur de la participation jouera en tout cas sur les résultats de Gamaches.

15:59 - Comment Gamaches a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Gamaches, les choix s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,16%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Matthias Renault (Rassemblement National) en tête avec 51,85% au premier tour, devant Emmanuel Maquet (Les Républicains) avec 23,79%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Matthias Renault culminant à 57,08% des suffrages exprimés sur place. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi révélé que Gamaches s'affirmait alors toujours comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Quels furent les résultats locaux de Gamaches il y a 4 ans ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Gamaches comme un sol très favorable aux idées nationalistes. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Gamaches plaçaient Marine Le Pen en tête avec 39,35% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 20,99%. Le duel final se soldait finalement par un score de 64,17% pour Marine Le Pen, contre 35,83% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Gamaches accordaient leurs suffrages à Nicolas Lottin (RN) avec 31,92% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Emmanuel Maquet (Les Républicains) en première position avec 51,90% des suffrages.

12:58 - Les contribuables de Gamaches se prononceront-ils sur la question fiscale ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Gamaches, la taxe d'habitation a affiché un taux à 23,12 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 77 900 euros environ. Un produit qui est loin des 425 200 € perçus en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette diminution significative de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Gamaches est passé à un peu moins de 54,28 % en 2024 (contre 28,74 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Gamaches s'est chiffrée à environ 882 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 706 € quatre ans auparavant.

11:59 - Jean-Paul Mongne vainqueur des dernières élections à Gamaches Quelle avait été l'issue du dernier scrutin municipal à Gamaches ? À l'issue du premier passage aux urnes, Jean-Paul Mongne a dominé les débats en obtenant 597 bulletins (65,24%). Juste derrière, Guislaine Sire a capté 318 suffrages en sa faveur (34,75%). Cette victoire au premier tour de Jean-Paul Mongne a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette élection de 2026 à Gamaches, ce décor offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire retentissante, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.