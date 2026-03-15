Résultat municipale 2026 à Gambais (78950) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gambais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gambais, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gambais [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Raphaël NIVOIT
Raphaël NIVOIT (20 élus) Ensemble, plus loin pour Gambais 		898 72,07%
  • Raphaël NIVOIT
  • Elodie BIOU
  • Gérard FEYS
  • Isabelle DUMAS
  • Bertrand NEVEUX
  • Magali BRILHAC
  • Christophe COURTOIS
  • Camille FERREIRA FENNINGER
  • William GUIGNARD
  • Élisabeth LE LAY
  • Grégoire GUILLON
  • Sandrine DUHAMEL
  • Jérôme DUCHEMIN
  • Pauline GRANGE
  • Bruno VEILLE
  • Christelle MASSA
  • Stéphane VOGEL
  • Lise LEFEVRE
  • Laurent DACULSI
  • Anne-Sophie HAMEL
Jean-Marc HOUSSIAUX
Jean-Marc HOUSSIAUX (3 élus) GAMBAIS AUTREMENT 		348 27,93%
  • Jean-Marc HOUSSIAUX
  • Armelle BADONE-VENTURO
  • Laurent VEILLÉ
Participation au scrutin Gambais
Taux de participation 61,43%
Taux d'abstention 38,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 1 279

Source : ministère de l’Intérieur

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