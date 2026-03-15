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19:20 - Gambais : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Gambais comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 38,37% de cadres pour 2 513 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Ses 266 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 785 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (84,66%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 31,07% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,05%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3 933 €/mois. À Gambais, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Avant les municipales, la percée du Rassemblement national à Gambais Le Rassemblement national n'avait pas concouru au moment de la dernière élection municipale à Gambais il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 16,44% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 32,82% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 17,46% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national validait 34,53% des voix dans la commune. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 28,06% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 31,19% pour le Rassemblement national. Il finira en tête avec 52,00% le dimanche suivant, actant la victoire pour Dieynaba Diop.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Gambais au crible À l'occasion de cette élection municipale, le degré d'abstention pèsera fortement sur les résultats de Gambais. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des élections municipales avait été marqué par une abstention de 56,96 %, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 43,04 %), en pleine épidémie à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 19,96 % des citoyens inscrits. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 46,35 % en 2022 à seulement 25,06 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 39,41 % (contre 48,51 % en France). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Qui a gagné les votes en 2024 à Gambais ? Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Laurent Morin (Rassemblement National) en tête du peloton avec 31,19% au premier tour, devant Bruno Millienne (Ensemble !) avec 31,06%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Laurent Morin culminant à 52,00% des votes dans la commune. Pour le tour unique des européennes en amont, les choix s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,06%). L'orientation des électeurs de Gambais a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Qui a gagné les élections il y a 4 ans à Gambais ? La physionomie politique de Gambais dessine un territoire fidèle au centre-droit libéral. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Gambais plaçait en effet Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 34,71% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 16,44%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 67,18% pour Emmanuel Macron, contre 32,82% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Gambais accordaient leurs suffrages à Bruno Millienne (Ensemble !) avec 26,77% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Bruno Millienne virant de nouveau en tête avec 65,47% des voix.

12:58 - Gambais : les impôts s'invitent dans la campagne Du côté de la fiscalité locale de Gambais, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 1 147 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 828 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 21,97 % en 2024 (contre environ 10,39 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 103 600 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 498 010 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 7,84 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - L'écart important qui a marqué les résultats des municipales de 2020 à Gambais À Gambais, les résultats du scrutin municipal de 2020 ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour, Raphaël Nivoit a coiffé ses concurrents au poteau en obtenant 63,08% des soutiens. Juste derrière, Nadine Villevalois a capté 36,91% des votes. Ce succès d'emblée a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Gambais, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour ébranler cette domination ce dimanche, le camp minoritaire devra accomplir un effort colossal, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.