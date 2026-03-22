Résultat de l'élection municipale 2026 à Gap : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gap

Le deuxième tour des élections municipales à Gap a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Roger Didier
Roger Didier Liste divers droite
GAP Demain en confiance
  • Roger Didier
  • Rolande Lesbros
  • Olivier Pauchon
  • Delphine Rolland
  • Jérôme Mazet
  • Catherine Asso
  • Jean-Pierre Martin
  • Céline Zarb
  • Jean-Louis Brochier
  • Solène Forest
  • Vincenzino Medili
  • Zoubida Eyraud-Yaagoub
  • Claude Boutron
  • Ginette Mostachi
  • Pierre Philip
  • Mélissa Foulque
  • Joël Reynier
  • Françoise Bernerd
  • Alexandre Mougin
  • Nina Amar Cal
  • Dorian Deininger
  • Johanna Clerc
  • Richard Gaziguian
  • Isabelle Cambos
  • Gil Silvestri
  • Chiara Genty
  • Bruno Patron
  • Elodie Brutinel Lardier
  • Alain Blanc
  • Valérie Pauchon-Biancolino
  • Georges Munoz
  • Christiane Bar
  • Eric Montoya
  • Maryse Blando
  • Fabien Valero
  • Paskale Rougon
  • Cédryc Auguste
  • Françoise Dusserre
  • Patrick Aimaretti
  • Martine Bouchardy
  • Jean-Pierre Theron
  • Maryvonne Grenier
  • Roman Abrate
Elie Cordier
Elie Cordier Liste d'union à gauche
Agir ensemble pour Gap
  • Elie Cordier
  • Charlotte Kuentz
  • Jean-Pierre Briard
  • Claudie Boyer
  • Jean-Jacques Rostan
  • Sophie Delfino
  • Axel Berriaux
  • Savine Junot
  • Gérard Jean
  • Aurélie Allemand
  • Serge Isnard
  • Mylène Armando
  • Thierry Reslinger
  • Sylvie Servel
  • Éric Garcin
  • Marie-José Allemand
  • Vincent Sindirian
  • Loup-Maëlle Besançon
  • Romuald Gainville
  • Laura Barbé
  • Bernard Liothin
  • Lisa Gardiol
  • Jean-Didier Girard
  • Maëva Pipard
  • Thierry Labat
  • Joëlle Millaire
  • Pierre Martin
  • Marie-Pierre Escalle
  • Jean-Michel Lang
  • Monica de Bastos
  • Benoît Caille
  • Clotilde Sagot
  • Christian Taix
  • Catherine Dufour
  • Alain Vanderweyen
  • Anéïla Lefort
  • Jean-Pierre Rougny
  • Muriel Poletti
  • Claude Denais
  • Fatiha Sabeur
  • Fabien Barthelemy
  • Sandrine Bricout
  • Serge Lacroix
  • Brigitte Llopis
  • Gilles Chablin
Raphaël Leroux
Raphaël Leroux Liste du Rassemblement National
L'AVENIR GAPENCAIS
  • Raphaël Leroux
  • Jennifer Wild
  • Joël Courtial
  • Déborah Laroche
  • Raynald Poulain
  • Virginie Deroubaix
  • Damien Lerussi
  • Valérie de Flesselle
  • Michel Mantez
  • Leeliya Honstettre
  • Jean-Charles Galia
  • Elodie Reynard
  • Jean Bernard
  • Claire Moreno
  • Yannick Magnier
  • Anne-Marie Latmiral
  • Gérald Sainseaux
  • Nathalie Renard
  • Simon Goolen
  • Catherine Poulain
  • Maxime Piguet
  • Christelle Anslinger
  • Eric Deflesselle
  • Tamara Elecheva
  • Stéphane Boyer
  • Laurette Levasseur
  • Romain Resplendino
  • Alexandra Resplendino
  • Martin Pons
  • Marie-Line Eyraud
  • Pasquale Paoli
  • Gisèle Guillaume
  • Florent Martin
  • Martine Dumery
  • Rémi Resplendino
  • Annie Simko
  • Romuald Poulain
  • Isabelle Mathieu
  • Jean-François Daval
  • Lucie Kurzawa
  • Anthony Le Mercier
  • Betty Chuin
  • Jean-Michel Charles

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gap

Tête de listeListe Voix % des voix
Roger DIDIER
Roger DIDIER (Ballotage) GAP Demain en confiance 		7 114 40,58%
Elie CORDIER
Elie CORDIER (Ballotage) Union pour Gap 		4 717 26,91%
Charlotte KUENTZ
Charlotte KUENTZ (Ballotage) APG2026 		3 274 18,68%
Raphaël LEROUX
Raphaël LEROUX (Ballotage) L'AVENIR GAPENCAIS 		1 917 10,94%
Jacques PATRON
Jacques PATRON GAP EN COMMUN 		508 2,90%
Participation au scrutin Gap
Taux de participation 58,68%
Taux d'abstention 41,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 17 825

Source : ministère de l’Intérieur

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