Résultat de l'élection municipale 2026 à Gap : les résultats du 2e tour
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Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gap [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gap sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gap.
L'actu des élections municipales 2026 à Gap
11:50 - Roger Didier largement en tête de l'élection la semaine dernière
Dimanche dernier à Gap, le scrutin s'est soldé par une participation de 58,68 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Pour ce premier tour, c'est Roger Didier (Divers droite) qui s'est placé en première position en s'adjugeant 40,58 % des suffrages exprimés. À sa suite, Elie Cordier (Union de la gauche) s'est classé deuxième avec 26,91 %. La confrontation a abouti à un ascendant très fort du leader. Comme il y a six ans, Roger Didier est resté au sommet du classement, mais il a accusé une lourde baisse avec 13 points perdus depuis la dernière élection. Pour compléter ce tableau, avec 18,68 %, Charlotte Kuentz, étiquetée Divers gauche, s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Raphaël Leroux, avec la nuance Rassemblement National, a récolté 10,94 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gap
Le deuxième tour des élections municipales à Gap a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Roger Didier
Liste divers droite
GAP Demain en confiance
|
|
Elie Cordier
Liste d'union à gauche
Agir ensemble pour Gap
|
|
Raphaël Leroux
Liste du Rassemblement National
L'AVENIR GAPENCAIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gap
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roger DIDIER (Ballotage) GAP Demain en confiance
|7 114
|40,58%
|Elie CORDIER (Ballotage) Union pour Gap
|4 717
|26,91%
|Charlotte KUENTZ (Ballotage) APG2026
|3 274
|18,68%
|Raphaël LEROUX (Ballotage) L'AVENIR GAPENCAIS
|1 917
|10,94%
|Jacques PATRON GAP EN COMMUN
|508
|2,90%
|Participation au scrutin
|Gap
|Taux de participation
|58,68%
|Taux d'abstention
|41,32%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,72%
|Nombre de votants
|17 825
Source : ministère de l’Intérieur
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