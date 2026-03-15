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19:16 - Tendances démographiques et électorales à Garat : ce qu'il faut savoir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Garat, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 2 111 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 135 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 170 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (87,39%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 36,54% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 41,91% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 14,53 euros, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. Finalement, Garat incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Où en est le RN à Garat aux municipales ? Le parti nationaliste n'avait pas concouru au moment de la dernière municipale à Garat il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 23,61% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 46,32% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 19,41% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à Garat comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 34,48% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 38,72% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 41,58% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à René Pilato.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Garat ? Le nombre de bulletins dans les urnes de Garat constituera, à la fin de la journée, un enjeu majeur pour ces municipales. En 2020, la participation avait culminé à 42,41 % à la fin du premier round, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux alors que la pandémie du coronavirus avait maintenu chez eux bon nombre d'électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 1 365 habitants qui ont voté au premier tour, soit 84,73 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 57,43 % des électeurs (soit environ 947 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 74,83 %, bien au-delà des 55,85 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Comment a voté Garat en 2024 ? Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Garat avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (34,48%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 16,33% des suffrages. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Garat accordaient leurs suffrages à Marion Latus (Rassemblement National) avec 38,72% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marion Latus culminant à 41,58% des suffrages exprimés dans la commune. La préférence des électeurs de Garat a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Garat : des résultats éminemment parlants lors des scrutins il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Garat portaient leur choix sur Thomas Mesnier (Ensemble !) avec 33,52% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Thomas Mesnier virant de nouveau en tête avec 61,07% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Garat qui s'était déroulée en amont plaçait Emmanuel Macron devant avec 29,54% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 23,61%. Le second tour entérinait ensuite cette introduction en offrant 53,68% pour Emmanuel Macron, contre 46,32% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Garat comme une place forte du courant central.

12:58 - Élections municipales : les impôts pèseront-ils à Garat ? En matière d'impôts locaux à Garat, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 947 € en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 639 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 46,98 % en 2024 (contre 22,76 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 14 130 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 263 900 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 8,94 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - Les résultats de la liste "Garat Objectif Bien Vivre" à l'élection de 2020 à Garat Les résultats des dernières municipales à Garat ont livré un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Hervé Ramat a fait la course en tête en recueillant 382 voix (59,68%). Sur la seconde marche, Emilie Richez a recueilli 258 bulletins valides (40,31%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Garat, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Afin de remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, les forces d'opposition devront démultiplier le score obtenu, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.