Résultat municipale 2026 à Garat (16410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Garat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Garat, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Garat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent DUGUE
Laurent DUGUE (15 élus) AGIR POUR GARAT 		569 57,42%
  • Laurent DUGUE
  • Isabelle RIVET
  • Thierry ROUGIER
  • Cathy MAURICIO
  • Joël CASTEX
  • Marjorie CHAUVET
  • Yvon PRIMAULT
  • Isabelle PARNEIX
  • Jean-Marcel JAMMET
  • Sylvie TUYERAS
  • Quentin MICHAUD
  • Valérie WITTMER
  • Bruno Hervé BOURON
  • Nadine AUDOUIN
  • Sebastien REJASSE
Hervé RAMAT
Hervé RAMAT (4 élus) GARAT ENSEMBLE ET AUTREMENT 		422 42,58%
  • Hervé RAMAT
  • Guylene ALLARD
  • Arnaud PASCON
  • Erika RIFFAUD
Participation au scrutin Garat
Taux de participation 61,23%
Taux d'abstention 38,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 1 039

Source : ministère de l’Intérieur

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