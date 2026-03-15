Résultat de l'élection municipale 2026 à Garches : les infos en direct

Programme de Yves Menel à Garches (Unis pour Garches)

Engagements de Garches

Le programme de Unis Pour Garches se concentre sur des engagements forts sans augmentation d’impôts. Parmi ces engagements, on trouve une police municipale renforcée et une attention particulière portée aux logements sociaux. L'équipe vise également à moderniser les services municipaux pour améliorer la qualité de vie des citoyens.

Amélioration de la vie locale

Le projet inclut des initiatives pour renforcer le lien social et la démocratie locale à Garches. Cela passe par une concertation réelle avant toute décision et la diffusion des conseils municipaux. L'objectif est de garantir une ville où chaque citoyen se sent écouté et respecté.

Développement durable

Unis Pour Garches met l'accent sur la transition environnementale pour une ville durable et responsable. Cela inclut des projets d'embellissement et de végétalisation tout en préservant l'esprit village. Le domaine des Quatre Vents sera rénové pour devenir un pôle sport-culture-loisirs, favorisant ainsi une meilleure qualité de vie.

Équipe unie et expérimentée

La liste de Unis Pour Garches est composée de 33 femmes et hommes d’expérience, issus de tous les quartiers. Cette équipe, de sensibilité divers droite, se concentre sur l'intérêt général et l'amélioration du quotidien des Garchois. Ensemble, ils s'engagent à agir avec méthode, sérieux et responsabilité pour l'avenir de la ville.