Résultat de l'élection municipale 2026 à Garches : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Garches [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Garches sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Garches.
L'actu des élections municipales 2026 à Garches
13:10 - Une majorité Les Républicains issue des résultats des élections municipales de 2020 à Garches
Se pencher sur les scores de la dernière élection municipale à Garches peut se révéler intéressant. Dès le premier tour de scrutin, Jeanne Becart (Les Républicains) a viré en tête en totalisant 3 189 soutiens (59,57%). Sur la seconde marche, Yves Menel (Divers droite) a recueilli 27,29% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Françoise Guyot (Union de la gauche), obtenant 703 voix (13,13%). Cette victoire écrasante de la candidate Les Républicains a rendu tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Garches, ce décor pèsera irrémédiablement. Cette victoire sans appel met les forces d'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Garches
Dans le cadre des municipales de 2026, les votants de Garches sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin représente un temps fort de la vie démocratique locale. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? Plus bas dans la page vous pourrez voir la liste des candidats à Garches. Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote de Garches. Pour recevoir les résultats des élections municipales à Garches dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Garches
|Tête de listeListe
|
Agnès Dumont
Liste divers droite
Retrouvons Garches !
|
|
Jeanne Bécart
Liste des Républicains
Garches c'est vous !
|
|
Yves Menel
Liste divers droite
Unis pour Garches
|
|
Isabelle Le Madec
Liste divers gauche
Garches autrement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jeanne Becart (27 élus) Garches, c'est vous
|3 189
|59,57%
|
|Yves Menel (4 élus) Utile pour garches
|1 461
|27,29%
|
|Françoise Guyot (2 élus) Garches autrement
|703
|13,13%
|
|Participation au scrutin
|Garches
|Taux de participation
|41,90%
|Taux d'abstention
|58,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 474
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Gautier (31 élus) "pour garches"
|5 228
|82,35%
|
|Françoise Guyot (2 élus) Garches autrement - mieux vivre ensemble
|1 120
|17,64%
|
|Participation au scrutin
|Garches
|Taux de participation
|52,08%
|Taux d'abstention
|47,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,55%
|Nombre de votants
|6 721
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