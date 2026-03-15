Résultat de l'élection municipale 2026 à Garches : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Garches

Tête de listeListe
Agnès Dumont
Agnès Dumont Liste divers droite
Retrouvons Garches !
  • Agnès Dumont
  • Geoffroy Le Bigot
  • Paule Lacroix
  • Nicolas Des Courtils
  • Murielle Delbec
  • Sébastien Taupiac
  • Danielle Ivars
  • Thierry Le Fur
  • Julie Anne Toublan
  • Patrick Metzen
  • Pauline Marcotte
  • Jean-Noël Renard
  • Kalissa Camille Mabrouki
  • Bernard Renon
  • Solange Arnoux
  • Augustin Richard
  • Valérie Muran
  • Emmanuel Sander
  • Muriel Alhau
  • Bruno Ducros
  • Madeleine Lafeuillade
  • Emmanuel Scano
  • Frédérique Mazeran
  • François Roux
  • Alix Le Bout
  • Christophe Bernard-Bruls
  • Odette Delfieux
  • Marc Tristan
  • Patricia Piedallu
  • Alain Ramolet
  • Françoise Taillefer
  • Xavier Alain Rousseaux
  • Simone Michel
  • Marc-Antoine Dumont
  • Marguerite Dumont
Jeanne Bécart
Jeanne Bécart Liste des Républicains
Garches c'est vous !
  • Jeanne Bécart
  • Quentin Lefebvre
  • Béatrice Bodin
  • Grégoire Verspieren
  • Pascale Bladier-Chassaigne
  • Thierry Mari
  • Cécile Pony-Vigier
  • Bruno Guerra
  • Charlotte Denizeau-Lahaye
  • Vincent Girard
  • Charlotte Baquet
  • Térence Perrod
  • Sophie Rechsteiner
  • Philippe Monneret
  • Catherine Oliva
  • Julien Grossiord
  • Sylvie Thomas-Durier
  • Côme Maury--Castagne
  • Emmanuelle Ferla
  • Bruno Bauvin
  • Jennifer Bouaziz
  • Laurent Beauvais
  • Danielle Maillard
  • Géraud Manhès
  • Emilie Briand
  • Paul Rabisse
  • Florence Piner
  • Rémy Péronne
  • Marion Avot-Rollin
  • Jihad El Ahmar
  • Catherine Durand Mugnier
  • Romain Coyard
  • Marie-Hélène Bianchi
Yves Menel
Yves Menel Liste divers droite
Unis pour Garches
  • Yves Menel
  • Isabelle Herbreteau
  • Yann Burstein
  • Sylvie Bosset
  • Jérôme Ryckewaert
  • Laurence Dermagne
  • Jean-Bernard Falcot
  • Solène Allanic
  • Julien Guegan
  • Sophie Perlant
  • Christian Bordet
  • Aurélie Autran
  • Benjamin Démogé
  • Marine Peron
  • Olivier Vasset
  • Nicole Ploujoux
  • Stéphane Genette
  • Valérie Colomb
  • Benoît Bas
  • Muriel Dehay
  • Bruno Duhaze
  • Sylvie Die
  • Benoît Rey
  • Cassandre Durand-Daviau
  • Tristan Derieux
  • Caroline Moreaux-Massari
  • Sébastien Blondeau
  • Léa Jean-Noël
  • Daniel Pinto
  • Annie Lecaille
  • Paolo Giudice
  • Catherine Bastard de Crisnay
  • Bertrand Oliviero
Isabelle Le Madec
Isabelle Le Madec Liste divers gauche
Garches autrement
  • Isabelle Le Madec
  • Marc Ulrich
  • Sophie Ledru
  • Mathieu Monget
  • Sylvie Ledoux
  • Laurent Maupas
  • Annie Martin
  • Nicolas d'Avout
  • Nathalie Gérard
  • Pascal Joseph
  • Camilie Fatal
  • Gilbert Josse
  • Catherine Dhaille
  • Philippe Herzog
  • Françoise Guyot
  • Jean-Michel Guilhaumon
  • Isabelle Bernard-Tertrais
  • Jean-Marc Mignon
  • Martine Launet
  • Jean-Claude Mollet
  • Anaïs Paris
  • Philippe Moussier
  • Pascale Boeuf
  • Philippe Stucki
  • Aude Fourlon
  • Frédéric Dubois
  • Valérie Cohen Van Herpen
  • Bernard Pria
  • Isabelle Descombes
  • Robert Boeuf
  • Anne Stucki
  • Raoul Lévêque
  • Patricia Baye
  • Philippe Lassalle
  • Marina Karmochkine

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jeanne Becart
Jeanne Becart (27 élus) Garches, c'est vous 		3 189 59,57%
  • Jeanne Becart
  • Grégoire Verspieren
  • Béatrice Bodin
  • Bertrand Oliviero
  • Charlotte Baquet
  • Thierry Mari
  • Nathalie Boinet
  • Julien Magitteri
  • Aurélie Dressayre
  • Thierry Koch-Chevalier
  • Cécile Pony-Vigier
  • Benoît Bas
  • Charlotte Denizeau-Lahaye
  • Allain Maire
  • Sophie Rechsteiner
  • Norbert Buil
  • Agnès Dumont
  • Marc Launay
  • Patricia Savin
  • Pierre-Louis Brière
  • Caroline Facy-Luirard
  • Bruno Guerra
  • Solène Allanic
  • Grégory Debauve
  • Sylvie Thomas-Durier
  • Benoit Cuignet
  • Nathalie Louvel
Yves Menel
Yves Menel (4 élus) Utile pour garches 		1 461 27,29%
  • Yves Menel
  • Natalia Abella
  • Yann Lefeuvre
  • Sylvie Bosset
Françoise Guyot
Françoise Guyot (2 élus) Garches autrement 		703 13,13%
  • Françoise Guyot
  • Philippe Herzog
Participation au scrutin Garches
Taux de participation 41,90%
Taux d'abstention 58,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 474

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Gautier
Jacques Gautier (31 élus) "pour garches" 		5 228 82,35%
  • Jacques Gautier
  • Jeanne Becart
  • Yves Menel
  • Béatrice Bodin
  • Bertrand Oliviero
  • Sylvie Bosset
  • Norbert Buil
  • Anne-Laure Coirier
  • Yves Moreaux
  • Nathalie Boinet
  • Thierry Koch-Chevalier
  • Françoise Martin
  • Jean-Claude Reydel
  • Sylvie Chantemargue
  • Jean-Jacques Boulanger
  • Frédérique Mealet
  • Timothée Belanger
  • Sophie Rechsteiner
  • Benoît Bas
  • Annick Degardin
  • François Trignan
  • Agnès Dumont
  • Patrick Schwartz
  • Charlotte Denizeau
  • Bernard Luciani
  • Cécile Vigier
  • Thierry Mari
  • Laurence Dermagne
  • Julien Magitteri
  • Laurence Lanoy
  • Jean-Emmanuel Mitry
Françoise Guyot
Françoise Guyot (2 élus) Garches autrement - mieux vivre ensemble 		1 120 17,64%
  • Françoise Guyot
  • Philippe Herzog
Participation au scrutin Garches
Taux de participation 52,08%
Taux d'abstention 47,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,55%
Nombre de votants 6 721

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