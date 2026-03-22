Résultat de l'élection municipale 2026 à Garches : les résultats du 2e tour

Programme de Yves Menel à Garches (Unis pour Garches)

Engagements pour Garches

Le programme de Unis Pour Garches se concentre sur des engagements forts sans augmentation d’impôts. Les priorités incluent la sécurité, avec un renforcement de la police municipale, ainsi que des initiatives pour améliorer l'accès aux soins et la modernisation des services. L'équipe vise à répondre aux besoins des aînés, des jeunes et des commerçants tout en préservant l'esprit village de Garches.

Renforcement de la démocratie

Un des objectifs majeurs de la liste est de garantir une démocratie locale vivante et transparente. Cela passe par la diffusion des conseils municipaux et une réelle concertation avant toute décision importante. L'équipe s'engage également à réaliser des études d'impact sur tous les projets pour assurer une prise de décision éclairée.

Développement durable

Le développement de Garches inclut des initiatives pour une transition environnementale responsable. Cela comprend la rénovation du Domaine des Quatre Vents pour en faire un pôle sport-culture-loisirs et l'embellissement de la ville avec une végétalisation réfléchie. L'objectif est de créer un cadre de vie agréable tout en respectant l'environnement.

Équipe unie et expérimentée

La liste Unis Pour Garches est composée de 33 femmes et hommes d'expérience, issus de divers quartiers de la ville. Leur sensibilité politique est orientée vers la droite, mais leur objectif commun est de servir l'intérêt général. Ensemble, ils souhaitent redonner un souffle à la ville et renforcer le lien avec les citoyens.