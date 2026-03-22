Résultat de l'élection municipale 2026 à Garches : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Garches [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Garches sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Garches.
L'actu des élections municipales 2026 à Garches
11:52 - Que retenir des premiers résultats de la municipale 2026 à Garches ?
Jeanne Bécart (Les Républicains) a terminé en tête du premier tour des élections municipales à Garches dimanche dernier, avec 43,13 % des voix. À sa suite, Yves Menel (Divers droite) s'est classé deuxième avec 31,02 %. La différence, de plus de 10 points, a signé un ascendant très fort. Par ailleurs, avec 16,31 %, Isabelle Le Madec, étiquetée Divers gauche, a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Agnès Dumont, portant la nuance Divers droite, a récolté 9,54 % des suffrages, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner. À noter que pour ce premier tour à Garches, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 42,41 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Garches
Le deuxième tour des élections municipales à Garches a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jeanne Bécart
Liste des Républicains
Garches c'est vous !
|
|
Yves Menel
Liste divers droite
Unis pour Garches
|
|
Isabelle Le Madec
Liste divers gauche
Garches autrement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Garches
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jeanne BÉCART (Ballotage) Garches c'est vous !
|3 184
|43,13%
|Yves MENEL (Ballotage) Unis pour Garches
|2 290
|31,02%
|Isabelle LE MADEC (Ballotage) Garches autrement
|1 204
|16,31%
|Agnès DUMONT Retrouvons Garches !
|704
|9,54%
|Participation au scrutin
|Garches
|Taux de participation
|57,59%
|Taux d'abstention
|42,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 519
Source : ministère de l’Intérieur
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