Résultat de l'élection municipale 2026 à Garches : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Garches

Le deuxième tour des élections municipales à Garches a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jeanne Bécart
Jeanne Bécart Liste des Républicains
Garches c'est vous !
  • Jeanne Bécart
  • Quentin Lefebvre
  • Béatrice Bodin
  • Grégoire Verspieren
  • Pascale Bladier-Chassaigne
  • Thierry Mari
  • Cécile Pony-Vigier
  • Bruno Guerra
  • Charlotte Denizeau-Lahaye
  • Vincent Girard
  • Charlotte Baquet
  • Térence Perrod
  • Sophie Rechsteiner
  • Philippe Monneret
  • Catherine Oliva
  • Julien Grossiord
  • Sylvie Thomas-Durier
  • Côme Maury--Castagne
  • Emmanuelle Ferla
  • Bruno Bauvin
  • Jennifer Bouaziz
  • Laurent Beauvais
  • Danielle Maillard
  • Géraud Manhès
  • Emilie Briand
  • Paul Rabisse
  • Florence Piner
  • Rémy Péronne
  • Marion Avot-Rollin
  • Jihad El Ahmar
  • Catherine Durand Mugnier
  • Romain Coyard
  • Marie-Hélène Bianchi
Yves Menel
Yves Menel Liste divers droite
Unis pour Garches
  • Yves Menel
  • Isabelle Herbreteau
  • Yann Burstein
  • Sylvie Bosset
  • Jérôme Ryckewaert
  • Laurence Dermagne
  • Jean-Bernard Falcot
  • Solène Allanic
  • Julien Guegan
  • Sophie Perlant
  • Christian Bordet
  • Aurélie Autran
  • Benjamin Démogé
  • Marine Peron
  • Olivier Vasset
  • Nicole Ploujoux
  • Stéphane Genette
  • Valérie Colomb
  • Benoît Bas
  • Muriel Dehay
  • Bruno Duhaze
  • Sylvie Die
  • Benoît Rey
  • Cassandre Durand-Daviau
  • Tristan Derieux
  • Caroline Moreaux-Massari
  • Sébastien Blondeau
  • Léa Jean-Noël
  • Daniel Pinto
  • Annie Lecaille
  • Paolo Giudice
  • Catherine Bastard de Crisnay
  • Bertrand Oliviero
Isabelle Le Madec
Isabelle Le Madec Liste divers gauche
Garches autrement
  • Isabelle Le Madec
  • Marc Ulrich
  • Sophie Ledru
  • Mathieu Monget
  • Sylvie Ledoux
  • Laurent Maupas
  • Annie Martin
  • Nicolas d'Avout
  • Nathalie Gérard
  • Pascal Joseph
  • Camilie Fatal
  • Gilbert Josse
  • Catherine Dhaille
  • Philippe Herzog
  • Françoise Guyot
  • Jean-Michel Guilhaumon
  • Isabelle Bernard-Tertrais
  • Jean-Marc Mignon
  • Martine Launet
  • Jean-Claude Mollet
  • Anaïs Paris
  • Philippe Moussier
  • Pascale Boeuf
  • Philippe Stucki
  • Aude Fourlon
  • Frédéric Dubois
  • Valérie Cohen Van Herpen
  • Bernard Pria
  • Isabelle Descombes
  • Robert Boeuf
  • Anne Stucki
  • Raoul Lévêque
  • Patricia Baye
  • Philippe Lassalle
  • Marina Karmochkine

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Garches

Tête de listeListe Voix % des voix
Jeanne BÉCART
Jeanne BÉCART (Ballotage) Garches c'est vous ! 		3 184 43,13%
Yves MENEL
Yves MENEL (Ballotage) Unis pour Garches 		2 290 31,02%
Isabelle LE MADEC
Isabelle LE MADEC (Ballotage) Garches autrement 		1 204 16,31%
Agnès DUMONT
Agnès DUMONT Retrouvons Garches ! 		704 9,54%
Participation au scrutin Garches
Taux de participation 57,59%
Taux d'abstention 42,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 519

Source : ministère de l’Intérieur

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