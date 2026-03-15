Résultat de l'élection municipale 2026 à Gardanne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gardanne

Tête de listeListe
Hervé Granier
Hervé Granier Liste divers droite
GARDANNE-BIVER AVANCE !
  • Hervé Granier
  • Sandrine Zunino-Ghougassian
  • Antonio Mujica
  • Claire Campodonico
  • Arnaud Mazille-Hagobian
  • Alexandra Bessi
  • Vincent Randazzo
  • Sophie Cucchi-Gilas
  • Alain Giusti
  • Magali Scelles
  • Stéphane Carbonero
  • Béatrice Barra-Pagnier
  • Pascal Nalin
  • Noura Arab
  • Vincent Bouteille
  • Danielle Chabaud
  • Claude Dupin
  • Delphine Caillaud-Weber
  • Michel Marastoni
  • Anaïs Barre
  • Gérard Giordano
  • Valérie Ferrarini
  • Kamel Belarbi
  • Corinne d'Onorio Di Meo
  • Dominique Massa
  • Vanessa Bosca
  • Nicolas Gorgodian
  • Harmonie Ingrasci
  • Jean-François Garcia
  • Cindy Sangnier
  • Patrick Nifforos
  • Laurence Roig
  • Alexis Tombarello
  • Sonia Kessaci
  • Xavier Bossy
Bruno Priouret
Bruno Priouret Liste du Rassemblement National
NOTRE VILLE, NOTRE AVENIR
  • Bruno Priouret
  • Laurence Langlet
  • Farid Hadj-Mebarek
  • Céline Lautard
  • Gil Vigne
  • Laura Farré
  • Christian Nazaretian
  • Véronique Fernandez
  • Gilbert Detrie
  • Éloïse Cayol
  • Daniel Farre
  • Marielle Lacombe
  • Maxime Mathon
  • Maryline Garibian
  • Patrick Margitics
  • Sylvie Monticolo
  • Jérémy Bonnat
  • Marie-Ange Motta
  • Fernand Borrelli
  • Evelyne La Sala
  • André Olivieri
  • Sylvie Michelucci
  • Claude Santin
  • Colette Rodriguez
  • Alain Iacoponi
  • Dominique Canovas
  • Philippe Barbier
  • Malory Tabouret
  • Bernard Rispoli
  • Manon La Sala
  • Philippe Rodriguez
  • Monique Margitics
  • Jean-Paul Ricotta
  • Carole Vian
  • Edouard Fernandez
  • Angela La Magra
  • Lucas Conill
Jean Marc La Piana
Jean Marc La Piana Liste divers gauche
ENSEMBLE CHANGEONS DE CAP POUR GARDANNE BIVER
  • Jean Marc La Piana
  • Marion Robert
  • Jimmy Bessaih
  • Johanne Guidini-Souche
  • Laurent Deshaies
  • Kafia Bensadi
  • Pierre Sandillon
  • Samia Gameche
  • Mohamed Abdellaoui
  • Marie-Christine Richard
  • Jean-Michel Cordier
  • Patricia Sprea
  • Vincent Lefebvre
  • Natalie Cortot
  • Mohamed El Ghannouchi
  • Amélie Barbey
  • Hervé Rigaud
  • Anne Mesliand
  • Terry Morant
  • Pascale Chabran
  • Hacène Otsmane
  • Fanny Pesin
  • Aurélien Cazorla
  • Laurence Thomas Sanmartin
  • Alexandre Brignone
  • Brigitte Apothéloz
  • Renaud Prat
  • Anne-Laure Monti
  • Philippe Gregoire
  • Fabienne Barbier
  • Yannick Menard
  • Valérie Proville-Arnaud
  • Lahcen Berrekama
  • Nicole Portal
  • Alexandre Chatrian
  • Sylvia Caramanna
  • Ali Khamis

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Granier
Hervé Granier (24 élus) Donnons un nouveau souffle à gardanne et biver 		2 580 35,74%
  • Hervé Granier
  • Sandrine Zunino-Ghougassian
  • Antonio Mujica
  • Valérie Sanna
  • Arnaud Mazille-Hagobian
  • Fouzia Boukerche
  • Alain Giusti
  • Sophie Cucchi-Gilas
  • Pascal Nalin
  • Noura Arab
  • Jean-François Garcia
  • Christiane Immordino
  • Michel Marastoni
  • Kafia Bensadi
  • Gérard Giordano
  • Valérie Ferrarini
  • Kamel Belarbi
  • Corinne D'onorio Di Meo
  • Claude Dupin
  • Magali Scelles
  • Vincent Bouteille
  • Lisa Allegrini
  • Kuider Dif
  • Danielle Chabaud
Claude Jorda
Claude Jorda (5 élus) Collectif citoyen gardanne biver avec claude jorda 		2 042 28,29%
  • Claude Jorda
  • Paméla Ponsart
  • Jimmy Bessaih
  • Samia Gameche
  • Kamel Bendjeguellal
Jean-Marc La Piana
Jean-Marc La Piana (5 élus) Dr jean marc la piana 2020 		2 029 28,11%
  • Jean-Marc La Piana
  • Marie Christine Richard
  • Jean-Brice Garella
  • Alice Musso
  • Guy Porcedo
Bruno Priouret
Bruno Priouret (1 élu) Ensemble, changeons l'avenir de notre ville 		567 7,85%
  • Bruno Priouret
Participation au scrutin Gardanne
Taux de participation 44,52%
Taux d'abstention 55,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 366

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Jorda
Claude Jorda Collectif citoyen gardanne biver avec claude jorda 		1 596 23,78%
Jean-Marc La Piana
Jean-Marc La Piana Dr jean-marc la piana 2020 		1 533 22,84%
Hervé Granier
Hervé Granier Donnons un nouveau souffle à gardanne et biver 		1 504 22,41%
Jean-Brice Garella
Jean-Brice Garella Tous ensemble pour notre ville 		1 206 17,97%
Bruno Priouret
Bruno Priouret Ensemble, changeons l'avenir de notre ville 		872 12,99%
Participation au scrutin Gardanne
Taux de participation 41,66%
Taux d'abstention 58,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 887

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Roger Meï
Roger Meï (25 élus) Gardanne biver c'est ensemble 		3 975 39,70%
  • Roger Meï
  • Yveline Primo
  • Bernard Bastide
  • Nathalie Nerini
  • Jeannot Menfi
  • Jocelyne Arnal
  • Mustapha El Miri
  • Valérie Pona
  • Guy Porcedo
  • Jocelyne Masini
  • Anthony Pontet
  • Christine Laforgia
  • Jean-Marc La Piana
  • Johanne Guidini-Souche
  • Claude Jorda
  • Zahia Kadri
  • Marius Comti
  • Françoise Barbé
  • Didier Touat
  • Véronique Semenzin
  • Bernard Pardo
  • Sandrine Gedin
  • René Parlani
  • Céline Busca Vollaire
  • Antoine Virzi
Jean-Brice Garella
Jean-Brice Garella (7 élus) Tous ensemble pour notre ville 		3 906 39,01%
  • Jean-Brice Garella
  • Karine Martinez
  • Grégory Calemme
  • Michelle Aznif
  • Bruno Amic
  • Brigitte Apotheloz
  • Pierre-Alexis Sandillon
Clément Lepoittevin
Clément Lepoittevin (2 élus) Gardanne bleu marine 		1 571 15,69%
  • Clément Lepoittevin
  • Marine Garcia
Chantal Cruveiller Giacalone
Chantal Cruveiller Giacalone (1 élu) Liste d'interet communal de gardanne et de biver 		560 5,59%
  • Chantal Cruveiller Giacalone
Participation au scrutin Gardanne
Taux de participation 63,53%
Taux d'abstention 36,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Nombre de votants 10 248

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Roger Meï
Roger Meï Gardanne biver c'est ensemble 		3 499 36,13%
Jean-Brice Garella
Jean-Brice Garella Tous ensemble pour notre ville 		2 701 27,89%
Clément Lepoittevin
Clément Lepoittevin Gardanne bleu marine 		1 865 19,26%
Chantal Cruveiller Giacalone
Chantal Cruveiller Giacalone Liste d'interet communal de gardanne et de biver 		1 034 10,67%
Hervé Rigaud
Hervé Rigaud Un nouveau coeur pour gardanne - biver 		583 6,02%
Participation au scrutin Gardanne
Taux de participation 61,57%
Taux d'abstention 38,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,52%
Nombre de votants 9 932

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