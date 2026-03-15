Résultat de l'élection municipale 2026 à Gardanne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Gardanne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Gardanne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gardanne.
L'actu des élections municipales 2026 à Gardanne
13:09 - Élections de 2020 : la victoire de Hervé Granier à Gardanne
Les équilibres politiques locaux actuels restent, encore à l'heure actuelle, conditionnés par le verdict des dernières élections en date à Gardanne. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Claude Jorda (Parti communiste français) a pris l'ascendant sur ses rivaux en recueillant 1 596 suffrages (23,78%). À ses trousses, Jean-Marc La Piana (Divers gauche) a capté 1 533 votes (22,84%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Hervé Granier (Les Républicains), réunissant 22,41% des électeurs. Avec une marge aussi étroite, la clôture du second tour soulevait des questions. A défaut de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec pas moins de 4 listes. Hervé Granier l'a finalement emporté avec 35,74% des voix, face à Claude Jorda s'adjugeant 28,29% des électeurs et Jean-Marc La Piana obtenant 28,11% des bulletins. La dynamique s'est toutefois décantée pour offrir un succès éclatant assorti d’un écart conséquent. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Les Républicains a certainement profité du report de votes des listes de droite éjectées au premier tour, sécurisant 984 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Gardanne, cette répartition historique des voix pose les bases.
09:57 - Journée électorale à Gardanne : les horaires des 17 bureaux de vote
Les municipales sont l'occasion pour les votants de Gardanne de réagir sur la façon dont est organisée leur localité. À Gardanne et comme partout, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Pour mémoire, Hervé Granier (Les Républicains) a remporté l'élection au second tour en 2020. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Ci-dessous, il est possible de parcourir la liste des candidats aux municipales à Gardanne. Pour voter, les citoyens de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 17 bureaux de vote de Gardanne. La publication des résultats du premier tour à Gardanne commencera sur cette page dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gardanne
|Tête de listeListe
|
Hervé Granier
Liste divers droite
GARDANNE-BIVER AVANCE !
|
|
Bruno Priouret
Liste du Rassemblement National
NOTRE VILLE, NOTRE AVENIR
|
|
Jean Marc La Piana
Liste divers gauche
ENSEMBLE CHANGEONS DE CAP POUR GARDANNE BIVER
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Granier (24 élus) Donnons un nouveau souffle à gardanne et biver
|2 580
|35,74%
|
|Claude Jorda (5 élus) Collectif citoyen gardanne biver avec claude jorda
|2 042
|28,29%
|
|Jean-Marc La Piana (5 élus) Dr jean marc la piana 2020
|2 029
|28,11%
|
|Bruno Priouret (1 élu) Ensemble, changeons l'avenir de notre ville
|567
|7,85%
|
|Participation au scrutin
|Gardanne
|Taux de participation
|44,52%
|Taux d'abstention
|55,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 366
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Jorda Collectif citoyen gardanne biver avec claude jorda
|1 596
|23,78%
|Jean-Marc La Piana Dr jean-marc la piana 2020
|1 533
|22,84%
|Hervé Granier Donnons un nouveau souffle à gardanne et biver
|1 504
|22,41%
|Jean-Brice Garella Tous ensemble pour notre ville
|1 206
|17,97%
|Bruno Priouret Ensemble, changeons l'avenir de notre ville
|872
|12,99%
|Participation au scrutin
|Gardanne
|Taux de participation
|41,66%
|Taux d'abstention
|58,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 887
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roger Meï (25 élus) Gardanne biver c'est ensemble
|3 975
|39,70%
|
|Jean-Brice Garella (7 élus) Tous ensemble pour notre ville
|3 906
|39,01%
|
|Clément Lepoittevin (2 élus) Gardanne bleu marine
|1 571
|15,69%
|
|Chantal Cruveiller Giacalone (1 élu) Liste d'interet communal de gardanne et de biver
|560
|5,59%
|
|Participation au scrutin
|Gardanne
|Taux de participation
|63,53%
|Taux d'abstention
|36,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,30%
|Nombre de votants
|10 248
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roger Meï Gardanne biver c'est ensemble
|3 499
|36,13%
|Jean-Brice Garella Tous ensemble pour notre ville
|2 701
|27,89%
|Clément Lepoittevin Gardanne bleu marine
|1 865
|19,26%
|Chantal Cruveiller Giacalone Liste d'interet communal de gardanne et de biver
|1 034
|10,67%
|Hervé Rigaud Un nouveau coeur pour gardanne - biver
|583
|6,02%
|Participation au scrutin
|Gardanne
|Taux de participation
|61,57%
|Taux d'abstention
|38,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,52%
|Nombre de votants
|9 932
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