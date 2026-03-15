Résultat de l'élection municipale 2026 à Gardanne : les infos en direct

Programme de Hervé Granier à Gardanne (AVEC HERVÉ GRANIER GARDANNE-BIVER AVANCE !)

Engagements et Bilan

Le candidat, Hervé Granier, souligne que plus de 80% des engagements pris depuis 2020 ont été réalisés. Ce bilan est présenté comme un témoignage du respect de la parole donnée et de la confiance accordée par les citoyens. L'accent est mis sur l'avancement de la commune dans divers domaines malgré un contexte difficile.

Projets pour la Sécurité

Le projet inclut un renforcement significatif des moyens de la Police municipale avec l'ajout de 6 policiers et 72 caméras. Des infrastructures telles que des bornes d’appel d’urgence et des points de rencontre entre la police et les habitants seront également mises en place. L'objectif est de garantir une ville toujours plus sûre pour ses habitants.

Développement Culturel

Le programme prévoit le maintien d'une programmation culturelle dynamique et la transformation de la halle en un espace culturel, sportif et événementiel. Des projets de réaménagement de la médiathèque et de renforcement de la Maison des Vins et des Arts (MVA) sont également envisagés. Ces initiatives visent à rendre la commune plus festive et attractive.

Urbanisme et Logement

Une urbanisation maîtrisée est au cœur des préoccupations, avec un refus des constructions verticales et déraisonnées. Le projet favorise les habitats individuels et l'accès à la propriété tout en limitant la construction de logements sociaux. Cela s'inscrit dans une volonté de préserver la qualité de vie des habitants et de faire respirer la ville.