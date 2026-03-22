Résultat de l'élection municipale 2026 à Gardanne : les résultats du 2e tour

Programme de Hervé Granier à Gardanne (AVEC HERVÉ GRANIER GARDANNE-BIVER AVANCE !)

Élection municipale 2026

Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2026, offrant aux citoyens l'opportunité de choisir l'avenir de leur commune. Hervé GRANIER se présente à nouveau en tant que candidat, soutenu par son équipe. Le bilan de son mandat précédent montre un engagement fort envers les promesses faites aux électeurs.

Engagements et réalisations

Depuis 2020, l'équipe de Hervé GRANIER a réalisé plus de 80% des engagements pris, malgré un contexte difficile. Ces réalisations visent à donner un nouveau souffle à la commune et à renforcer la confiance des citoyens. L'objectif est de continuer à faire progresser la ville et d'améliorer la qualité de vie des habitants.

Projets pour l'avenir

Le programme pour le prochain mandat se concentre sur plusieurs axes, notamment la sécurité, la santé, et la culture. Des initiatives concrètes, telles que le renforcement de la police municipale et la création d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire, sont prévues pour répondre aux besoins des citoyens. Ces projets visent à rendre la commune plus dynamique et attractive.

Mobilisation des citoyens

Hervé GRANIER appelle les habitants à se mobiliser dès le premier tour pour soutenir son équipe et ses projets. La dynamique collective est essentielle pour faire avancer Gardanne - Biver et construire un avenir prometteur. L'engagement des citoyens est crucial pour réaliser les ambitions de la commune et améliorer la vie quotidienne de tous.