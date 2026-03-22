Résultat de l'élection municipale 2026 à Gardanne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gardanne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gardanne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gardanne.
L'actu des élections municipales 2026 à Gardanne
11:49 - Les résultats du premier tour de l'élection municipale à Gardanne
Hervé Granier (Divers droite) a terminé en tête du premier volet des élections municipales 2026 à Gardanne dimanche dernier, avec 43,56 % des bulletins valides. À sa suite, Jean Marc La Piana (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 36,48 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Bruno Priouret, étiqueté Rassemblement National, a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Gardanne, le rendez-vous électoral a vu 56,24 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gardanne
Le deuxième tour des élections municipales à Gardanne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Hervé Granier
Liste divers droite
GARDANNE-BIVER AVANCE !
|
|
Bruno Priouret
Liste du Rassemblement National
NOTRE VILLE, NOTRE AVENIR
|
|
Jean Marc La Piana
Liste divers gauche
ENSEMBLE CHANGEONS DE CAP POUR GARDANNE BIVER
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gardanne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé GRANIER (Ballotage) GARDANNE-BIVER AVANCE !
|4 091
|43,56%
|Jean Marc LA PIANA (Ballotage) ENSEMBLE CHANGEONS DE CAP POUR GARDANNE BIVER
|3 426
|36,48%
|Bruno PRIOURET (Ballotage) NOTRE VILLE, NOTRE AVENIR
|1 874
|19,96%
|Participation au scrutin
|Gardanne
|Taux de participation
|56,24%
|Taux d'abstention
|43,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Nombre de votants
|9 600
Source : ministère de l’Intérieur
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