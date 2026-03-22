Résultat de l'élection municipale 2026 à Gardanne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gardanne

Le deuxième tour des élections municipales à Gardanne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Hervé Granier
Hervé Granier Liste divers droite
GARDANNE-BIVER AVANCE !
  • Hervé Granier
  • Sandrine Zunino-Ghougassian
  • Antonio Mujica
  • Claire Campodonico
  • Arnaud Mazille-Hagobian
  • Alexandra Bessi
  • Vincent Randazzo
  • Sophie Cucchi-Gilas
  • Alain Giusti
  • Magali Scelles
  • Stéphane Carbonero
  • Béatrice Barra-Pagnier
  • Pascal Nalin
  • Noura Arab
  • Vincent Bouteille
  • Danielle Chabaud
  • Claude Dupin
  • Delphine Caillaud-Weber
  • Michel Marastoni
  • Anaïs Barre
  • Gérard Giordano
  • Valérie Ferrarini
  • Kamel Belarbi
  • Corinne d'Onorio Di Meo
  • Dominique Massa
  • Vanessa Bosca
  • Nicolas Gorgodian
  • Harmonie Ingrasci
  • Jean-François Garcia
  • Cindy Sangnier
  • Patrick Nifforos
  • Laurence Roig
  • Alexis Tombarello
  • Sonia Kessaci
  • Xavier Bossy
Bruno Priouret
Bruno Priouret Liste du Rassemblement National
NOTRE VILLE, NOTRE AVENIR
  • Bruno Priouret
  • Laurence Langlet
  • Farid Hadj-Mebarek
  • Céline Lautard
  • Gil Vigne
  • Laura Farré
  • Christian Nazaretian
  • Véronique Fernandez
  • Gilbert Detrie
  • Éloïse Cayol
  • Daniel Farre
  • Marielle Lacombe
  • Maxime Mathon
  • Maryline Garibian
  • Patrick Margitics
  • Sylvie Monticolo
  • Jérémy Bonnat
  • Marie-Ange Motta
  • Fernand Borrelli
  • Evelyne La Sala
  • André Olivieri
  • Sylvie Michelucci
  • Claude Santin
  • Colette Rodriguez
  • Alain Iacoponi
  • Dominique Canovas
  • Philippe Barbier
  • Malory Tabouret
  • Bernard Rispoli
  • Manon La Sala
  • Philippe Rodriguez
  • Monique Margitics
  • Jean-Paul Ricotta
  • Carole Vian
  • Edouard Fernandez
  • Angela La Magra
  • Lucas Conill
Jean Marc La Piana
Jean Marc La Piana Liste divers gauche
ENSEMBLE CHANGEONS DE CAP POUR GARDANNE BIVER
  • Jean Marc La Piana
  • Marion Robert
  • Jimmy Bessaih
  • Johanne Guidini-Souche
  • Laurent Deshaies
  • Kafia Bensadi
  • Pierre Sandillon
  • Samia Gameche
  • Mohamed Abdellaoui
  • Marie-Christine Richard
  • Jean-Michel Cordier
  • Patricia Sprea
  • Vincent Lefebvre
  • Natalie Cortot
  • Mohamed El Ghannouchi
  • Amélie Barbey
  • Hervé Rigaud
  • Anne Mesliand
  • Terry Morant
  • Pascale Chabran
  • Hacène Otsmane
  • Fanny Pesin
  • Aurélien Cazorla
  • Laurence Thomas Sanmartin
  • Alexandre Brignone
  • Brigitte Apothéloz
  • Renaud Prat
  • Anne-Laure Monti
  • Philippe Gregoire
  • Fabienne Barbier
  • Yannick Menard
  • Valérie Proville-Arnaud
  • Lahcen Berrekama
  • Nicole Portal
  • Alexandre Chatrian
  • Sylvia Caramanna
  • Ali Khamis

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gardanne

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé GRANIER
Hervé GRANIER (Ballotage) GARDANNE-BIVER AVANCE ! 		4 091 43,56%
Jean Marc LA PIANA
Jean Marc LA PIANA (Ballotage) ENSEMBLE CHANGEONS DE CAP POUR GARDANNE BIVER 		3 426 36,48%
Bruno PRIOURET
Bruno PRIOURET (Ballotage) NOTRE VILLE, NOTRE AVENIR 		1 874 19,96%
Participation au scrutin Gardanne
Taux de participation 56,24%
Taux d'abstention 43,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 9 600

Source : ministère de l’Intérieur

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