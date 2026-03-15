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19:21 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Gardanne Dans la commune de Gardanne, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections municipales. Dans l'agglomération, 16,95% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 28,96% de plus de 60 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 404 euros par mois souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 10469 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (20,40%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,98%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Gardanne mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,57% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Gardanne ? Le parti nationaliste restait loin du podium lors des municipales à Gardanne en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 30,85% des votes lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 54,52% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 29,36% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN réunissait 49,65% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,29% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 44,68% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 51,85% lors du vote final et la victoire de José Gonzalez.

16:58 - Gardanne classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Pour rappel, la participation s'élevait à 41,66 % à Gardanne lors des municipales de 2020, un score dans la norme, la pandémie du Covid-19 ayant créé un contexte défavorable pour la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 11 803 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 70,57 % de participation. La mobilisation atteignait pour sa part 47,71 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 62,05 %, contre seulement 40,28 % en 2022. Prendre du recul sur ces variations lors des cinq derniers scrutins permet d'identifier Gardanne comme une commune où la participation peine à décoller. En ce jour d'élection municipale à Gardanne, cette contingence sera quoi qu'il en soit décortiquée.

15:59 - Qui a remporté les européennes et législatives en 2024 à Gardanne ? La préférence des électeurs de Gardanne a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,29%). José Gonzalez (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Gardanne après la dissolution avec 44,68%. Jimmy Bessaih (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 31,90%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, José Gonzalez culminant à 51,85% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - À Gardanne, les votants ont rendu un verdict marquant lors des derniers scrutins nationaux La synthèse des votes de 2022 dépeint Gardanne comme une ville politiquement partagée. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Gardanne privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (30,85%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 24,81%. Lors de la finale de l'élection à Gardanne, les électeurs accordaient 54,52% pour Marine Le Pen, contre 45,48% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Gardanne soutenaient en priorité Marina Mesure (Nupes) avec 31,20% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,35% des suffrages.

12:58 - Quelle est l'évolution de la fiscalité à Gardanne ces dernières années ? Sur le plan de la fiscalité locale à Gardanne, la recette fiscale par foyer s'est établie à 776 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 754 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 41,98 % en 2024 (contre environ 22,48 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 178 300 euros en 2024, en net recul par rapport aux 4 871 650 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 22,30 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Hervé Granier à Gardanne Les équilibres politiques locaux actuels restent, encore à l'heure actuelle, conditionnés par le verdict des dernières élections en date à Gardanne. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Claude Jorda (Parti communiste français) a pris l'ascendant sur ses rivaux en recueillant 1 596 suffrages (23,78%). À ses trousses, Jean-Marc La Piana (Divers gauche) a capté 1 533 votes (22,84%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Hervé Granier (Les Républicains), réunissant 22,41% des électeurs. Avec une marge aussi étroite, la clôture du second tour soulevait des questions. A défaut de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec pas moins de 4 listes. Hervé Granier l'a finalement emporté avec 35,74% des voix, face à Claude Jorda s'adjugeant 28,29% des électeurs et Jean-Marc La Piana obtenant 28,11% des bulletins. La dynamique s'est toutefois décantée pour offrir un succès éclatant assorti d’un écart conséquent. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Les Républicains a certainement profité du report de votes des listes de droite éjectées au premier tour, sécurisant 984 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Gardanne, cette répartition historique des voix pose les bases.