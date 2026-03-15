Résultat municipale 2026 à Gardanne (13120) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gardanne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gardanne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gardanne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé GRANIER
Hervé GRANIER GARDANNE-BIVER AVANCE ! 		4 091 43,56%
Jean Marc LA PIANA
Jean Marc LA PIANA ENSEMBLE CHANGEONS DE CAP POUR GARDANNE BIVER 		3 426 36,48%
Bruno PRIOURET
Bruno PRIOURET NOTRE VILLE, NOTRE AVENIR 		1 874 19,96%
Participation au scrutin Gardanne
Taux de participation 56,24%
Taux d'abstention 43,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 9 600

Source : ministère de l’Intérieur

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