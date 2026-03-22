Résultat de l'élection municipale 2026 à Garéoult : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Garéoult [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Garéoult sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Garéoult.
L'actu des élections municipales 2026 à Garéoult
11:47 - Quels étaient les résultats de l'élection à Garéoult dimanche dernier ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Garéoult dimanche dernier, le scrutin s'est soldé par une participation de 61,50 % localement, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Au terme de ce vote, c'est Jérôme Tesson qui a pris l'avantage avec 42,86 % des bulletins valides. À sa suite, Gilles Tremoliere (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 37,59 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Eric Laluyaux a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Garéoult
Le deuxième tour des élections municipales à Garéoult a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Eric Laluyaux
Liste Divers
ENSEMBLE AUTREMENT
|
|
Gilles Trémolière
Liste divers droite
Garéoult au coeur de nos priorités
|
|
Jérôme Tesson
Liste Divers
EN AVANT GAREOULT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Garéoult
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme TESSON (Ballotage) EN AVANT GAREOULT
|1 342
|42,86%
|Gilles TREMOLIERE (Ballotage) Garéoult au coeur de nos priorités
|1 177
|37,59%
|Eric LALUYAUX (Ballotage) ENSEMBLE AUTREMENT
|612
|19,55%
|Participation au scrutin
|Garéoult
|Taux de participation
|61,50%
|Taux d'abstention
|38,50%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Nombre de votants
|3 206
Source : ministère de l’Intérieur
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