Résultat de l'élection municipale 2026 à Garéoult : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Garéoult

Le deuxième tour des élections municipales à Garéoult a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Eric Laluyaux
Eric Laluyaux Liste Divers
ENSEMBLE AUTREMENT
  • Eric Laluyaux
  • Anne Dupin
  • Alain Freyermuth
  • Christel Harry
  • Alain Kharoubi
  • Sabine Gaillard
  • Wyli Techer
  • Karine Brullefert
  • Patrice Rugo
  • Madeleine Mancheno
  • Guillaume Rommelard
  • Geraldine Brun
  • Julien Zerbonia
  • Laetitia Kabayan Conan
  • Clément Humbert
  • Jessica Gagliardi
  • Fabrice Jouve
  • Aurélie Pautot
  • Franck Osman
  • Francoise Viot
  • Christophe Simon
  • Nathalie Duchesne
  • Laurent Simo
  • Charlotte Desprez
  • Florent Billet
  • Agathe Joubert
  • Christian Dho
  • Josiane Vial
  • Jose Mancheno
Gilles Trémolière
Gilles Trémolière Liste divers droite
Garéoult au coeur de nos priorités
  • Gilles Trémolière
  • Marie-Laure Ponchon
  • Yann Lafont
  • Marie-Paule Bredoux
  • Sébastien Truc
  • Pascale Ulrich
  • Lionel Mazzocchi
  • Emmanuelle Bothéreau
  • Basile Bruno
  • Marie-Pierre Emeric
  • Gérome Mourlan
  • Laurence Soichet
  • Stéphane Ménager
  • Laurence Brémond
  • Philippe Fargette
  • Magali Régnier
  • Jean-Philippe Vilette
  • Betty Sallot
  • Laurent Lambert
  • Alexandra Robic
  • Killian Cornet
  • Catherine Bastianelli
  • Cyrille Selles
  • Maëlle Rifault
  • Anthony Rivière
  • Isabelle Jouve
  • Alain Pace
  • Maxellende Ormancey
  • Joel Ory
  • Florence Milhès
  • Matthieu Thaon
Jérôme Tesson
Jérôme Tesson Liste Divers
EN AVANT GAREOULT
  • Jérôme Tesson
  • Amandine Bourreau
  • Jean-Marc Camus
  • Anna Alcazar
  • Luc Vaissiere
  • Hélène Savigny
  • José Bonache
  • Corinne Slufcik
  • Thibault Marchant
  • Angelita Pagliai
  • Jean-Michel Crombez
  • Christelle Gallou
  • Luc de Maria
  • Jennifer Lauron
  • Patrick Henry-Haye
  • Naïs Coursol
  • Quentin Scannapieco
  • Jocelyne Petit
  • Pascal Thibault
  • Maria Borelli
  • Quentin Valente
  • Françoise Best
  • Nicolas Sintes
  • Karine Tesson
  • Hervé Cierp
  • Magali Monica
  • Olivier Morra
  • Blandine de Clercq
  • Paul Zaragoza
  • Bénédicte Camous
  • Mikaël Le Priol

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Garéoult

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme TESSON
Jérôme TESSON (Ballotage) EN AVANT GAREOULT 		1 342 42,86%
Gilles TREMOLIERE
Gilles TREMOLIERE (Ballotage) Garéoult au coeur de nos priorités 		1 177 37,59%
Eric LALUYAUX
Eric LALUYAUX (Ballotage) ENSEMBLE AUTREMENT 		612 19,55%
Participation au scrutin Garéoult
Taux de participation 61,50%
Taux d'abstention 38,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 3 206

Source : ministère de l’Intérieur

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