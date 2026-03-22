Résultat de l'élection municipale 2026 à Garéoult : les résultats du 2e tour

Programme de Eric Laluyaux à Garéoult (ENSEMBLE AUTREMENT)

Engagement citoyen

Les prochaines élections des 15 et 22 mars 2026 représentent une opportunité pour les habitants de Garéoult de s'engager activement dans l'avenir de leur commune. L'équipe se présente comme une coalition sans étiquette, rassemblant des citoyens de divers horizons, allant des jeunes actifs aux retraités. Cet engagement collectif vise à redonner vitalité et énergie à Garéoult, en impliquant tous les Garéoultais dans le processus décisionnel.

Gestion responsable

Face à la baisse des dotations de l'État, la gestion des finances de la commune est une priorité absolue. L'équipe propose une approche rigoureuse et humaine pour assurer un équilibre budgétaire tout en améliorant le quotidien des habitants. Des solutions innovantes et peu coûteuses seront mises en œuvre pour mener à bien les projets sans mettre en péril les finances locales.

Amélioration du cadre de vie

La préservation de l'environnement et du patrimoine de Garéoult est essentielle pour le bien-être des habitants. L'équipe souhaite maîtriser l'urbanisation et embellir les espaces publics pour créer un cadre de vie agréable. Des initiatives telles que la création d'une médiathèque et le soutien aux commerces de proximité visent à renforcer le tissu économique et culturel du village.

Culture et dynamisme économique

Le développement culturel et économique est au cœur des préoccupations de l'équipe. Des événements réguliers en centre-ville et la création d'une halle couverte pour les producteurs locaux sont prévus pour dynamiser la vie du village. Une commission extra-municipale sera également mise en place pour impliquer les citoyens dans l'organisation de festivités tout au long de l'année.