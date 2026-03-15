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19:20 - Élections municipales à Garéoult : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Garéoult, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des municipales ? Avec 24% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,65%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (80,32%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 3542 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,70%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,98%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Garéoult mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 22,09% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - La commune de Garéoult s'ancre du côté du RN Le Rassemblement national était resté en retrait lors des municipales à Garéoult il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 32,81% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 58,07% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 34,49% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN obtenait 57,76% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 48,85% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 53,96% pour le RN. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Frank Giletti.

16:58 - Une participation de 41,60 % à Garéoult aux dernières municipales Au soir de la municipale, le degré de la participation agira lourdement sur les résultats de Garéoult. Il y a six ans, le premier tour des municipales avait vu 41,60 % des électeurs se déplacer aux urnes dans la commune, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale. 2 059 votants s'étaient alors manifestés alors que bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester chez eux à cause de la pandémie du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 3 854 personnes qui ont voté au premier tour, soit 76,20 % de participation. Même si les logiques varient selon le type d'élection, la progression entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 s'avère riche en enseignements. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 47,73 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation augmenter très nettement à 70,76 %. Précédemment, le scrutin européen avait mobilisé 56,57 % des électeurs locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville civiquement engagée.

15:59 - Garéoult classée à droite avant les municipales 2026 L'exploration des résultats de 2024 révèle que Garéoult restait à l'époque une terre de droite nationaliste, en cohérence avec les choix de 2022. Les Européennes de 2024 à Garéoult avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (48,85%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 13,38% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Garéoult avaient ensuite propulsé aux avants-postes Frank Giletti (Rassemblement National) avec 53,96% au premier tour, devant Fabrice Albert (Union des Démocrates et Indépendants) avec 21,08%. La conclusion des urnes était d'ailleurs immédiate dès ce premier vote dans la circonscription.

14:57 - Garéoult : des suffrages très instructifs dans les urnes il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Garéoult une ville au vote identitaire très marqué. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Garéoult était en effet marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 32,81% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 24,82%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en livrant 58,07% pour Marine Le Pen, contre 41,93% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Garéoult portaient leur choix sur Frank Giletti (RN) avec 34,49% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,76%.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité locale à Garéoult depuis 2020 ? À Garéoult, pour ce qui est des contributions locales, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint 1 095 € en 2024 (dernières données en date) contre 966 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais environ 39,91 % en 2024 (contre près de 22,52 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 207 970 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 1,42626 million d'euros (1 426 260 € très exactement) récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 12,21 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Une majorité Divers droite issue du résultat des municipales de 2020 à Garéoult La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Garéoult est riche d'enseignements. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Gérard Fabre (Divers droite) a imposé son rythme en totalisant 760 voix (40,49%). Sur la seconde marche, André Petro (Divers droite) a recueilli 27,75% des votes. Jérôme Tesson (Divers) a suivi, glanant 22,74% des bulletins. La très nette avance obtenue dès le départ livrait un indice fort pour la suite. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Gérard Fabre l'a finalement emporté avec 56,52% des voix, face à André Petro rassemblant 24,24% des électeurs et Jérôme Tesson réunissant 19,22% des suffrages. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers droite a certainement profité du report de voix des listes éliminées, sécurisant 266 voix supplémentaires entre les deux tours.