Résultat municipale 2026 à Garéoult (83136) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Garéoult a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Garéoult, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Garéoult [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme TESSON
Jérôme TESSON EN AVANT GAREOULT 		1 342 42,86%
Gilles TREMOLIERE
Gilles TREMOLIERE Garéoult au coeur de nos priorités 		1 177 37,59%
Eric LALUYAUX
Eric LALUYAUX ENSEMBLE AUTREMENT 		612 19,55%
Participation au scrutin Garéoult
Taux de participation 61,50%
Taux d'abstention 38,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 3 206

Source : ministère de l’Intérieur

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