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19:20 - Élections municipales à Gargas : impact de la démographie et de l'économie locale Quelle influence la population de Gargas exerce-t-elle sur les résultats des élections municipales ? La répartition démographique peut agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 24% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 12,68% de plus de 75 ans. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (79,26%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1678 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,41%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,68%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Gargas mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 21,05% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Gargas Le parti nationaliste était absent lors de la dernière municipale à Gargas en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 35,50% des voix lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 58,48% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 29,52% au candidat RN au tour 1. Au second round, le parti à la flamme arrachait 60,09% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 45,86% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 53,12% pour le parti à la flamme. Il s'imposera avec 64,78% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Catherine Rimbert.

16:58 - Les électeurs de Gargas très mobilisés lors des scrutins Dans le cadre de la municipale de 2026 à Gargas, l'affluence dans les isoloirs jouera un rôle clé sur les résultats locaux. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des municipales avait vu 47,70 % des électeurs venir aux bureaux de votes dans la commune, proche des 44,7 % observés au niveau national. 1 143 votants s'étaient alors manifestés alors que l'épidémie de Covid-19 avait dissuadé bon nombre d'électeurs. La course à l'Élysée en 2022 avait ainsi largement mobilisé, avec 78,74 % de participation dans la ville (contre 21,26 % d'abstention). Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 49,61 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 68,69 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait attiré 56,03 % des électeurs locaux. L'observation de cette évolution lors des dernières élections permet in fine d'identifier Gargas comme une ville assez participative par rapport au reste de la France.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Gargas a-t-elle voté ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Lors des dernières européennes, le résultat à Gargas s'était en effet figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (45,86%), talonnée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,27%) et Valérie Hayer (10,11%). Les élections des députés à Gargas qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Catherine Rimbert (Rassemblement National) aux avants-postes avec 53,12% au premier tour, devant Céline Celce (Union de la gauche) avec 20,35%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Catherine Rimbert culminant à 64,78% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - À Gargas, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un soutien à la droite radicale Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Gargas accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 35,50%, devant Emmanuel Macron avec 21,71%. Le second tour confirmait ensuite cette introduction en donnant 58,48% pour Marine Le Pen, contre 41,52% pour d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Gargas plébiscitaient Marie Thomas de Maleville (RN) avec 29,52% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,09%. Globalement, ce paysage électoral fait de Gargas une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Bruno VIGNE-ULMIER a-t-il augmenté les impôts locaux à Gargas ? À Gargas, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 911 euros en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 741 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais environ 35,14 % en 2024 (contre près de 20,01 % en 2020). Cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 123 500 euros de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 581 400 euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 10,71 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - L'écart important qui a marqué les résultats des municipales de 2020 à Gargas À Gargas, lors des municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Lors de la première manche électorale, Laurence Le Roy a distancé ses concurrents avec 63,18% des soutiens. À ses trousses, Corinne Paiocchi a engrangé 21,17% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de Laurence Le Roy a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Gargas, ce décor a forcément orienté les stratégies des différents camps. Les opposants devront fournir un effort titanesque ce dimanche pour ébranler cette domination, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.