Résultat municipale 2026 à Gargas (84400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gargas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gargas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gargas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme DAUMAS
Jérôme DAUMAS (18 élus) Expérience et dynamisme pour Gargas 		895 57,82%
  • Jérôme DAUMAS
  • Marie-José LAURENT
  • Patrick SIAUD
  • Valérie ESPANA
  • Laurent GARCIA
  • Vanessa ARMAND
  • Serge AUBERT
  • Justine ESCHENBRENNER
  • Pierre MARTIN
  • Manon LOUIS
  • Bruno VIGNE-ULMIER
  • Rachel LAPROVIDENCE
  • Alexandre TAMISIER
  • Sandrine AUBERT
  • Dorian VALETTI
  • Armonie BOURGUE
  • Quentin BOUISSON
  • Béatrice BACHET
Florence QUAGHEBEUR
Florence QUAGHEBEUR (5 élus) Ensemble pour Gargas 		653 42,18%
  • Florence QUAGHEBEUR
  • Gérard GAMOND
  • Odette MANUELIAN
  • Pascal BOUXOM
  • Laurence PLICH
Participation au scrutin Gargas
Taux de participation 62,73%
Taux d'abstention 37,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 1 587

Source : ministère de l’Intérieur

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