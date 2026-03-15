Résultat municipale 2026 à Gargenville (78440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gargenville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gargenville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gargenville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yann PERRON
Yann PERRON (23 élus) CONTINUONS L'AVENIR ENSEMBLE 		1 394 58,87%
  • Yann PERRON
  • Mélanie FAIVRE
  • Sébastien COUVET
  • Tinaïck HELARY
  • Jackie SCHINZEL
  • Marie LATORRE
  • Jean-François BRICOURT
  • Néné DIARRA
  • Sébastien DRAY
  • Marie-José DE CARVALHO
  • Rahmid HACHEMI
  • Christine PREAUD
  • Jean-Marc BEBEL
  • Emma LORY
  • Matthieu DASSÉ
  • Djamila YAKIL
  • Baptiste DEROUALLIÈRE
  • Annie CHARPENTIER
  • Nicolas LOISON
  • Laura ANTOLINI
  • Cédric BARTH
  • Angélique STULMULLER
  • Pascal ZANDOTTI
Jean LEMAIRE
Jean LEMAIRE (6 élus) Unis Pour Gargenville 		974 41,13%
  • Jean LEMAIRE
  • Alexandra RAVÉ
  • Jean-François MARIANI
  • Melissa NAIT-BEKKOU
  • Alexandre Ismail KARAA
  • Angelique DARLAVOIX
Participation au scrutin Gargenville
Taux de participation 48,23%
Taux d'abstention 51,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 5,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,25%
Nombre de votants 2 582

Source : ministère de l’Intérieur

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