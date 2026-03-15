En direct

19:20 - Élections municipales à Gargenville : un éclairage démographique À Gargenville, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des municipales. Avec un pourcentage de 38% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,08%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (83,92%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 3297 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 10,19% et d'une population immigrée de 13,52% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Gargenville mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,68% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Quelle place du RN à Gargenville aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections locales à Gargenville en 2020. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 29,23% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 47,67% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 32,08% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Gargenville comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,22% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 44,56% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 52,92% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Benjamin Lucas.

16:58 - Gargenville classée chez les abstentionnistes avant ces municipales L'abstention des électeurs à Gargenville constituera une variable majeure pour ces élections municipales 2026. L'abstention s'élevait à 58,00 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que le pays était durement frappé par la pandémie du coronavirus. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 27,97 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 58,54 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 38,66 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 53,26 % d'abstention. En regardant l'ensemble, les données dessinent le portrait d'une commune distancée du processus électoral.

15:59 - Les élections de 2024 : quels résultats à Gargenville ? À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Gargenville avaient soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 42,22% des votes. Les législatives à Gargenville provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Cyril Nauth (Rassemblement National) en tête avec 44,56% au premier tour, devant Benjamin Lucas (Union de la gauche) avec 27,20%. Le second round n'a pas changé grand chose, Cyril Nauth culminant à 52,92% des voix localement. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc révélé que Gargenville demeurait à l'époque une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins il y a 4 ans à Gargenville ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Gargenville comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Gargenville plaçait en effet Marine Le Pen en tête avec 29,23% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 25,38%. Lors de la finale de l'élection à Gargenville, les électeurs accordaient 52,33% pour Emmanuel Macron, contre 47,67% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Gargenville plébiscitaient Cyril Nauth (RN) avec 32,08% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Edwige Hervieux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 51,26% des suffrages.

12:58 - La fiscalité, enjeu clé des municipales à Gargenville À Gargenville, sur le plan de la fiscalité locale, le produit fiscal par foyer s'est établi à 935 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 880 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 33,07 % en 2024 (contre 21,17 % en 2020). La moyenne en France, avoisinant les 40 % et en progression de 1,2 point depuis 2020, permet de situer ce taux. Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 53 700 euros de recettes en 2024. Un montant loin des 1 486 630 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 11,42 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et contraignant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Élections de 2020 à Gargenville : un résultat scellé dès le premier tour Les résultats des précédentes municipales à Gargenville ont offert un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Au soir du premier passage aux urnes, Yann Perron (Divers droite) a dominé le scrutin en rassemblant 76,85% des suffrages. Derrière, Jean Lemaire (Divers centre) a obtenu 493 voix (23,14%). Ce triomphe au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Gargenville, ce décor pèsera irrémédiablement. Afin de contester cette suprématie ce dimanche, le camp adverse devra récolter bien plus de bulletins, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.