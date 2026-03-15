Résultat de l'élection municipale 2026 à Garges-lès-Gonesse : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Garges-lès-Gonesse [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Garges-lès-Gonesse sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Garges-lès-Gonesse.
L'actu des élections municipales 2026 à Garges-lès-Gonesse
13:09 - Le duel particulièrement serré du résultat des dernières élections municipales à Garges-lès-Gonesse
Les résultats du scrutin municipal il y a six ans à Garges-lès-Gonesse se sont révélés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Benoît Jimenez (Divers centre) a distancé ses rivaux en recueillant 42,36% des soutiens. Derrière, Samy Debah (Divers) a recueilli 34,67% des bulletins valides. L'incontestable avance prise dès le départ livrait un itinéraire clair pour la suite. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Benoît Jimenez l'a finalement emporté avec 50,84% des voix, face à Samy Debah s'adjugeant 3 705 électeurs (49,15%). La consultation s'est finalement avérée bien plus serrée par la suite, le candidat challenger réussissant à remonter la pente grâce à un report de voix favorable. En dépit du fait que Samy Debah a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 1 600 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Pour cette élection de 2026 à Garges-lès-Gonesse, ce décor pèsera irrémédiablement sur le résultat. L'équipe concurrente se doit absolument de rebâtir une coalition plus compétitive aujourd'hui dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le schéma gagnant.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Garges-lès-Gonesse
Les 20 bureaux de vote de la commune de Garges-lès-Gonesse seront accessibles jusqu'à 20 heures pour recevoir les habitants. Dans le cadre des élections municipales de 2026, les 19 104 votants de Garges-lès-Gonesse sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la commune. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? Retrouvez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Garges-lès-Gonesse. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Garges-lès-Gonesse
|Tête de listeListe
|
Dean Nguyen
Liste écologiste
GARGES AUTREMENT
|
|
Samy Debah
Liste divers gauche
UNION DE LA GAUCHE ET CITOYENNE - GARGES 2026
|
|
Yanis Zerguit
Liste divers gauche
UN ESPOIR POUR GARGES - LA GAUCHE RASSEMBLÉE ET SOLIDAIRE
|
|
Benoît Jimenez
Liste divers centre
FIERS DE GARGES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît Jimenez (33 élus) Volontaires pour garges
|3 832
|50,84%
|
|Samy Debah (10 élus) Le vrai changement pour garges
|3 705
|49,15%
|
|Participation au scrutin
|Garges-lès-Gonesse
|Taux de participation
|42,75%
|Taux d'abstention
|57,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 763
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît Jimenez Volontaires pour garges
|2 572
|42,36%
|Samy Debah Le vrai changement pour garges
|2 105
|34,67%
|Hussein Mokhtari Motive-e-s pour garges
|472
|7,77%
|Rim Ouafi Zaouch Garges en action
|346
|5,69%
|Pamela Hocini Ensemble, décidons garges
|232
|3,82%
|Sabry Kalaa Garges au coeur
|203
|3,34%
|Sylvain Rouichi Garges de toutes nos forces pour un nouvel elan !
|141
|2,32%
|Participation au scrutin
|Garges-lès-Gonesse
|Taux de participation
|35,03%
|Taux d'abstention
|64,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 322
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maurice Lefevre (30 élus) Réussir garges
|4 271
|49,56%
|
|Hussein Mokhtari (7 élus) Ensemble pour garges
|3 300
|38,29%
|
|Marie-France Blanchet (2 élus) Un nouveau souffle pour garges
|1 046
|12,13%
|
|Participation au scrutin
|Garges-lès-Gonesse
|Taux de participation
|52,34%
|Taux d'abstention
|47,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,10%
|Nombre de votants
|8 985
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maurice Lefevre Réussir garges
|3 534
|44,25%
|Hussein Mokhtari Ensemble pour garges
|1 853
|23,20%
|Francis Parny Rassembler notre ville
|1 309
|16,39%
|Marie-France Blanchet Un nouveau souffle pour garges
|1 290
|16,15%
|Participation au scrutin
|Garges-lès-Gonesse
|Taux de participation
|48,61%
|Taux d'abstention
|51,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,16%
|Nombre de votants
|8 333
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