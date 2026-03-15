Résultat de l'élection municipale 2026 à Garges-lès-Gonesse : les infos en direct

Programme de Dean Nguyen à Garges-lès-Gonesse (GARGES AUTREMENT)

Transparence et démocratie locale

Le projet met l'accent sur la nécessité d'une transparence accrue dans la gestion des finances communales. Un audit indépendant sera réalisé pour garantir l'intégrité des décisions prises. De plus, le droit d'interpellation citoyenne sera instauré pour renforcer la participation des habitants.

Logement et cadre de vie

La lutte contre l'habitat indigne est une priorité, avec la création d'un observatoire des loyers pour assurer une transparence dans les attributions. Des efforts seront également faits pour rénover le bâti existant et améliorer le cadre de vie des Gargeois. L'objectif est de garantir un logement digne pour tous les habitants.

Jeunesse et insertion

Le projet vise à offrir des parcours d'insertion adaptés pour les jeunes, favorisant leur accès à des opportunités. L'accès équitable au sport sera également une priorité, avec la création d'équipements sportifs de proximité. Ces initiatives visent à renforcer l'engagement des jeunes dans la vie de la commune.

Écologie et culture

La préservation des espaces verts et la lutte contre les pollutions sont essentielles pour le bien-être des habitants. L'accès à la culture sera également promu pour enrichir la vie communautaire. Ces actions visent à créer un environnement sain et dynamique pour tous les Gargeois.