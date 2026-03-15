Résultat de l'élection municipale 2026 à Garges-lès-Gonesse : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Garges-lès-Gonesse

Tête de listeListe
Dean Nguyen
Dean Nguyen Liste écologiste
GARGES AUTREMENT
  • Dean Nguyen
  • Christine Trinh
  • Gilbert Ndepe
  • Jeanine Seholo Loumbangou
  • Karim Sellami
  • Acha Manicam
  • Abderrahim Sounni
  • Celine Tisserand
  • Thanh Hiep Nguyen
  • Teming Faye
  • Abdelkarim Bouhyana
  • Fatiha Ouamar
  • Farid Amara
  • Wassila Bahri
  • Thusanth Vasanthakumar
  • Sophia Amara
  • Mohammed Et-Taleb
  • Lamia Abadi
  • Laurent Kallyt
  • Pristina Manicam
  • Ruddy Edouard
  • Diompolo Kamara
  • Moise Gopi
  • Ines Boukhchim
  • Mullaiselvan Soundararajan
  • Andrea Serafim
  • Ravisandirane Belcair
  • Marie Lal
  • Amja Mohungoo
  • Frederique Meglinky
  • Johnson Maurice
  • Khaoula Boukhchim
  • Vijay Sugumaran
  • Garance Manicam
  • Mougamadou Siradjoudine
  • Shona Chinnapa
  • Hussnain Tariq
  • Wendy Laporal
  • Miraj Mohamed Mustafa
  • Lindsay Ravennes
  • Janagan Kichenamourty
  • Gandhy Baskara
  • Yassine Boussekine
  • Laëtitia Kouoto
  • Salmane Nguyen
Samy Debah
Samy Debah Liste divers gauche
UNION DE LA GAUCHE ET CITOYENNE - GARGES 2026
  • Samy Debah
  • Samia Amrani
  • Christophe Dieu
  • Myriam Gaucherand-Dien
  • Tolgahan Kus
  • Sophie Almasan
  • Reida Heddaj
  • Elise Mokhtari
  • Rachid Boustari
  • Béatrice Niat
  • Bruno Piriou
  • Imene Maaref
  • Ali Belkadi
  • Nürten Kaya
  • Patrick Cornet
  • Ketty Buisson de Larichaudy
  • Philippe Guegdes
  • Noria Ouchallal
  • Recep Kus
  • Monique Herrera Balster
  • Benyounes Arraj
  • Sadia Afzal
  • Aymane Kada
  • Rubalpreet Kaur
  • Murat Gurbuz
  • Nidhal Saibi
  • Towfik Houd
  • Fatiha Bourouis
  • Jean Smith Joseph
  • Hélène Ezgi Cumur
  • Michel Duquenoy
  • Céline Pellieux
  • Ayachi Benrehab
  • Jévinia Jeron
  • Christophe Trinh
  • Claudile Tchuangoue
  • Patrice Djinou
  • Martine Dien
  • Cherif Bouzid
  • Manissa Amanullah
  • Nasrullah Mohamed Iqbal
  • Maryse Claudine Bayer
  • Jody Tumba
  • Kaoutar Hallouchi
  • Jeremy Mariyapalan
Yanis Zerguit
Yanis Zerguit Liste divers gauche
UN ESPOIR POUR GARGES - LA GAUCHE RASSEMBLÉE ET SOLIDAIRE
  • Yanis Zerguit
  • Adeline Mavigok
  • Loubens Desire
  • Tasnim El Outmani
  • Zinedin Habas
  • Nirmine Zermani
  • Omar Diallo
  • Calogera Brugnone
  • Youssef Bourada
  • Yasmine Messadia
  • Benjamin Dupont
  • Aylin Sombul
  • Selim Yatik
  • Rittyka Raj Kumar
  • Achraff Chergui
  • Salima Messaoudi
  • Massyl Zerguit
  • Hayate Abgaou
  • Mehdi Haloui
  • Nivéda Sougoumar
  • Adel Kasasni
  • Rahima Ghanemi
  • Abdennour Allal
  • Ludmilla Desire
  • Hicham Tripier
  • Hoda El Outmani
  • Sabri Evgi
  • Amina Abdelkader
  • Saadi Habas
  • Janelle Bionvile
  • Vedat Ozer
  • Sara Azouagh
  • Malwin Belek
  • Hajar Bouajaja
  • Nakhimoudine Toyb
  • Ilhame-Rizk Oughalmi
  • Ferhat Alex Mavigok
  • Juliette Sinnassamy
  • Rayane Zerguit
  • Marie-Angélique Antoine
  • Gilbert Pham
  • Dhayashri Soupramanien
  • Jacques Bebey Lob
  • Georgette Oladipo
Benoît Jimenez
Benoît Jimenez Liste divers centre
FIERS DE GARGES
  • Benoît Jimenez
  • Tutem Sahindal-Deniz
  • Ramzi Zinaoui
  • Bérard Gunot
  • Yacine El Bouga
  • Gisèle Frey
  • Teddy Viralde
  • Gülseren Ekici
  • Daniel Lotaut
  • Yvette Langlois
  • Panhavuth Hy
  • Nivéda Marguerite Sadasivam
  • Claude Marseille
  • Maria Manuela Morgado
  • Müfit Birinci
  • Sylvie Letourneau
  • Brahim Taqui
  • Conception Dereac
  • Mohamed Rabhi
  • Monique Irma Polixene
  • Mamadou Diara
  • Sylvie Yaba
  • Ridvan Gurbuz
  • Sonia Helena Do Rosario
  • Thierry Le Ralle
  • Agnès Mouchetta
  • Karthik Sandiramourty
  • Anne Le Beherec
  • Amine Maaloum
  • Samah Ahmat
  • Aimé Lachaud
  • Sharmily Shanmugathasan
  • Djellan Djoumbe
  • Tania Tunu
  • Gilbert Keopraseuth
  • Josiane Bonnet
  • Jean-Claude Remon
  • Christelle Koïta
  • Ahmed Berhili
  • Sandrine Thirion
  • Tidiane Traore
  • Lamia Ziani
  • Badreddine Jabri
  • Marie-Claude Lalliaud
  • Albert Saint-Jean

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît Jimenez
Benoît Jimenez (33 élus) Volontaires pour garges 		3 832 50,84%
  • Benoît Jimenez
  • Marie-Claude Lalliaud
  • Daniel Lotaut
  • Tutem Sahindal
  • Gérard Bonhomet
  • Bérard Gunot
  • Yacine Elbouga
  • Gisèle Frey
  • Benyounes Arraj
  • Gulseren Ekici
  • Teddy Viralde
  • Cergya Mahendran
  • Ramzi Zinaoui
  • Françoise Faucher
  • Panhavuth Hy
  • Adiparamesvary Sadasivam
  • Müfit Birinci
  • Christine Diane
  • Alexandre Karacadag
  • Sylvie Letourneau
  • Maurice Lefevre
  • Conception Dereac
  • Brahim Taqui
  • Maria-Teresa Lesur
  • Aimé Lachaud
  • Liliane Gourmand
  • Karthik Sandiramourty
  • Isabelle Mekediche
  • Claude Marseille
  • Maria Morgado
  • Makha Diakhite
  • Yvette Langlois
  • Mamady Camara
Samy Debah
Samy Debah (10 élus) Le vrai changement pour garges 		3 705 49,15%
  • Samy Debah
  • Béatrice Maddi
  • Dean Nguyen
  • Malika Kenzi
  • Tolgahan Kus
  • Sarah Ilmany
  • Rettina Radjou
  • Fatoumata Soumaré
  • Ali Belkadi
  • Buket Tek
Participation au scrutin Garges-lès-Gonesse
Taux de participation 42,75%
Taux d'abstention 57,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 763

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît Jimenez
Benoît Jimenez Volontaires pour garges 		2 572 42,36%
Samy Debah
Samy Debah Le vrai changement pour garges 		2 105 34,67%
Hussein Mokhtari
Hussein Mokhtari Motive-e-s pour garges 		472 7,77%
Rim Ouafi Zaouch
Rim Ouafi Zaouch Garges en action 		346 5,69%
Pamela Hocini
Pamela Hocini Ensemble, décidons garges 		232 3,82%
Sabry Kalaa
Sabry Kalaa Garges au coeur 		203 3,34%
Sylvain Rouichi
Sylvain Rouichi Garges de toutes nos forces pour un nouvel elan ! 		141 2,32%
Participation au scrutin Garges-lès-Gonesse
Taux de participation 35,03%
Taux d'abstention 64,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 322

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Maurice Lefevre
Maurice Lefevre (30 élus) Réussir garges 		4 271 49,56%
  • Maurice Lefevre
  • Marie-Claude Lalliaud
  • Jean Pare
  • Tutem Sahindal-Deniz
  • Gérard Bonhomet
  • Liliane Gourmand
  • Daniel Lotaut
  • Cergya Mahendran
  • Benoit Jimenez
  • Françoise Faucher
  • Sabry Kalaa
  • Bérard Gunot
  • Mohammed Ayari
  • Maria Morgado De Oliviera
  • Ahmed-Latif Glam
  • Gessy Vigilant
  • Patrick Angrevier
  • Isabelle Mekediche
  • Louis Frey
  • Marie-Jose Filatriau
  • Panhavuth Hy
  • Arcangele Dosouto
  • Pierre Galland
  • Christine Diane
  • Daniel Burnacci
  • Conception Dereac
  • Koffi Rameaux Niangoran
  • Sylvie Letourneau
  • Elie Atlan
  • Maria-Teresa Lesur
Hussein Mokhtari
Hussein Mokhtari (7 élus) Ensemble pour garges 		3 300 38,29%
  • Hussein Mokhtari
  • Myriam Dien
  • Christophe Dieu
  • Stella Lapaix
  • Tarak Ghourchi
  • Elise Arias-Ysidor
  • Francis Parny
Marie-France Blanchet
Marie-France Blanchet (2 élus) Un nouveau souffle pour garges 		1 046 12,13%
  • Marie-France Blanchet
  • Tahar Bouziad
Participation au scrutin Garges-lès-Gonesse
Taux de participation 52,34%
Taux d'abstention 47,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,10%
Nombre de votants 8 985

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maurice Lefevre
Maurice Lefevre Réussir garges 		3 534 44,25%
Hussein Mokhtari
Hussein Mokhtari Ensemble pour garges 		1 853 23,20%
Francis Parny
Francis Parny Rassembler notre ville 		1 309 16,39%
Marie-France Blanchet
Marie-France Blanchet Un nouveau souffle pour garges 		1 290 16,15%
Participation au scrutin Garges-lès-Gonesse
Taux de participation 48,61%
Taux d'abstention 51,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,16%
Nombre de votants 8 333

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