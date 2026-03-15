En direct

19:21 - Élections à Garges-lès-Gonesse : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Garges-lès-Gonesse, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des municipales. La répartition démographique peut agir sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de santé. Dans l'agglomération, 24,59% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 3,72% de plus de 75 ans. Un salaire moyen mensuel net de 1 937 € par mois peut être caractéristique d'une pression financière sur les foyers. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 37,28% et d'une population étrangère de 29,48% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 8,45% à Garges-lès-Gonesse, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Garges-lès-Gonesse Le RN était resté en retrait lors du scrutin municipal à Garges-lès-Gonesse il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 10,42% des voix lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 25,92% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 9,33% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Garges-lès-Gonesse comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 16,12% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 12,77% pour le parti à la flamme. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Carlos Martens Bilongo.

16:58 - À Garges-lès-Gonesse, 35,03 % de participation aux dernières municipales Les archives d'il y a six ans indiquent qu'au premier tour des municipales à Garges-lès-Gonesse, l'abstention touchait 64,97 % du corps électoral, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux alors que le coronavirus avait découragé beaucoup de votants. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été définie par une abstention à 35,86 % dans la ville (contre 64,14 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 63,81 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 46,03 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 71,02 % des inscrits. Regarder cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée d'identifier Garges-lès-Gonesse comme une commune assez abstentionniste en comparaison de la moyenne. Cette donnée à Garges-lès-Gonesse sera en conséquence une variable majeure pour ces municipales.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Garges-lès-Gonesse a-t-elle voté ? Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Garges-lès-Gonesse avaient favorisé Carlos Martens Bilongo (Union de la gauche) avec 61,24% au premier tour, devant Ramzi Zinaoui (Union des Démocrates et Indépendants) avec 17,27%. La conclusion était d'ailleurs immédiate dès le premier round dans la circonscription. Les élections européennes précédemment à Garges-lès-Gonesse avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (56,55%), devant Jordan Bardella qui avait obtenu 16,12% des suffrages. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Les électeurs de Garges-lès-Gonesse avaient clairement privilégié la gauche il y a 4 ans Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Garges-lès-Gonesse plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 62,06% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 16,77%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 74,08% pour Emmanuel Macron, contre 25,92% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Garges-lès-Gonesse portaient leur choix sur Carlos Martens Bilongo (Nupes) avec 38,09% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 74,93% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Garges-lès-Gonesse comme un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - La pression fiscale à Garges-lès-Gonesse : une tendance en hausse depuis 2020 S'agissant de la pression fiscale de Garges-lès-Gonesse, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté 750 euros en 2024 (dernière année connue) contre 662 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à environ 39,01 % en 2024 (contre 21,83 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 189 450 € en 2024. Un apport qui est loin des 6 424 970 € perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 16,45 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Le duel particulièrement serré du résultat des dernières élections municipales à Garges-lès-Gonesse Les résultats du scrutin municipal il y a six ans à Garges-lès-Gonesse se sont révélés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Benoît Jimenez (Divers centre) a distancé ses rivaux en recueillant 42,36% des soutiens. Derrière, Samy Debah (Divers) a recueilli 34,67% des bulletins valides. L'incontestable avance prise dès le départ livrait un itinéraire clair pour la suite. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Benoît Jimenez l'a finalement emporté avec 50,84% des voix, face à Samy Debah s'adjugeant 3 705 électeurs (49,15%). La consultation s'est finalement avérée bien plus serrée par la suite, le candidat challenger réussissant à remonter la pente grâce à un report de voix favorable. En dépit du fait que Samy Debah a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 1 600 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Pour cette élection de 2026 à Garges-lès-Gonesse, ce décor pèsera irrémédiablement sur le résultat. L'équipe concurrente se doit absolument de rebâtir une coalition plus compétitive aujourd'hui dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le schéma gagnant.