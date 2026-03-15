Résultat municipale 2026 à Garges-lès-Gonesse (95140) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Garges-lès-Gonesse. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Garges-lès-Gonesse, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Garges-lès-Gonesse [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Benoît JIMENEZ
Benoît JIMENEZ FIERS DE GARGES 		476 69,19%
Samy DEBAH
Samy DEBAH UNION DE LA GAUCHE ET CITOYENNE - GARGES 2026 		136 19,77%
Yanis ZERGUIT
Yanis ZERGUIT UN ESPOIR POUR GARGES - LA GAUCHE RASSEMBLÉE ET SOLIDAIRE 		39 5,67%
Dean NGUYEN
Dean NGUYEN GARGES AUTREMENT 		37 5,38%
Participation au scrutin Garges-lès-Gonesse Partiels *
Taux de participation 42,39%
Taux d'abstention 57,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 710

* Résultats partiels sur 10% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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