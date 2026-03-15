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19:17 - Les données démographiques de Garidech révèlent les tendances électorales La démographie et le contexte socio-économique de Garidech contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,07%. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (93,45%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1166 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,29%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (3,22%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (47,39%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Garidech, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Rassemblement national à Garidech : les derniers résultats Le parti nationaliste ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière campagne municipale à Garidech en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen recueillait 23,74% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 40,86% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 23,11% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Garidech comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 34,72% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 38,55% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 39,96% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Anne Stambach-Terrenoir.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Garidech aux municipales ? Les archives d'il y a six ans montrent que 624 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Garidech, ce qui donnait un taux de participation de 48,41 %, dans la moyenne nationale, en pleine épidémie de Covid à l'époque. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part rassemblé 85,61 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Même si les logiques varient en fonction du type de scrutin, il est éclairant d'analyser l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 59,43 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 80,08 %. Précédemment, le scrutin européen avait mobilisé 65,02 % des citoyens locaux. En prenant du recul, les données semblent constituer une commune civiquement engagée face aux moyennes nationales. Dans le cadre de ces élections municipales 2026 à Garidech, ce facteur jouera en définitive un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Garidech a-t-elle voté ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Garidech, les votes s'étaient majoritairement orientés sur Jordan Bardella (34,72%). Frank Khalifa (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections législatives à Garidech près d'un mois plus tard avec 38,55%. Jean-Luc Lagleize (Majorité présidentielle) était à la deuxième place avec 31,03%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Frank Khalifa culminant à 39,96% des suffrages exprimés localement. La préférence des électeurs de Garidech a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Garidech : regard sur les scores majeurs de la dernière présidentielle en date Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Garidech tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 28,94% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 23,74%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,14% pour Emmanuel Macron, contre 40,86% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Garidech portaient leur choix sur Jean-Luc Lagleize (Ensemble !) avec 27,32% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Luc Lagleize virant de nouveau en tête avec 58,55% des voix. Cette physionomie politique de Garidech révèle donc un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Garidech Reflet d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Garidech, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 15,49 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville 15 100 euros la même année, marquant une forte baisse face aux 325 840 € perçus en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Garidech a évolué pour se fixer à environ 39,17 % en 2024 (contre 13,82 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Garidech a atteint environ 881 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 651 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Garidech ? Lors des municipales précédentes à Garidech, les résultats ont livré un panorama précis des dynamiques politiques locales. Unique liste en présence, 'Garidech avenir' menée par Christian Ciercóles a logiquement rassemblé 100,00% des suffrages dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Garidech, cette dynamique pose les bases. Cette fois, l'intérêt se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité. L'annonce des candidats (voir ci-dessous) fournit déjà un élément de réponse significatif.