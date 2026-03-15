Résultat municipale 2026 à Garidech (31380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Garidech a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Garidech, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Garidech [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent RICHARD
Vincent RICHARD (17 élus) ENSEMBLE POUR GARIDECH 		795 78,79%
  • Vincent RICHARD
  • Maryse AUGER
  • Frédéric VANNIER
  • Séverine CALMETTES
  • Fabien PELOUS
  • Marie FAU
  • Patrick LAFFONT
  • Marion PELLON
  • François DUGUÉ
  • Christelle DUZER
  • Arnaud BROUARD
  • Camille DUVERGNE
  • Yohan GRÉGOIRE
  • Laurence LOUIS
  • Holmy HASSINE
  • Danièle CARBO
  • Dominique MONTALIEU
Sylvain CORBIÈRE
Sylvain CORBIÈRE (2 élus) Démocratie participative Garidech 		214 21,21%
  • Sylvain CORBIÈRE
  • Claudine MEILLON
Participation au scrutin Garidech
Taux de participation 68,07%
Taux d'abstention 31,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 1 038

Source : ministère de l’Intérieur

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