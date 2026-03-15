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19:17 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Garnay Dans les rues de Garnay, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 439 logements pour 1 000 habitants, la densité de la commune est de 71 hab/km². Avec 47 entreprises, Garnay offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (90,66%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 45,26% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, 45,76% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 159,42 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Pour résumer, à Garnay, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Ce que disent les résultats sur le vote RN à Garnay Le RN était absent au moment de la dernière municipale à Garnay en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 26,79% des suffrages lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 39,84% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 21,45% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti d'extrême droite arrachait 39,40% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 37,40% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 38,29% pour le parti d'extrême droite. Il terminera avec 42,15% lors du vote final.

16:58 - Garnay classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Aux municipales de 2020 à Garnay, l'abstention s'était stabilisée à 55,11 % au premier round (un niveau conforme aux 55,3 % du pays). C'étaient 316 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, le coronavirus ayant frappé de plein fouet la compétition. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est à ce titre arrêté à 20,46 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 49,01 % en 2022 à seulement 26,31 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 43,24 % (contre 48,51 % en France). Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune où l'abstention est contenue. Pour ces municipales, cette variable à Garnay sera quoi qu'il en soit primordiale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Garnay a-t-elle voté ? La préférence des électeurs de Garnay a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. Lors des élections européennes, le podium à Garnay s'était en effet forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (37,40%), challengée par Valérie Hayer (13,99%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (11,70%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Garnay accordaient leurs suffrages à Olivier Dubois (Rassemblement National) avec 38,29% au premier tour. Mais c'est pourtant Olivier Marleix (Les Républicains) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 57,85% des suffrages exprimés.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins il y a 4 ans à Garnay ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Garnay accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 31,56%, surpassant ainsi Marine Le Pen crédité de 26,79%. Lors de la finale de l'élection à Garnay, les électeurs accordaient 60,16% pour Emmanuel Macron, contre 39,84% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Garnay portaient leur choix sur Olivier Marleix (LR) avec 31,75% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Olivier Marleix virant de nouveau en tête avec 60,60% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Garnay comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Garnay À Garnay, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 11,14 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 10 400 € la même année, loin des quelque 97 200 euros engrangés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Garnay a évolué pour se fixer à environ 38,87 % en 2024 (contre 14,65 % en 2020). Ce taux s'intègre dans un contexte national où la moyenne se situe aux alentours de 40 % (soit + 1,2 point depuis 2020). Attention néanmoins : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Garnay a atteint 1 021 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 663 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Garnay À Garnay, les résultats des municipales précédentes ont été particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Dans la cité, le scrutin s'est tenu par candidatures à titre individuel à l'époque, sans liste constituée. 15 candidats ont par ailleurs été élus au premier tour. Sandra Piquet a remporté une victoire avec 299 bulletins (98,35%). Juste derrière, Florent Collet a rassemblé 292 voix (96,05%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les élections 2026 à Garnay, ces équilibres si particuliers aux petites communes vont encore servir de toile de fond. Le dispositif électoral particulier sans liste n'est toutefois plus d'actualité.