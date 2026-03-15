Résultat municipale 2026 à Garnay (28500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Garnay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Garnay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Garnay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandra PIQUET
Sandra PIQUET (11 élus) un village, une équipe 		343 69,43%
  • Sandra PIQUET
  • Pierre SCHUBMEHL
  • Annie STÉPHO
  • Arnaud LEJEUNE
  • Virginie LANGEVIN
  • Emmanuel PARAGOT
  • Franck GUEDON
  • Linda ZIHOUNE
  • René BOUDINET
  • Delphine NEVES
  • Xavier GILLET
Jean BARTIER
Jean BARTIER (2 élus) Garnay d'abord 		151 30,57%
  • Jean BARTIER
  • Laëtita ROUSSEAU
Participation au scrutin Garnay
Taux de participation 69,83%
Taux d'abstention 30,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 507

Source : ministère de l’Intérieur

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