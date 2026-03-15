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19:17 - Élections municipales à Garons : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Garons, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 5 244 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 315 entreprises, Garons permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 21,22% des résidents sont des enfants, et 26,14% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Garons forme une communauté diversifiée, avec ses 200 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,58%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2 293 euros par mois, témoignant d'une certaine prospérité. Finalement, Garons incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Quel score pour le RN à Garons lors des dernières élections ? Le RN n'était pas représenté dans les listes qui comptent lors des élections locales à Garons en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen obtenait 33,16% des suffrages lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 55,23% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 37,40% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti d'extrême droite validait 57,80% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 48,06% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 52,64% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 63,46% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Yoann Gillet.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 74,55 % d'abstention Pour ces municipales 2026, l'affluence aux urnes à Garons sera fondamentale dans le dénouement du scrutin. La mobilisation atteignait 25,45 % pour le premier tour des municipales de 2020, un score très inférieur aux 44,7 % du pays, le Covid-19 ayant lourdement pesé sur l'événement. La course à l'Élysée en 2022 avait toutefois attiré les électeurs, avec 73,20 % de participation dans la ville (26,80 % d'abstention). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 51,29 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 66,59 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 39,31 % des inscrits. Décortiquer ces variations lors des cinq derniers scrutins permet in fine de ranger Garons comme une contrée moins participative que la moyenne.

15:59 - Le vote de Garons nettement ancré à l'extrême droite il y a deux ans L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Garons restait à l'époque une terre de droite mariniste. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,06%). Les élections législatives à Garons près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Yoann Gillet (Rassemblement National) en tête du peloton avec 52,64% au premier tour, devant Charles Menard (Union de la gauche) avec 22,39%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Yoann Gillet culminant à 63,46% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - À Garons, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour la droite radicale Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Garons soutenaient en priorité Yoann Gillet (RN) avec 37,40% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Yoann Gillet virant de nouveau en tête avec 57,80% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Garons privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (33,16%), devant Jean-Luc Mélenchon crédité de 21,57%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,23% pour Marine Le Pen, contre 44,77% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Garons révèle ainsi une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Garons Tandis que les impôts locaux ont progressé à Garons entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 12,11 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville près de 46 800 euros la même année. Un produit qui est loin des quelque 792 300 euros récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Garons s'est établi à 45,50 % en 2024 (contre 19,98 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Garons s'est chiffrée à 1 046 € en 2024, alors que ce montant se situait à 714 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat de la liste "Garons Passion Raison" aux élections de 2020 à Garons À Garons, les résultats des élections municipales il y a six ans se sont avérés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Unique liste en présence, 'Garons passion raison' a naturellement recueilli 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Garons, cet équilibre offre une matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. Cette fois, l'attention se concentrera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité sortante. Un élément de réponse limpide a déjà été fourni avec l'annonce des candidatures.