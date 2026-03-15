Résultat municipale 2026 à Garons (30128) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Garons a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Garons, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Garons [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves RODRIGUEZ
Yves RODRIGUEZ (24 élus) CAP SUR L'AVENIR GARONS 2026 		1 477 66,09%
  • Yves RODRIGUEZ
  • Brigitte MALIGE
  • Michel QUENIN
  • Aline BASTIDA
  • Jean Marc GIRAUD
  • Marie-France RAINVILLE
  • Gerald BIAGETTI
  • Jessica CHARLEMOINE
  • Saad AMARA
  • Monique BOYER
  • Guillaume TARDIEU
  • Geneviève ROGER
  • Jean-Pierre GORNES
  • Isabelle PAASCH
  • Thierry CLAVERIE
  • Delphine FERNANDEZ
  • Hugues AGNEL
  • Laurence TRAZIC
  • Paul YANG
  • Corinne GRANDEMANGE
  • Youri GARRABE
  • Maud FLORY
  • Steven LACELARIER
  • Marlène DENIS VALENZA
Thomas CHIMENTI
Thomas CHIMENTI (5 élus) ENSEMBLE, REVEILLONS GARONS 		758 33,91%
  • Thomas CHIMENTI
  • Sandrine ARNOUX
  • Morgan LAUER CHAPELIN
  • Magali BEGOU
  • Benoît ALASSEUR
Participation au scrutin Garons
Taux de participation 60,10%
Taux d'abstention 39,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 2 271

Source : ministère de l’Intérieur

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