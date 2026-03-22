Résultat municipale 2026 à Gattières (06510) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gattières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gattières, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gattières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascale GUIT NICOL
Pascale GUIT NICOL (21 élus) Gattières - La confiance renouvelée 		1 175 52,64%
  • Pascale GUIT NICOL
  • Alain DERENNE
  • Josette CAPRINI
  • Anthony ROSTAIN
  • Anne NAVELLO
  • Georges DALMASSO
  • Catherine DEBONO ESCORIZA
  • Philippe GARS
  • Sandra NERINI
  • Frédéric MARTINEZ
  • Caroline MARCHAND
  • Marcel CAVALLO
  • Marie-José CANTON SMOLDERS
  • Gilbert GUENIN
  • Emmanuelle DETRAIT ASTRAUDO
  • Michel BONNET
  • Nathalie CARDOT LECCIA
  • Leonardo COMITE
  • Josiane DEMORO
  • Roger FENECH
  • Sandrine GAZAGNAIRE
Claire HEYBERGER-PAUL
Claire HEYBERGER-PAUL (4 élus) GATTIÈRES AUTREMENT 		670 30,02%
  • Claire HEYBERGER-PAUL
  • Christophe LUPI-GRASSO
  • Valérie GREC
  • Stéphane CALTAGIRONE
Jean-Pierre TESTI
Jean-Pierre TESTI (2 élus) Vivre Gattières Agir Ensemble 		387 17,34%
  • Jean-Pierre TESTI
  • Dominique FERRATO
Participation au scrutin Gattières
Taux de participation 63,70%
Taux d'abstention 36,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 2 267

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Gattières - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascale GUIT NICOL
Pascale GUIT NICOL (Ballotage) Gattières - La confiance renouvelée 		1 119 48,57%
Claire HEYBERGER-PAUL
Claire HEYBERGER-PAUL (Ballotage) GATTIÈRES AUTREMENT 		662 28,73%
Jean-Pierre TESTI
Jean-Pierre TESTI (Ballotage) Vivre Gattières Agir Ensemble 		523 22,70%
Participation au scrutin Gattières
Taux de participation 65,96%
Taux d'abstention 34,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,38%
Nombre de votants 2 350

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