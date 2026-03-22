Résultat municipale 2026 à Gattières (06510) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gattières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gattières, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gattières [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascale GUIT NICOL (21 élus) Gattières - La confiance renouvelée
|1 175
|52,64%
|
|Claire HEYBERGER-PAUL (4 élus) GATTIÈRES AUTREMENT
|670
|30,02%
|
|Jean-Pierre TESTI (2 élus) Vivre Gattières Agir Ensemble
|387
|17,34%
|
|Participation au scrutin
|Gattières
|Taux de participation
|63,70%
|Taux d'abstention
|36,30%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,01%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Nombre de votants
|2 267
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Gattières - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascale GUIT NICOL (Ballotage) Gattières - La confiance renouvelée
|1 119
|48,57%
|Claire HEYBERGER-PAUL (Ballotage) GATTIÈRES AUTREMENT
|662
|28,73%
|Jean-Pierre TESTI (Ballotage) Vivre Gattières Agir Ensemble
|523
|22,70%
|Participation au scrutin
|Gattières
|Taux de participation
|65,96%
|Taux d'abstention
|34,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,38%
|Nombre de votants
|2 350
Election municipale 2026 à Gattières [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gattières sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gattières.
L'actu des élections municipales 2026 à Gattières
18:35 - En 2024, Gattières s'était tournée vers l'extrême droite
Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Gattières soutenaient en priorité Lionel Tivoli (Rassemblement National) avec 52,21% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Lionel Tivoli culminant à 68,05% des suffrages exprimés dans la commune. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Gattières s'était cette fois figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,99%), devançant Valérie Hayer (12,94%) et Raphaël Glucksmann (7,91%). Une parfaite confirmation des résultats de la présidentielle de 2022.
15:57 - Quel était le résultat des dernières municipales à Gattières ?
Les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui influencées par l'issue des dernières élections en date à Gattières. Dès le dimanche du premier tour, Pascale Guit-Nicol (Divers) a pris l'ascendant sur ses adversaires avec 1 104 soutiens (64,86%). Derrière, Jean-Michel Truglio (Divers droite) a engrangé 35,13% des suffrages. Cette victoire écrasante de Pascale Guit-Nicol a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Gattières, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition devant cette victoire retentissante, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Gattières pour le 2e tour ?
Selon les candidatures au deuxième tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, Pascale Guit Nicol et sa liste "Gattières - La Confiance Renouvelée", la liste "Vivre Gattières Agir Ensemble" emmenée par Jean-Pierre Testi et la liste "Gattières Autrement" emmenée par Claire Heyberger-Paul se retrouvent donc ce dimanche à ce deuxième passage dans les isoloirs. Les citoyens de la commune seront en mesure de se déplacer aux urnes jusqu'à 20 heures, horaire de fermeture des 4 bureaux de vote de Gattières, afin de s'exprimer.
11:59 - Pascale Guit Nicol largement en tête de la municipale il y a une semaine
Pour le premier tour des élections municipales à Gattières, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le vote a mobilisé 65,96 % des électeurs sur place. Au terme de ce vote, c'est Pascale Guit Nicol qui s'est placée en première position en rassemblant 48,57 % des suffrages exprimés. Ensuite, Claire Heyberger-Paul s'est classée deuxième avec 28,73 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une domination claire. Par ailleurs, avec 22,70 %, Jean-Pierre Testi pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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